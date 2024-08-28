«Ливерпуль» покупает Кьезу у «Ювентуса за 13 млн евро и бонусы. Вингер вылетит в Англию сегодня
Федерико Кьеза переходит в «Ливерпуль».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мерсисайдцы подпишут вингера «Ювентуса» за 13 млн евро и бонусы. Соглашение с Кьезой будет рассчитано на 4 года.
Ожидается, что игрок сегодня вылетит в Англию для завершения трансфера.
В прошлом сезоне Серии А Кьеза провел 33 матча, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Статистику 26-летнего игрока сборной Италии можно найти здесь.
Не верю, что он в Англии приживется, очень боязливо он после травмы играть стал, а так выкладываться надо по полной
@ Джеймс Пирс
Юве: «Короче, если надо бери!»
Ливер: «А что еще есть в нагрузку?»
Ю: «Кьеза, если заплатишь конечно друг мой»
Л: «Не знаю, думаю дороговато»
Ю: «Думаешь? Ну а я думаю, что понапрасну трачу время. В любом клубе тебе за такое зарядят 40 лямов! И это если еще найдешь. А ты жмешься из-за каких-то 15 лямов. Ты какой финансовый институт закончил? Отличная цена! Дешевле только даром. Это б****, сделка века! Собственно, да ну его нафиг - лучше я себе его оставлю»
Л: «Ладно, ладно - не горячись. Вот 10 лямов.
Ю: «Господи, да такой «котлетой» можно целый фланг заткнуть! А ты жмешься из-за каких-то 5 лямов»
Л: «Но 10 лямов это 10 лямов»
Ю: «Только ни тогда, когда цена 15 лямов. Ни тогда, когда у тебя на кармане внешний долг Либерии. Жадный, как скорпион. Ладно, давай! Дай-ка пощупать, как хрустят твои бумажки»
для АПЛ так в принципе копейки
у Челси Боули.