Криштиану Роналду: «Скоро дойду до 900 голов, потом – до 1000. Но все они подтверждены видео – в этом отличие. Нужно больше голов – могу принести ролики с тренировок»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Пеле Эйсебио Альфредо Ди Стефано высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду заявил о намерении забить 1000 голов за карьеру.

– Я не хочу казаться дерзким, но я забил 60 голов за сезон. Люди говорят, что я не забил на Евро, но я забил 130 голов на уровне сборных. Я лучший бомбардир в истории сборных. И я подниму эту планку еще выше.

Скоро я дойду до 900 голов, а после этого – до 1000. Я хочу забить 1000 голов. Тогда мне будет 41 год – ну или нет, не знаю. Я уже говорил, что хочу жить настоящим, избегать травм (это главное), и я хочу этого, для меня это вершина футбола: сперва дойти до 900 голов, а затем бросить себе вызов и добраться до 1000.

Но будет одно отличие: все мои голы подкреплены видеозаписями, так что у меня есть подтверждение. Есть видео всех голов.

– Ты сейчас говоришь про Ди Стефано, про Пеле, про Эйсебио...

– Слушай, я уважаю каждого из них. Мои голы, все мои голы [сняты]. Если нужно больше – могу принести ролики с тренировок. Не проблема. И я докажу все людям, – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.

Роналду забил 899-й гол в карьере – со штрафного за «Аль-Наср»

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43 комментария
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Ну тут уже он расставил все точки над И. Клубничке насрать на команду и результаты, главное для него набить статку для себя любимого))
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Остановись Роналду, Криштиану.
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Так вот зачем он канал на Ютубе открыл. Голы свои выкладывать. Тяжёлый случай. Человек психически болен и болезнь стремительно прогрессирует.
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Ты уже всё доказал, а сейчас подтвердил, в очередной раз. Переходи в чемпионат Бангладеша, туда тоже камеры завезли
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Какие же комплексы у человека ,какой Месси ,если ему до Пеле как до луны ,трехкратный чемпион мира,первый титул в 16 лет,один из лучших бомбардиров турнира ,главные матчи полуфинал и финал ,какой пеналду смех)) он даже не Ромарио ,он просто Криштиану Роналдо ,один из лучших замыкателей в истории ,но его магия это первые два сезона в мю ,тогда он был монстр ,реально лучший ,но потом голы,голы,голы,и никакой магии ,сухая статистика
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Мрт срочно этому мальчику
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Ответ Ansu Fati
Ну тут уже он расставил все точки над И. Клубничке насрать на команду и результаты, главное для него набить статку для себя любимого))
Да все такие, даже когда про команду говорят, это им так удобно просто
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Ответ По Жизни
Остановись Роналду, Криштиану.
Я никогда не останавливаюсь и если захочу, то и 2000 забью, а если надо то и видео из дома с детьми и с отпуска на пляже тоже принесу и докажу, что забил, вот так….)))
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Чувак неизлечим.
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Ответ Ansu Fati
Ну тут уже он расставил все точки над И. Клубничке насрать на команду и результаты, главное для него набить статку для себя любимого))
будет до 50 играть
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Один лучших в истории футболистов, гений, невероятный трудоголик. Всегда ему симпатизировал.
Но сейчас такую чушь несёт, последние годы.
Происхождение конечно же играет роль, все грустно и как то неловко
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Помню как Месси побил рекорд по голам за один клуб (около 650) , а потом вылезли бразильские ребята и сказали, что вообще то не побил, у Пеле за Сантос больше 1000. Забавный момент был.
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Могу предложить ему перейти в турнир моего двора. Там мы и 10000 голов побьем при желании
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"Если нужно больше – могу принести ролики с тренировок"
Как это понимать?))
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Дайте ему Золотое Яйцо верблюда!
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Роналду так говорит о своих голах, будто рекламирует пирожки на рынке и их вот-вот разберут))
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Криш давно не топ играет непонятно где
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Ответ IronTankograd
Не понимаю хейта в его сторону за это. Очевидно что чел рубится за рекорды, он что смог - выиграл. Дальше - перепись футбольной истории...ну всех благ ему на это и долгих лет карьеры.
На бред всегда будет хейт.. И не только на спортсе.. Видать, везде его хейтят.. Логично.. Эгоистов никто не любит..
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Ответ morphvirg
"Если нужно больше – могу принести ролики с тренировок" Как это понимать?))
Просит голы с тренировок защитать в зачёт официальной статы.. Чё тут понимать.. 🤭🤣
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Ответ xjsxfkpft8
у каждого свое мнение, для кого то он гаот для кого то месси, он все сказал по факту и любой фанат это понимает, другое дело что люди настолько обижены на него что оскорбляют, наслаждайтесь пока есть возможность, а хейтить всегда успейте
Разве по традиции не наоборот, хейтить пока есть, а вот когда уйдет, то почитать с уважением, де великий бомбардир.
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Ответ xjsxfkpft8
у каждого свое мнение, для кого то он гаот для кого то месси, он все сказал по факту и любой фанат это понимает, другое дело что люди настолько обижены на него что оскорбляют, наслаждайтесь пока есть возможность, а хейтить всегда успейте
Наслаждаться чем?.. Футбола он не показывает.. ЧМ и ЧЕ это подтвердили.. Неужели его болтовнёй предлагаешь "насладиться"..?.. 😂
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Ответ ksanich
Помню как Месси побил рекорд по голам за один клуб (около 650) , а потом вылезли бразильские ребята и сказали, что вообще то не побил, у Пеле за Сантос больше 1000. Забавный момент был.
Так.. И как отреагировал Месси?.. Неужели отсылал видео своих голов бразилам?.. И с тренировок тоже?.. А-ха-ха-ха.. 🙆🤭🤣
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Ответ achvanov
Заголовки на спортсе конечно всегда такие, что из шутки делают серьезные заявления. Но кто-то тут реально верит в 1000 голов Пеле во дворовых чемпионатов Бразилии?
Есть один нюанс - ФИФА и УЕФА в последние 20 лет наплодили гигантское количество не имеющих турнирного значения матчей. Матчи ради матчей. И современные рекордсмены, в частности, Роналду, который на уровне сборных забил больше всех, имеют для этого намного больше возможностей, чем во времена Пеле.
Но если глобально, то в чем различия в уровне чемпионатов штатов Бразилии и бесконечных игр против Люксембургов и Лихтенштейнов?
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Ответ achvanov
Заголовки на спортсе конечно всегда такие, что из шутки делают серьезные заявления. Но кто-то тут реально верит в 1000 голов Пеле во дворовых чемпионатов Бразилии?
Неужели чемп СА лучше чемпа Бразилии?.. 🤔😄🤧
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Ответ ksanich
Помню как Месси побил рекорд по голам за один клуб (около 650) , а потом вылезли бразильские ребята и сказали, что вообще то не побил, у Пеле за Сантос больше 1000. Забавный момент был.
но все по факту
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Комментарий удален модератором
Ответ IronTankograd
Не понимаю хейта в его сторону за это. Очевидно что чел рубится за рекорды, он что смог - выиграл. Дальше - перепись футбольной истории...ну всех благ ему на это и долгих лет карьеры.
Он вроде не теннисист, а футболист
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Отсылка на Пеле. Тоже португалоговорящий. При этом Пеле и Месси играли в США, а он - нет, он лучше. По крайней мере, он так считает.
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Всё ясно.. 🙆.. Авейру хочет, чтобы голы с тренировок тоже в зачёт пошли.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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Спортсмен какой есть... Вот только ценность голов в их сложности, а любые цифры вне топ-5 лиг — не так котируются
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