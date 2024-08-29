Криштиану Роналду: «Скоро дойду до 900 голов, потом – до 1000. Но все они подтверждены видео – в этом отличие. Нужно больше голов – могу принести ролики с тренировок»

Криштиану Роналду заявил о намерении забить 1000 голов за карьеру.

– Я не хочу казаться дерзким, но я забил 60 голов за сезон. Люди говорят, что я не забил на Евро, но я забил 130 голов на уровне сборных. Я лучший бомбардир в истории сборных. И я подниму эту планку еще выше.

Скоро я дойду до 900 голов, а после этого – до 1000. Я хочу забить 1000 голов. Тогда мне будет 41 год – ну или нет, не знаю. Я уже говорил, что хочу жить настоящим, избегать травм (это главное), и я хочу этого, для меня это вершина футбола: сперва дойти до 900 голов, а затем бросить себе вызов и добраться до 1000.

Но будет одно отличие: все мои голы подкреплены видеозаписями, так что у меня есть подтверждение. Есть видео всех голов.

– Ты сейчас говоришь про Ди Стефано, про , про ...

– Слушай, я уважаю каждого из них. Мои голы, все мои голы [сняты]. Если нужно больше – могу принести ролики с тренировок. Не проблема. И я докажу все людям, – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной .

Роналду забил 899-й гол в карьере – со штрафного за «Аль-Наср»