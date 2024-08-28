Винисиус о расизме: «Мы часто говорим об этом в «Реале». Решили, что мы все уйдем с поля в следующий раз, если такое повторится»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Месталья Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус рассказал об отношении игроков «Реала» к расистским оскорблениям.

Бразильский игрок неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков, в том числе на стадионе «Месталья» в Валенсии в мае 2023 года. В результате этого инцидента трое фанатов были приговорены к тюремному заключению, что стало первым обвинительным приговором такого рода в Испании.

«В клубе мы часто говорим об этом. Не только я, но и все остальные игроки сказали, что, если такое произойдет, в следующий раз нам придется покинуть поле, чтобы все, кто оскорблял нас, получили гораздо большее наказание.

После матча с «Валенсией» мы все обдумали произошедшее и сказали, что правильным решением было бы уйти с поля, но во время игры мы защищаем цвета клуба и знаем, что не все на стадионе расисты и просто пришли посмотреть игру.

Всегда очень трудно прерывать игру, но с учетом всего, что происходит, и с каждым разом становится все хуже, нам действительно нужно делать это, чтобы все могло измениться как можно скорее.

Сегодня я уже вижу и чувствую разницу в Испании. Возможно, [некоторые болельщики] остаются расистами, но теперь они боятся выражать это на футбольном поле и в местах, где много камер. Таким образом мы постепенно сократим расизм.

Конечно, мы не сможем положить ему конец, но я уже рад, что могу изменить мышление [людей] в Испании», – заявил полузащитник «Реала».

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68 комментариев
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И технарь 0-3
Лайфхак для антимадридиста
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+45
Надеюсь Реал купит Энцо и добавит разнообразие в этот коллектив.
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+24
Винисиус явно недалёкий. Говорить это публично... Теперь любой аутсайдер спецом начнёт его провоцировать. И по итогу либо балаболом будет либо реально уйдут с поля и получат технарь
+25
-2
+23
Технические поражение получается 🤔
+22
-5
+17
Иньяки Уильямсу и Ямалю рукоплескаи все стадионы страны, и только винисиуса за его гнилое поведение освистывают, надеюсь этот противный лицемер сдержит слова и риал снимут с чемпионата:))
+22
-5
+17
уходи из футбола обезьяна
+12
-2
+10
Ответ Папа Футбола
Все кроме Вальверде, Карвахаля и Куртуа
Тогда нытик назовет их расистами
+12
-3
+9
Ничего себе и остальных приплел)
Почти в каждой команде играют темнокожие, но освистывают почему то именно его, он об этом незадумывался? Хотя думать это не про виннипуха)
+10
-2
+8
Все кроме Вальверде, Карвахаля и Куртуа
+11
-4
+7
Ответ Водяра
Надеюсь Реал купит Энцо и добавит разнообразие в этот коллектив.
Да, а то обычно разнообразие это когда 11 афрооразных.
+8
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+7
" Согласны, парни?" - спросил Винисиус партнёров.
Все молчали и одобрительно отворачивались от него, и Винисиус чувствовал лучи поддержки и одобрения от партнёров.
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коннчно все уйдут всеж черные
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Ещё один наглядный пример мышленья деренского идиота.
Обратите внимание на структуру риторики (всех этих кто по ушам бредом ездит. Речь не только о футболе, в целом). Они никогда не озвучивают определения, что такое расизм, свобода, демократия и пр.
Это рассчитано на невежд
+5
0
+5
Ответ Dark.Babysitter
И технарь 0-3 Лайфхак для антимадридиста
да какой технарь политпроекту ? Скорее, наоборот, - ручной тебас добавит 3 очка
+9
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+4
Если это был бы какой то маленький клуб. Дали бы технарь. Но тут с Вини борцом , будут обсуждать технарь сопернику.
+4
0
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Все чёрные нормально чувствуют себя в Реале! И только бедный Винни страдает и подбивает всех на технарь...
Уходи сам с поля!
+7
-3
+4
Уйдёте с поля - будет ещё больше хейта/свиста
К примеру в Валенсии это просто так не оставят, там фанаты не такие
+3
0
+3
Лучше бы его продали в саудовскую аравию, и ла лига очистелась бы от расизма, да и фанатам Реала я уверен он достал.
+3
0
+3
Ответ Dexter Morgan
Всё правильно. Нужно бороться с быдлом на стадионах. Люди и без расизма из-за всяких дегенератов на футбол не могут пойти.
что делать с быдлом на поле?
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0
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"но я уже рад, что могу изменить мышление [людей] в Испании" - ахахахах, чсв где в стратосфере. Веселит конечно этот недалекий))
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-2
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этого винисиуса ещё больше будут и унижать и оскорблять. сам себе вынес приговор, причём давно.
+2
0
+2
Ответ aidos_1979
Ничего себе и остальных приплел) Почти в каждой команде играют темнокожие, но освистывают почему то именно его, он об этом незадумывался? Хотя думать это не про виннипуха)
Не надо столь уничижительно относиться к Винни-Пуху.
+3
-1
+2
У меня давно не было такого отвращения, неприязни к игроку, как к винисиусу. Отвратительная личность
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0
+2
"правильным решением было бы уйти с поля, но во время игры мы защищаем цвета клуба"
====
Кстати, цвета клуба вполне расистские.
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+1
Реаловский Афродесант и есть Реальные расисты ))
+6
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+1
Чем больше открывает свой обезрот, тем больше антимадридистов. Позорный клуб когда то был фашистуким
+1
0
+1
Да можно уже и не выходить тогда...
+4
-3
+1
Какая кринжатина… мы решили говорит… 🤦‍♂️
+1
0
+1
Да валите. Задолбали со своим шантажом.
+1
0
+1
лучше б столько забивал, сколько болтает.
+1
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