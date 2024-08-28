«Оренбург» проиграл 4-й матч подряд, сегодня – 0:1 «Ростову» в Кубке. У команды Деограсии нет побед в 8 играх кряду после 2:0 со «Спартаком»

Теги Ростов ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Егор Голенков онлайны Давид Деограсия Футбол

«Оренбург» уступил «Ростову» (0:1) в 3-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Стартовый состав «Оренбурга»: Москвичев, Перес (к), Касимов, Михайлов, Зотов, Коваленко, Караташ, Барановский, Рыбчинский, Оганесян, Куэро.

Стартовый состав «Ростова»: Одоевский, Вахания, Чернов, Эль‑Аскалани, Игнатов, Щетинин, Глебов (к), Сутормин, Уткин, Голенков, Байрамян.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Счет на 83-й минуте открыл форвард гостей Егор Голенков. Этот гол остался единственным.

Ростовчане занимают текущее 2-е место в группе В, имея 6 баллов, оренбуржцы – последнее (0). 

Отметим, что команда Давида Деограсии после победы над «Спартаком» в 1-м туре Мир РПЛ не может выиграть 8 матчей подряд, у нее 4 поражения кряду.

Оренбург – Ростов 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
28 августа, 15:00, «Газовик»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 83 Голенков.

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24 комментария
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Матч ТВ, вы - полное dерьмо. В очередной раз Матч ТВ доказал свою несостоятельность и полный непрофессионализм.
Вместо футбола показывать бокс - это вершина идиотизма.
+13
-2
+11
Ответ Дмитрий Агалаков
Матч ТВ, вы - полное dерьмо. В очередной раз Матч ТВ доказал свою несостоятельность и полный непрофессионализм. Вместо футбола показывать бокс - это вершина идиотизма.
Зато они с огромным отрывом лидируют по количеству рекламы, бывают рекламные вставки до 15 минут. Такого нет ни у одного российского канала. А ведь этот долбаный Матч ТВ является федеральным, то есть черпает и из госказны. Хорошо устроились.
+9
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+9
Ответ Чебурашка от Гены
Предлагаю Рыскину дебош устроить на стадионе. Пусть платят штраф. . И желательно, Андреев из своего кармана.😁
Если дебош, то только на радостях. А Андреев должен(по понятиям) оплатить штраф наложенный Ростову за его поведение.
+9
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+9
Спасибо, Ростов! Голенков - красавчик!
+8
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+8
Но "Спартак" необходимо было обыграть.
+7
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+7
Ответ Дмитрий Агалаков
Матч ТВ, вы - полное dерьмо. В очередной раз Матч ТВ доказал свою несостоятельность и полный непрофессионализм. Вместо футбола показывать бокс - это вершина идиотизма.
Так ещё и сетку изменили. Сижу жду, а фиг. Хорошо, на Матч Премьер догадался заглянуть. Полный отстой.
+6
0
+6
Проклятие Спартака
+6
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+6
Предлагаю Рыскину дебош устроить на стадионе. Пусть платят штраф. . И желательно, Андреев из своего кармана.😁
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Ростов с победой на выезде. Они молодцы!
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Спартак сглазил, после своего поражения наверно.
+4
0
+4
Довольно странно. Хороший состав, грамотный тренер, а игры нет.
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ГОЛленков получил капитанскую повязку от Байрамяна и почти сразу оправдал свою ГОЛевую фамилию..)
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А где господин Андреев со своей пламенной речью?
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Ответ Александр Кудрявцев
За Оренбург 🙏🙏🙏
Это что за смайлики(я в них сильно не разбираюсь). Похожи на поминальные😄
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Розыгрыш Кубка проходит очень интересно! Во вчерашний день какие сюрпризы. Интересно , какой состав выставит на игру Карпин? Ростову удачи!
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Ответ Александр Панфилов
А где господин Андреев со своей пламенной речью?
Грехи за прошлую речь замаливает. Привет, Яковлич!
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Голенков подтвердил свою фамилию...
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Последний раз были на матче со Спартаком, тогда уверенно победили, больше не получилось сходить ни на один матч. Какое стечение обстоятельств, больше ни одной победы. Жаль конечно.
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После победы над Спартаком - говорили, что будут за чемпионство теперь бороться.
Как и ожидалось: самый главный матч для себя в сезоне - сыграли.
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Тренера им искать надо
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Удачи Оренбургу
думаю, что матчи с Ростовом и Динамо могут стать определяющими для Деограсии
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Удачного выезда Ростову! Оренбург захочет "покусать" за поражение в чемпионате, тем не менее Ростову по силам одержать победу. Вперед, ребята!
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Грехи за прошлую речь замаливает. Привет, Яковлич!
Привет,Алексеич!
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