PFA хочет, чтобы ФИФА и АПЛ запретили отстранять игроков и так склонять их к уходу из клуба. Как минимум один игрок «Челси» обращался к юристам (Daily Mail)

PFA выступила против отстранения игроков клубами, чтобы способствовать их уходу.

Как сообщает Daily Mail, Ассоциация профессиональных футболистов Англии намерена добиваться от ФИФА и руководства АПЛ принятия мер, запрещающих форсировать уход игроков из клуба посредством их отстранения от работы с командой.

В частности, в профсоюзе недовольны ситуацией в «Челси», где в настоящее время от работы в общей группе отстранены 13 футболистов, которых клуб намерен продать до закрытия трансферного окна, в том числе , , Трево Чалоба, Армандо Броя, и .

Отмечается, что в PFA обеспокоены частотой применения подобной практики в период трансферных окон, считая это «неприемлемым». связалась с отстраненными игроками «Челси» и других клубов, чтобы предложить помощь в урегулировании ситуации. При этом представители профсоюза «не могут комментировать ситуацию в конкретных клубах».

Ранее ФИФА обновила регламент в части трансферов и статуса игроков, однако, несмотря на изменения, практика отстранения с целью повлиять на уход из клуба по-прежнему распространена. АПЛ считает, что данная проблема должен регулироваться на уровне ФИФА, однако, по мнению PFA, трактовка вопроса руководством лиги «слишком неконкретна».

На данный момент известно, что юридическую помощь получил как минимум один из отстраненных от команды игроков «Челси». При этом главный юрист-консультант PFA Джеймс Кинг сомневается, что данная практика нарушает трудовое законодательство.

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