Винисиус о расизме: «Мы часто говорим об этом в «Реале». Решили, что мы все уйдем с поля в следующий раз, если такое повторится»
Винисиус рассказал об отношении игроков «Реала» к расистским оскорблениям.
Бразильский игрок неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков, в том числе на стадионе «Месталья» в Валенсии в мае 2023 года. В результате этого инцидента трое фанатов были приговорены к тюремному заключению, что стало первым обвинительным приговором такого рода в Испании.
«В клубе мы часто говорим об этом. Не только я, но и все остальные игроки сказали, что, если такое произойдет, в следующий раз нам придется покинуть поле, чтобы все, кто оскорблял нас, получили гораздо большее наказание.
После матча с «Валенсией» мы все обдумали произошедшее и сказали, что правильным решением было бы уйти с поля, но во время игры мы защищаем цвета клуба и знаем, что не все на стадионе расисты и просто пришли посмотреть игру.
Всегда очень трудно прерывать игру, но с учетом всего, что происходит, и с каждым разом становится все хуже, нам действительно нужно делать это, чтобы все могло измениться как можно скорее.
Сегодня я уже вижу и чувствую разницу в Испании. Возможно, [некоторые болельщики] остаются расистами, но теперь они боятся выражать это на футбольном поле и в местах, где много камер. Таким образом мы постепенно сократим расизм.
Конечно, мы не сможем положить ему конец, но я уже рад, что могу изменить мышление [людей] в Испании», – заявил полузащитник «Реала».
Лайфхак для антимадридиста
Почти в каждой команде играют темнокожие, но освистывают почему то именно его, он об этом незадумывался? Хотя думать это не про виннипуха)
Все молчали и одобрительно отворачивались от него, и Винисиус чувствовал лучи поддержки и одобрения от партнёров.
Обратите внимание на структуру риторики (всех этих кто по ушам бредом ездит. Речь не только о футболе, в целом). Они никогда не озвучивают определения, что такое расизм, свобода, демократия и пр.
Это рассчитано на невежд
Уходи сам с поля!
К примеру в Валенсии это просто так не оставят, там фанаты не такие
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Кстати, цвета клуба вполне расистские.