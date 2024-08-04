Судья триатлона на Олимпиаде-2024: «По нашему мнению, соревнования по плаванию на открытой воде уже точно не будут проходить в Сене»

Теги плавание Олимпиада-2024 река Сена Триатлон

Плавание на открытой воде на Олимпиаде-2024, скорее всего, пройдет не в Сене.

Об этом сообщил арбитр соревнований по триатлону в Париже Алексей Калинин.

Сегодня на Олимпиаде в очередной раз отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене. 5 августа должна пройти смешанная эстафета.

«После успешного проведения индивидуальных соревнований по триатлону одним днем 31 июля триумф события понемногу сходит на нет и главным вопросом вновь становится плавание теперь уже на командной эстафете.
 
Официальные плавательные тренировки 3 и 4 августа были отменены в связи с неудовлетворительным качеством воды и усилившимся течением. Сена в целом оказалась очень сложным местом.

После индивидуальных соревнований, во время которых плавание спортсменов больше напоминало упорную борьбу лососевых с продвижением против течения вверх по реке, технические делегаты приняли решение о реконфигурации плавательного этапа.

Для того, чтобы уменьшить фактор влияния сильного встречного течения в середине Сены, спортсмены поплывут на эстафете точно также, как на индивидуальных соревнованиях (оригинальный план предусматривал плавание по часовой стрелке с выходом на понтон в центре реки).

В связи с этим схему движения при передаче эстафеты также пришлось перенастроить.
 
Из курьезов. Накануне не был установлен понтон, чтобы провести процедуру выбора стартовых мест командами. Капитан буксира, который выставляет понтон каждое утро в 4 часа, просто не приехал и не отвечал на звонки. Учитывая, что на такие операции требуется специальная лицензия и навыки, оперативно заменить его было некем.

К счастью, позже он вышел на связи с извинениями, что, мол, была пятница и т.п., но больше такого не повторится. Если без официальной плавательной тренировки выбрать место старта еще как-то можно, то без понтона это сделать просто не реально.

Процедуру перенесли на следующий день. Организаторы, на всякий случай, подрядили еще одного капитана и утром 4 августа понтон был на месте.
 
Итак, все мы ждем решения, будет ли завтра соревнование эстафетных команд с плаванием или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона.
 
P.S. По нашему мнению, соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», – написал Калинин в телеграм-канале.

Наш судья внутри Олимпиады: как попасть, в чем выгода, есть ли негатив из-за паспорта?

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8 комментариев
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Про капитана буксира - ржамба.
Просто была пятница)
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А что случилось? Может, ещё раз про Волгу расскажешь?
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Пятница, вечер... Ну забухал капитан буксира. Что здесь такого?
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Это очень смешно. Борьба лососевых и проспавший парижский капитан, который болт положил на Олимпиаду)))
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Подождите, но буквально вчера тот же самый судья либерал Калинин уверял, что с водой в Сене все в порядке? )
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Cеносация
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Ответ riverman1980
Подождите, но буквально вчера тот же самый судья либерал Калинин уверял, что с водой в Сене все в порядке? )
Классика либерализма))
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Капитан понтона забухал, Олимпиада под угрозой)))
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