Криштиану Роналду: «У меня больше всего подписчиков в мире – и не только из-за красивого лица, а из-за голов, трофеев, семьи, образа жизни. Но хорошее не продается, пресса должна говорить о плохом»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к критике.

«Критиковать намного проще, чем ценить то, что есть. Мы знаем, как работает пресса. Если ты говоришь что-то хорошее, это не продается. Ты должен говорить о плохом. Это нормально.

А когда речь идет о Криштиану, материал выходит на первой полосе. Это естественно, ведь у меня наибольшее число подписчиков в мире. И это не только из-за моего красивого лица, но и всего остального.

Почему у Криштиану больше всего подписчиков в мире? Из-за голов, трофеев, семьи, образа жизни. Люди следят потому, что им во мне что-то нравится. А критикуют все на свете, это для меня не проблема», – сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.

Материалы по теме

49 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спасибо пластическому хирургу, стоматологу, дерматологу.
+32
-9
+23
Красивое лицо … ахахахаххаха
+30
-11
+19
Одним словом клубничка
+27
-11
+16
парень уже свихнулся на почве любви
к самому себе
+12
-2
+10
Нет никому дела до семьи и трофеев. Люди подписываются потому, что ты раскрученное медийное лицо. Для этого на протяжении последнего десятилетия неустанно трудились десятки профессиональных менеджеров
+17
-8
+9
Ну нарцисс же ))
+15
-6
+9
Ответ Adamdfdgds
Нет никому дела до семьи и трофеев. Люди подписываются потому, что ты раскрученное медийное лицо. Для этого на протяжении последнего десятилетия неустанно трудились десятки профессиональных менеджеров
Ну да, а Криш же для этого ничего не сделал. Как же эталонно люди обесценивают чужие достижения
+10
-2
+8
Криштиану ты лучший футболист мира…. После Месси
+7
-2
+5
Как же здорово что есть Месси!
+5
0
+5
Попустись, а...
В третьем лице о себе..
+6
-3
+3
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Хорошо троллит глоромесов))
ты хотел сказать про подписчиков ГЛИНОмесов🥴🤣
+5
-2
+3
Ответ Богдан Агафонов
Пресса всегда была негативно настроена к нему. И даже Спортс.
Протиивные
+3
0
+3
Вечно ВТОРОЙ, после великого МЕССИ 🐐
+3
0
+3
такое чмо. вспомни себя какой ты был в молодости. ты даже в 21 палец себе ботокса накачал из-за своих комплексов 🤡🇵🇹
+3
0
+3
Кринж
+2
0
+2
Ответ Иван Иванов
Попустись, а... В третьем лице о себе..
Обычное дело для социофоба)
Роналду мягко говоря нездоров.
+4
-2
+2
Ты тень Месси!!!!
+2
0
+2
Я Я

Я ...
+2
0
+2
Наверное, мармеладный жалеет,что нельзя от себя родить
+2
0
+2
там Митрович в очередной раз деклассирует красивую клубнику 🤣
+2
0
+2
Мармеландный Криштиану
+1
0
+1
Он кажется из пубертатного возраста ещё не вышел
+1
0
+1
Как же он дрочит на самого себя 🤣
+2
-1
+1
Днище какое)
+1
0
+1
Я ни разу не слышал, чтобы Брэд Питт или Ди Каприо говорили о своей внешности. У смазливого Роналду точно какой-то комплекс. Он наверняка себе и анус отбелил.

P.S. Даже красивые женщины не говорят о том, что они красивые. Это и так понятно по умолчанию.
+1
0
+1
Такие комплексы, до сих пор продолжает ныть
+1
0
+1
Ответ Sminem
а какие комплексы у тебя если ты каждую новость про него не упускаешь?
Никаких, я же с ним не соревнуюсь.
Сейчас, на фоне его деградации и краха, просто смеюсь.
После 18.12.2022 я спокоен как удав и мне нравится что сейчас происходит.
+1
0
+1
Ответ xomamb
парень уже свихнулся на почве любви к самому себе
Это наоборои непринятие себя.
Он ходячий набор комплексов, неуверенности в себе, поэтому идёт компенсация, тоесть самовосхваление.
Человек, который уверен в себе, будет молчать ибо о его превосходстве говорят другие и он это видит и принимает.
Так что роналду можно только пожалеть.
Дяденька в 40 лет так и не обрёл ума и мудрости.
+2
-1
+1
Ответ Константин Мееров
Я ни разу не слышал, чтобы Брэд Питт или Ди Каприо говорили о своей внешности. У смазливого Роналду точно какой-то комплекс. Он наверняка себе и анус отбелил. P.S. Даже красивые женщины не говорят о том, что они красивые. Это и так понятно по умолчанию.
))))))
0
0
0
Ответ Гномович!
У меси липовые ЗМ, Копа и ЧМ – не только из-за гормонов, а из-за Эвребе, Блаттера, Инфантино, ФИФА и КОНМЕБОЛ. Хорошее продается в кабинетах.
Наверное он не человек? может гений Месси инопланетянин?!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий