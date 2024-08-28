Криштиану Роналду: «У меня больше всего подписчиков в мире – и не только из-за красивого лица, а из-за голов, трофеев, семьи, образа жизни. Но хорошее не продается, пресса должна говорить о плохом»
Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к критике.
«Критиковать намного проще, чем ценить то, что есть. Мы знаем, как работает пресса. Если ты говоришь что-то хорошее, это не продается. Ты должен говорить о плохом. Это нормально.
А когда речь идет о Криштиану, материал выходит на первой полосе. Это естественно, ведь у меня наибольшее число подписчиков в мире. И это не только из-за моего красивого лица, но и всего остального.
Почему у Криштиану больше всего подписчиков в мире? Из-за голов, трофеев, семьи, образа жизни. Люди следят потому, что им во мне что-то нравится. А критикуют все на свете, это для меня не проблема», – сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.
к самому себе
В третьем лице о себе..
Роналду мягко говоря нездоров.
Я ...
P.S. Даже красивые женщины не говорят о том, что они красивые. Это и так понятно по умолчанию.
Сейчас, на фоне его деградации и краха, просто смеюсь.
После 18.12.2022 я спокоен как удав и мне нравится что сейчас происходит.
Он ходячий набор комплексов, неуверенности в себе, поэтому идёт компенсация, тоесть самовосхваление.
Человек, который уверен в себе, будет молчать ибо о его превосходстве говорят другие и он это видит и принимает.
Так что роналду можно только пожалеть.
Дяденька в 40 лет так и не обрёл ума и мудрости.