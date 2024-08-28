«Ливерпуль» покупает Кьезу у «Ювентуса за 13 млн евро и бонусы. Вингер вылетит в Англию сегодня

Федерико Кьеза переходит в «Ливерпуль».

Как сообщает инсайдер , мерсисайдцы подпишут вингера « » за 13 млн евро и бонусы. Соглашение с будет рассчитано на 4 года.

Ожидается, что игрок сегодня вылетит в Англию для завершения трансфера.

В прошлом сезоне Серии А Кьеза провел 33 матча, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Статистику 26-летнего игрока сборной Италии можно найти здесь.