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  • US Open. Касаткина сыграет со Стернс, Эрика Андреева – с Циньвэнь Чжэн, Александрова встретится с Йович, Соболенко – с Бронцетти, Бадоса вышла в 3-й круг, Крейчикова выбыла
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US Open. Касаткина сыграет со Стернс, Эрика Андреева – с Циньвэнь Чжэн, Александрова встретится с Йович, Соболенко – с Бронцетти, Бадоса вышла в 3-й круг, Крейчикова выбыла

Дарья Касаткина сыграет с Пейтон Стернс во втором круге US Open

Эрика Андреева встретится с Циньвэнь Чжэн, Арина Соболенко – с Лючией Бронцетти.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 75 миллионов долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
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результаты
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