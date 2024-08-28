PFA хочет, чтобы ФИФА и АПЛ запретили отстранять игроков и так склонять их к уходу из клуба. Как минимум один игрок «Челси» обращался к юристам (Daily Mail)

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы ФИФА Ромелу Лукаку Рахим Стерлинг Ассоциация профессиональных футболистов Англии Кепа Аррисабалага Бен Чилуэлл Трево Чалоба Футбол

PFA выступила против отстранения игроков клубами, чтобы способствовать их уходу.

Как сообщает Daily Mail, Ассоциация профессиональных футболистов Англии намерена добиваться от ФИФА и руководства АПЛ принятия мер, запрещающих форсировать уход игроков из клуба посредством их отстранения от работы с командой.

В частности, в профсоюзе недовольны ситуацией в «Челси», где в настоящее время от работы в общей группе отстранены 13 футболистов, которых клуб намерен продать до закрытия трансферного окна, в том числе Рахим Стерлинг, Бен Чилуэлл, Трево Чалоба, Армандо Броя, Ромелу Лукаку и Кепа Аррисабалага.

Отмечается, что в PFA обеспокоены частотой применения подобной практики в период трансферных окон, считая это «неприемлемым». Ассоциация связалась с отстраненными игроками «Челси» и других клубов, чтобы предложить помощь в урегулировании ситуации. При этом представители профсоюза «не могут комментировать ситуацию в конкретных клубах».

Ранее ФИФА обновила регламент в части трансферов и статуса игроков, однако, несмотря на изменения, практика отстранения с целью повлиять на уход из клуба по-прежнему распространена. АПЛ считает, что данная проблема должен регулироваться на уровне ФИФА, однако, по мнению PFA, трактовка вопроса руководством лиги «слишком неконкретна».

На данный момент известно, что юридическую помощь получил как минимум один из отстраненных от команды игроков «Челси». При этом главный юрист-консультант PFA Джеймс Кинг сомневается, что данная практика нарушает трудовое законодательство.

Мареска о «Челси»: «Ни один тренер не проведет тренировку с 45 игроками. Я говорю клубу, кто мне не нравится. Надеюсь, найдем решение. Если нет, это создаст проблемы»

34 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Соболев стуканул, инфа сотка
+44
0
+44
Ответ Z-14577478
Нет такого понятия - "саботировать свой уход"! У игрока контракт, и он не обязан никуда уходить, если сам не согласится.
Он говорит о том, что игрок специально дурака валяет и под шланга косит, чтобы там образом "шантажировать клуб" настаивая на своем уходе. Типа либо вы меня продаете, либо я теперь вот так играю (как Соболев, кстати).
+35
0
+35
А когда игрок саботирует свой уход, что клубу делать? Кто их защищает?
+31
-5
+26
Ответ Born is the King
А когда игрок саботирует свой уход, что клубу делать? Кто их защищает?
Нет такого понятия - "саботировать свой уход"! У игрока контракт, и он не обязан никуда уходить, если сам не согласится.
+18
-5
+13
Ответ Z-14577478
Нет такого понятия - "саботировать свой уход"! У игрока контракт, и он не обязан никуда уходить, если сам не согласится.
Еще как есть. Пример

«
Усман Дембеле пропустил тренировку «Боруссии» и не выходит на связь

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бос на пресс-конференции рассказал, что форвард Усман Дембеле сегодня не явился на тренировку.

«Дембеле не было на сегодняшней тренировке. Мы пытались связаться с ним. Надеюсь, ничего плохого не произошло», – сказал Бос.

На 20-летнего француза претендует «Барселона». Немецкий клуб требует 150 миллионов евро.»

В результате Боруссия вынуждена была его продать.
+11
-2
+9
Нужно клубы защищать в первую очередь (они основа экономики футбола в целом), именно они, при нынешней системе, самые беззащитные, а уж никак не игроки, которых сложно представить обездоленными.
+7
0
+7
Ответ pyatachyok
Что-то сомнительно, чтобы клубы были кому-нибудь интересны без игроков. Сдается мне, это все-таки работники создают продукт, а бизнес его продает. В каком-то смысле, конечно, это продавец главный, ведь он получает деньги, но в действительности главный — это производитель продукта.
Что значит игроки создают продукт? Именно клубы, как структуры, представляют им возможность реализовывать своё право на то, чтобы заниматься любимым делом и зарабатывать на этом колоссальные деньги. А иначе никто не мешает им "создавать продукт" гоняя мяч во дворе. И не нужно представлять игроков, как минимум топ-лиг, обездоленными работниками, пролетариатом. Они сами по себе уже бизнес - структуры, со своими агентами, адвокатами, врачами, окружением итд и тп. А риски, повторю, практически исключительно на клубах, заиграет ли игрок, не сломается ли, не впадет ли в депрессию, а захочет продлевать контракт, и не наложит ли вето на переход в другой клуб, который готов платить реальную цену за него, а вместо этого досидит до окончания контракта и получит по предварительной договорённости с другим клубом огромные подъёмные.
+5
0
+5
Там в Челси игроков, как пассажиров в вагоне метро на станции Выхино в 8 утра, чего вы хотите-то?
+6
-3
+3
Ответ a2wai
Клубы надо защищать, согласен, от таких владельцев как Боули))
Боули не Боули, но именно клубы сейчас намного бесправнее в сравнении с игроками, одни обязанности и все риски на них.
+3
0
+3
Зарплату платят? Платят. Какие вопросы куда работодатель ставит и как использует сотрудника на контракте, если в контракте не прописано, что игрок должен быть в старте основной команды
+3
-1
+2
Инициатива АПФ могла бы знатно прищемить яйки клубам, имеющим на контракте 40-45-50 футболистов.
+2
-1
+1
Ответ pyatachyok
Играют именно игроки, так что это именно они создают продукт — игру, которая людям и интересна. Конечно, игроки куда менее обездолены, чем шахтеры или курьеры, однако бизнес-таки остается в прибыли. И да, бизнес всегда имеет некоторые риски (которые, впрочем, тем меньше, чем крупнее бизнес, ибо любой крупный бизнес завсегда спасут за счет налогоплательщиков). Никто не мешает бизнесу более ответственно подходить к выбору сотрудников, никто не мешает предлагать лучшие условия труда, чтобы работники хотели и дальше работать на ту же компанию.
Вы верите в утопию? Что вы лепите? В какой прибыли клубы, вы много знаете прибыльных клубов? "Ответственно подходить к выбору работников", каким образом, он вчера здоров, а завтра с крестами и больничным на год. " Предлагать лучшие условия труда", ну умора, типа нормальную освещённость и незапылённые помещения, а так же положенное по трудовому кодексу количество кубических метров на работника? Если честно, у меня большие сомнения, а работали ли вы сами хоть один день в жизни.
+1
0
+1
Круговой, Соболев....
Так навскидку....
+1
0
+1
Ответ Полуэктов Пётр
"В этом случае, кстати, есть масса законных оснований доказать, что ссылка в дубль оправдана." А кому и зачем это нужно доказывать? Ссылка в дубль не принесет клубу денег, в отличии от продажи. И эта мера является точно таким же шантажом, только в обратную сторону (будешь говорить о переходе = отправишься в дубль)
В дубль ведь можно сослать и по чисто спортивным причинам. Как это было с Санчо, Бейлом или Азаром, когда игроки вроде были на тренировке, но особо не утруждались
+1
0
+1
Ответ Любитель шоколада
Еще как есть. Пример « Усман Дембеле пропустил тренировку «Боруссии» и не выходит на связь Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бос на пресс-конференции рассказал, что форвард Усман Дембеле сегодня не явился на тренировку. «Дембеле не было на сегодняшней тренировке. Мы пытались связаться с ним. Надеюсь, ничего плохого не произошло», – сказал Бос. На 20-летнего француза претендует «Барселона». Немецкий клуб требует 150 миллионов евро.» В результате Боруссия вынуждена была его продать.
Это провоцирует свой уход, саботировать значит наоборот срывать. Как де йонг
0
0
0
А Барселону они не хотят ничего?)))
Нормальная практика, все используют, разбаловали этих миллионеров итак ))
0
0
0
Ответ glock17
Зарплату платят? Платят. Какие вопросы куда работодатель ставит и как использует сотрудника на контракте, если в контракте не прописано, что игрок должен быть в старте основной команды
Там речь не о старте, а о запрете тренировок, например — при этом игрок не вправе просто взять и уволиться.
0
0
0
Ответ Z-14577478
Нет такого понятия - "саботировать свой уход"! У игрока контракт, и он не обязан никуда уходить, если сам не согласится.
Как фанаты Барселоны мы хорошо про это узнали в последнее время
0
0
0
Ответ Marcus-light
Что такое валять дурака? Если игрок опаздывает тренировки, не выполняет указания тренера, пропускает занятия, мероприятия, поносит клуб в сми - клуб может штрафовать игрока, или разорвать контракт и даже взыскать деньги. Если игрок выполняет все указания, но не играет или выкладывается так хорошо, как хочет тренер - это пространство для переговоров. В этом случае, кстати, есть масса законных оснований доказать, что ссылка в дубль оправдана. Вот только боюсь, что по результатам тестов, многие игроки "основы" являются шлангами по сравнению с Лукаку, Кепой и Стерлингом.
"В этом случае, кстати, есть масса законных оснований доказать, что ссылка в дубль оправдана."
А кому и зачем это нужно доказывать?
Ссылка в дубль не принесет клубу денег, в отличии от продажи. И эта мера является точно таким же шантажом, только в обратную сторону (будешь говорить о переходе = отправишься в дубль)
0
0
0
А если как Лукаку даешь интервью, что Челси - не Интер, а Тухель - не Конте, после чего сам саботируешь свое пребывание в клубе? По факту он отказался играть за Челси при действующем контракте.
0
0
0
Если честно, не очень представляю, как такое может быть возможно
Что ни напиши в правилах, всё равно как-то субъективно будет, при желании можно найти дырки будет
0
0
0
Когда Барса с усманом хотели его наказать так сразу пригрозили клубу
0
0
0
Стопроц это либо Стерлинг, либо Чалоба, остальные уже почти ушли из команды, а этих двоих слить никак не получается)))
0
0
0
Все таки профсоюз чем то занят
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий