Экс-жена Сафонова не требует 238 млн рублей за 15 лет на содержание дочери: «Анастасия посчитала лучшее для ребенка. Все в рамках закона – Матвей будет платить 1/4 от дохода»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу светская хроника Матвей Сафонов деньги Футбол

Экс-жена Матвея Сафонова не будет требовать 238 млн рублей в качестве алиментов.

Голкипер «ПСЖ» и сборной России проиграл суд бывшей супруге Анастасии – Сафонова обязали выплачивать 25% всех доходов в пользу дочери. Сообщалось, что, согласно представленным в суд расчетам, бывшая жена футболиста намерена потратить на ребенка в общей сложности 238 миллионов рублей за 15 лет.

Представитель Анастасии уточнила, что 238 млн рублей – только запрошенный судом расчет суммы на детские нужды, экс-жена не будет требовать эти деньги от Сафонова на содержание ребенка.

«Как и любой родитель, Анастасия посчитала лучшее для своего ребенка. Апелляционная инстанция не взыскивает алименты, а лишь решает оставить или отменить жалобы и акты.

Все в рамках закона, согласно статье 81 Семейного кодекса РФ, 1/4 часть дохода нужно выплачивать в качестве алиментов. Вне зависимости от дохода, будет ли Матфей Сафонов играть за «ПСЖ» или не будет, он должен платить именно такой процент от дохода», – сказала представитель бывшей жены Сафонова Ксения Казачек.

238 млн рублей за 15 лет намерена потратить на дочь экс-жена Сафонова. Ребенок с 3 до 7 лет должен ходить на шахматы, теннис, конный спорт, плавание, танцы и в музшколу, учить английский и китайский

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141 комментарий
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В 3 года уроки китайского языка крайне необходимы, да
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+91
Надо было в зенит переходить, там бы нарисовали официальный оклад в 35 т.р., остальное в конверте.
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+79
Ответ Bartez1986
В 3 года уроки китайского языка крайне необходимы, да
По тем кружкам и секциям для ребенка, да и по сумме на продукты, сдаётся ощущение, что она готовит минимум нобелевского лауреата и спортмена-олимпийца-многостаночника одновременно)
+77
-3
+74
Матриархальное государство, которое типа патриархальное…
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+44
вроде ребёнка должны двое содержать, а сама то она сколько нибудь на ребёнка зарабатывать собирается, пойти там на биржу труда например пособие хотя бы получать? или она уже своё заработала, когда ребёнка заделала с футболистом?
+42
-3
+39
Если дочка будет ходить везде где она расписала, в сутках должно быть 48 часов. Там одного спорта- теннис, плавание, конный спорт, шахматы и танцы. Плюс изучение языков и тд
+24
-1
+23
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Плюс всё это должно быть в одном каком-то супер здании, где обучают всему, потому что иначе ж ещё разъезжать туда-сюда сколько времени займёт)
Поэтому и сумма такая, здание планинуется построить и нанять туда специалистов.
+22
0
+22
Ответ Михо
Если дочка будет ходить везде где она расписала, в сутках должно быть 48 часов. Там одного спорта- теннис, плавание, конный спорт, шахматы и танцы. Плюс изучение языков и тд
Плюс всё это должно быть в одном каком-то супер здании, где обучают всему, потому что иначе ж ещё разъезжать туда-сюда сколько времени займёт)
+21
0
+21
Мне жаль дочку, с таким набором занятий (если он действительно реализуется) у нее вообще не будет нормального детства и свободного времени. Она потом будет ненавидеть мать за такое перегруженное детство и подростковый возраст.
Хотя, безусловно, это не мое дело, и не мне давать советы по воспитанию чужого ребенка, но свое мнение я вполне могу высказать, раз уж они это все дело вынесли на потеху публике.
+18
-1
+17
А помните, как тут все смеялись над адвокатом экс-жены? 🤔
+16
-2
+14
Ответ Bartez1986
В 3 года уроки китайского языка крайне необходимы, да
Билингва растить нужно с детства, поэтому да.
+21
-7
+14
Она посчитала лучшее для себя плюс гонорар адвоката. Лям в месяц ребёнок самостоятельно не освоит.
+13
-3
+10
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
По тем кружкам и секциям для ребенка, да и по сумме на продукты, сдаётся ощущение, что она готовит минимум нобелевского лауреата и спортмена-олимпийца-многостаночника одновременно)
Я думаю, что они хотят посмотреть, насколько может быть грандиозным психическое отклонение человека под сумасшедшей нагрузкой с детства, а потом передать его мозг на изучение японским бионейрологам, тем самым внеся вклад в развитие человечества и науки
+10
0
+10
Сафонов и рубля не даст, он принципиально так решил. Счетов у него в России нет.Суд может арестовать недвижимость ,что записано на вратаря в России,но успел уже от неё избавиться
+10
-1
+9
Было бы забавно с таким расчетом суммы на ребенка по собесам ходить. Типа, вот мы тут все посчитали, нам положена компенсация 238 646 232 рубля 74 копейки.
+9
0
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Ответ Йохан Чпохан
Надо было в зенит переходить, там бы нарисовали официальный оклад в 35 т.р., остальное в конверте.
Или в ска
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+8
Ответ Бонд0077
Сафонов и рубля не даст, он принципиально так решил. Счетов у него в России нет.Суд может арестовать недвижимость ,что записано на вратаря в России,но успел уже от неё избавиться
Вот именно, удачи судебным приставам
+6
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Ответ Пашка Донофф
Матриархальное государство, которое типа патриархальное…
Самое забавное, что мужики же матриархальным его и сделали. Поэтому все вопросы к нам)
+9
-3
+6
Конечно не будет требовать 238, ведь 1/4 в месяц больше получится))
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-1
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Ответ Дмитрий Фурсов
Мне жаль дочку, с таким набором занятий (если он действительно реализуется) у нее вообще не будет нормального детства и свободного времени. Она потом будет ненавидеть мать за такое перегруженное детство и подростковый возраст. Хотя, безусловно, это не мое дело, и не мне давать советы по воспитанию чужого ребенка, но свое мнение я вполне могу высказать, раз уж они это все дело вынесли на потеху публике.
Да не будет она везде ходить, просто нужно было придумать как можно больше статей расходов. Не будет же она писать правду для чего нужны эти деньги
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Пусть платит. Не насильно же его женили на ней. Его решение было. А далее все по закону. Ребенок с матерью, плати 25% от дохода. А дальше - дело совести.
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Ответ Бонд0077
Сафонов и рубля не даст, он принципиально так решил. Счетов у него в России нет.Суд может арестовать недвижимость ,что записано на вратаря в России,но успел уже от неё избавиться
Запрос российского омбудсмена по правам ребёнка и исполнительный лист из суда и бухгалтер ПСЖ начнёт перечислять 25% их доходов Сафонова.
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Женская алчность не имеет границ.
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Она требует 237 999 000, и не за 15 лет - а за 5480 дней
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Ответ Шухрат Казыев_1116231896
Не женщина,а ....! На ребёнка столько денег не уйдёт. Она для себя старается.И негде не будет работать.
Да вам какая разница? Она их потратит, в том числе и на ребёнка, или Сафонов на стюардесс. Сафонов, что не знал, что надо алименты платить на ребёнка, перед свадьбой? Сам выбрал, сам зачал, сам платит. Тем более сейчас, даже не из ваших налогов. В чем проблема?
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Вовремя пропустила между ног
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Ответ Bartez1986
В 3 года уроки китайского языка крайне необходимы, да
Бывает, ребенок в три года еще по русски плохо разговаривает)
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Не пойму стебунов, если честно. Дело было так: сторона жены запросила как полагается по закону 1/4 от зп мужа на содержание ребенка, адвокат Сафонова указал на то, что зп его клиента очень большая и даже 1/4 от нее это слишком дофига для содержания ребенка и, видимо, запрашивали фикс сумму на содержание, которая была бы прилично меньше 25% зп Матвея. После этого жена вместе с адвокатом (или адвокатами) подготовили выкладку, в которой расписали, что при желании на ребенка можно тратить и поболее денег)) В итоге суд принял взвешенное решение не отклоняться от пула большинства решений:) Вот и всё.

Матриархат, патриархат - это лишнее тут явно.
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Деньги деньгами, но присутствует и желание по возможности больнее отомстить. Это типично для брошенных баб. Испытал на своей шкуре.
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Ответ Бонд0077
Сафонов и рубля не даст, он принципиально так решил. Счетов у него в России нет.Суд может арестовать недвижимость ,что записано на вратаря в России,но успел уже от неё избавиться
Он то, если что, в Москву летит, будет играть с Вьетнамом. Как бы боком не вышла принципиальность.
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