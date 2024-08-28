«Оренбург» проиграл 4-й матч подряд, сегодня – 0:1 «Ростову» в Кубке. У команды Деограсии нет побед в 8 играх кряду после 2:0 со «Спартаком»
«Оренбург» уступил «Ростову» (0:1) в 3-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
Стартовый состав «Оренбурга»: Москвичев, Перес (к), Касимов, Михайлов, Зотов, Коваленко, Караташ, Барановский, Рыбчинский, Оганесян, Куэро.
Стартовый состав «Ростова»: Одоевский, Вахания, Чернов, Эль‑Аскалани, Игнатов, Щетинин, Глебов (к), Сутормин, Уткин, Голенков, Байрамян.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет на 83-й минуте открыл форвард гостей Егор Голенков. Этот гол остался единственным.
Ростовчане занимают текущее 2-е место в группе В, имея 6 баллов, оренбуржцы – последнее (0).
Отметим, что команда Давида Деограсии после победы над «Спартаком» в 1-м туре Мир РПЛ не может выиграть 8 матчей подряд, у нее 4 поражения кряду.
- Дата проведения
- 28 августа, 15:00, «Газовик»
- Гол:
- 0:1 – 83 Голенков.
Вместо футбола показывать бокс - это вершина идиотизма.
Как и ожидалось: самый главный матч для себя в сезоне - сыграли.
думаю, что матчи с Ростовом и Динамо могут стать определяющими для Деограсии