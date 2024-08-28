Винисиус о расизме: «Мы часто говорим об этом в «Реале». Решили, что мы все уйдем с поля в следующий раз, если такое повторится»

Винисиус рассказал об отношении игроков «Реала» к расистским оскорблениям.

Бразильский игрок неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков, в том числе на стадионе « » в Валенсии в мае 2023 года. В результате этого инцидента трое фанатов были приговорены к тюремному заключению, что стало первым обвинительным приговором такого рода в Испании.

«В клубе мы часто говорим об этом. Не только я, но и все остальные игроки сказали, что, если такое произойдет, в следующий раз нам придется покинуть поле, чтобы все, кто оскорблял нас, получили гораздо большее наказание.

После матча с «Валенсией» мы все обдумали произошедшее и сказали, что правильным решением было бы уйти с поля, но во время игры мы защищаем цвета клуба и знаем, что не все на стадионе расисты и просто пришли посмотреть игру.

Всегда очень трудно прерывать игру, но с учетом всего, что происходит, и с каждым разом становится все хуже, нам действительно нужно делать это, чтобы все могло измениться как можно скорее.

Сегодня я уже вижу и чувствую разницу в Испании. Возможно, [некоторые болельщики] остаются расистами, но теперь они боятся выражать это на футбольном поле и в местах, где много камер. Таким образом мы постепенно сократим расизм.

Конечно, мы не сможем положить ему конец, но я уже рад, что могу изменить мышление [людей] в », – заявил полузащитник « ».