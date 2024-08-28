«Ливерпуль» покупает Кьезу у «Ювентуса за 13 млн евро и бонусы. Вингер вылетит в Англию сегодня

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия Сборная Италии по футболу серия А Италия возможные трансферы Федерико Кьеза Фабрицио Романо Футбол

Федерико Кьеза переходит в «Ливерпуль».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мерсисайдцы подпишут вингера «Ювентуса» за 13 млн евро и бонусы. Соглашение с Кьезой будет рассчитано на 4 года.

Ожидается, что игрок сегодня вылетит в Англию для завершения трансфера.

В прошлом сезоне Серии А Кьеза провел 33 матча, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Статистику 26-летнего игрока сборной Италии можно найти здесь.

90 комментариев
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За 13 миллионов — подарок. Игрок он очень толковый, если избежит травм, есть шанс реанимировать карьеру
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Арне Слот хотел заказать пиццу, но случайно сделал трансфер Кьезы
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Копейки по нынешним меркам. Успешная сделка
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Ответ Адепт Суперлиги
Комментарий скрыт
Покупали за 50+, скинули лишь бы за сколько. Приемлимее некуда)
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Купили Кьезу по цене 0,5 Карвальо. Лучшие
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Ответ S. A.
За 13 миллионов — подарок. Игрок он очень толковый, если избежит травм, есть шанс реанимировать карьеру
Согласен полностью! Толковый игрок. Даже если для ротации прекрасный трансфер
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Ответ S. A.
Покупали за 50+, скинули лишь бы за сколько. Приемлимее некуда)
лучше чем бесплатно
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Ну и удачи! Ждем через год обратно в аренду в условную Аталанту или Рому)

Не верю, что он в Англии приживется, очень боязливо он после травмы играть стал, а так выкладываться надо по полной
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Главное что бы не повторился история как с Артуром
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Ух, со времён Алькантары не было у Ливерпуля такого биста в лазарете.
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Ответ qvykwxkh28
Главное что бы не повторился история как с Артуром
Артура брали в аренду латать дыры. Скорее аналогия с Аквилани приходит. Вот там было обидно
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По соотношению ценакачество очень хорошее приобретение. Другое дело, что это усиление позиции которая вообще у нас не горела в отличии от цз и опз.
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Закрывайте свои трансферные комитеты , Ливерпуль выходит на рынок.
@ Джеймс Пирс
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Переговоры Ювентуса и Ливерпуля по этому трансферу в стиле Гая Риччи.
Юве: «Короче, если надо бери!»
Ливер: «А что еще есть в нагрузку?»
Ю: «Кьеза, если заплатишь конечно друг мой»
Л: «Не знаю, думаю дороговато»
Ю: «Думаешь? Ну а я думаю, что понапрасну трачу время. В любом клубе тебе за такое зарядят 40 лямов! И это если еще найдешь. А ты жмешься из-за каких-то 15 лямов. Ты какой финансовый институт закончил? Отличная цена! Дешевле только даром. Это б****, сделка века! Собственно, да ну его нафиг - лучше я себе его оставлю»
Л: «Ладно, ладно - не горячись. Вот 10 лямов.
Ю: «Господи, да такой «котлетой» можно целый фланг заткнуть! А ты жмешься из-за каких-то 5 лямов»
Л: «Но 10 лямов это 10 лямов»
Ю: «Только ни тогда, когда цена 15 лямов. Ни тогда, когда у тебя на кармане внешний долг Либерии. Жадный, как скорпион. Ладно, давай! Дай-ка пощупать, как хрустят твои бумажки»
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Ответ Виталик Кравченко
Если вылезет из лазарета, то просто супер трансфер. Игрок он очень классный. Всё лето ждали покупок и тут началось. Значит есть смысл ещё опорника подождать
Какой лазарет, он в прошлом сезон лишь 5 матчей пропустил
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Ответ qvykwxkh28
Главное что бы не повторился история как с Артуром
Или с Шакири. Брали тоже за копейки и вроде как пришелся ко двору
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В принципе если провалится, с такой суммой никто и не заметит, в любом случае удачи, но изначально идёт на позицию, которая не нуждается в усилении. Если же сможет там отвоевать позицию это просто будет невероятно.
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Ответ Atremio
Купили Кьезу по цене 0,5 Карвальо. Лучшие
Ну я бы дал шанс Карвальо. Он моложе и перспективнее кажется, но видимо не готов сидеть на замене и ждать шанс, как выйдет в итоге хз.
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Ответ Nyko Baletskiy
13?! За Кьезу?! Нет, я, конечно,рад,но.. Это как?!?!?!
Поймёшь через пол годика
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Реинкарнация Стюарта Даунинга.
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Склонен думать, что это грамотная сделка. Если заиграет - прекрасно, нет - по нынешним меркам сумма смешная. Хороший возраст, опыт. Надеюсь, все у него сложится в Ливерпуле.
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Кьеза за 1/8 Мудрика - steal deal!
для АПЛ так в принципе копейки
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13 млн? хм... тянет на сумму трансфера на потенциального юниора на самый дальний угол скамейки, по текущим ценам АПЛ...
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Всех красных с отличным трансфером за относительно небольшие деньги, примерно как и Шакири в свое время. Окупит трансфер - хорошо, нет - не страшно. Шакири помог камбэкнуть Барселону и против МЮ был шикарен.
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Удачи Феде, он заслуживает еще одного шанса
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Обидно, могли б на Санчо обменять
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Ответ Любезный Коссутий
отличная новость. теперь Юве - за Санчей"
цепочка запустилась)
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Я думаю физически не сможет выдержать темп АПЛ, в основу не пробьется ,будет минут по 15 выходить. Физику в клубе подтянут и продадут в Аталанту какую-нибудь обратно
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Ответ Любезный Коссутий
да. у Ливера - Кьеза у Юве - Санчо у МЮ - деньги у Челси - Стерлинг. все в выигрыше!
у Мю Стерлинг.
у Челси Боули.
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Ответ Vadiay
Склонен думать, что это грамотная сделка. Если заиграет - прекрасно, нет - по нынешним меркам сумма смешная. Хороший возраст, опыт. Надеюсь, все у него сложится в Ливерпуле.
Если не заиграет, Ливер будет ему зарплату 4 года платить, вряд ли его получится даже за бесплатно слить.
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