Экс-жена Сафонова не требует 238 млн рублей за 15 лет на содержание дочери: «Анастасия посчитала лучшее для ребенка. Все в рамках закона – Матвей будет платить 1/4 от дохода»

Экс-жена Матвея Сафонова не будет требовать 238 млн рублей в качестве алиментов.

Голкипер «ПСЖ» и сборной России проиграл суд бывшей супруге Анастасии – Сафонова обязали выплачивать 25% всех доходов в пользу дочери. Сообщалось, что, согласно представленным в суд расчетам, бывшая жена футболиста намерена потратить на ребенка в общей сложности 238 миллионов рублей за 15 лет.

Представитель Анастасии уточнила, что 238 млн рублей – только запрошенный судом расчет суммы на детские нужды, экс-жена не будет требовать эти деньги от Сафонова на содержание ребенка.

«Как и любой родитель, Анастасия посчитала лучшее для своего ребенка. Апелляционная инстанция не взыскивает алименты, а лишь решает оставить или отменить жалобы и акты.

Все в рамках закона, согласно статье 81 Семейного кодекса РФ, 1/4 часть дохода нужно выплачивать в качестве алиментов. Вне зависимости от дохода, будет ли Матфей Сафонов играть за « » или не будет, он должен платить именно такой процент от дохода», – сказала представитель бывшей жены Сафонова Ксения Казачек.

238 млн рублей за 15 лет намерена потратить на дочь экс-жена Сафонова. Ребенок с 3 до 7 лет должен ходить на шахматы, теннис, конный спорт, плавание, танцы и в музшколу, учить английский и китайский