«Спартак» и «Зенит» зашли в тупик в переговорах по Соболеву. В правлении петербуржцев есть противники трансфера («Р-Спорт»)

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Андреев агенты Александр Соболев Р-Спорт Футбол

«Спартак» и «Зенит» зашли в тупик в переговорах по форварду Александру Соболеву.

По информации «Р-Спорт», нападающий «Спартака», отстраненный по решению клуба от тренировок с первой командой после озвученного желания перейти в «Зенит», далек от переезда в Санкт-Петербург.

«Зенит» не собирается улучшать предложение по покупке Соболева, переговоры между клубами сейчас не ведутся. Активность в переговорном процессе проявляет только агент игрока Павел Андреев.

Как отметил на пресс-конференции после игры Мир РПЛ с «Ростовом» главный тренер «Зенита» Сергей Семак, он уделяет внимание исключительно профессиональным качествам игроков, а не тому, кто у них агент.

«Этого, правда, не всегда достаточно. Есть руководство, которое принимает те или иные решения. Свое мнение я озвучил, а будет ли игрок в моем распоряжении или нет, не в моей компетенции», – сказал главный тренер «Зенита».

После игры с воронежским «Факелом» в Фонбет Кубке России Семак подчеркнул, что хотелось бы иметь в составе нападающего, который хорошо играет на «втором этаже». Предпочтительной кандидатурой он считает именно Соболева, но в правлении «Зенита» есть и противники трансфера футболиста «Спартака».

 

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74 комментария
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«Спартак» и «Зенит» зашли в тупик в переговорах по Соболеву. В правлении петербуржцев есть адекватные люди
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Ответ MstAndreev
«Спартак» и «Зенит» зашли в тупик в переговорах по Соболеву. В правлении петербуржцев есть адекватные люди
Вся страна была в шоке, когда узнала, что в правлении Зенита есть адекватный человек. Им оказался...
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Эх жаль …что нашелся адекватный в правлении
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Ответ MstAndreev
«Спартак» и «Зенит» зашли в тупик в переговорах по Соболеву. В правлении петербуржцев есть адекватные люди
Зенит ,заберите Соболева, пожалуйста! От имени всех болельщиков Спартака.
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Эх, Шура, вот до чего доводит длинный язык, малое количество серого вещества и слабый передок...Заслужил.
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За Спартак 2 поиграет. Ничего страшного.
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Ура! Есть разумные люди в руководстве клуба
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Спасибо этим людям в менеджменте Зенита.
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Тушинские, внесите ясность. СБГ уже пора переобуваться по поводу сблева, или ещё рано?
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Ответ Сергей Жарковский
Агенту впору выложить объявление " Продается ручной дельфин! Недорого! Можно в рассрочку."!🤪
Он агрессивный
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Великолепная новость, отдайте его в алуштинский дельфинарий. Дети порадуются.
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Агенту впору выложить объявление " Продается ручной дельфин! Недорого! Можно в рассрочку."!🤪
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Очередной пример того, как агент ломает карьеру игроку.
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вот это поворот а соболев то с агентом понты колотил, а на деле- ни кому не нужен и придется извиняться перед командой. сказочный персонаж. а вот интересно, по результаиам этогт демарша ему можно урезать контракт ?
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Ура!!!
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Ходють слухи, шо на Соболева прытиндуить "Динамо" Барнаул
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Всем противникам этого трансфера большой плюс.
+6
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Здоровья этому челу в правлении, чтобы удержать правильное решение, а именно место дельфинов в дельфинарии..
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0
+4
Ответ Олег Кузнецов
Зенит ,заберите Соболева, пожалуйста! От имени всех болельщиков Спартака.
Оставьте, пожалуйста, его себе
+4
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+3
Ответ Anton Vasilev
Да запросто, платите 6 лямов ойро на счёт в газпромбанке, и так и быть, заберем
30. Не меньше.
+3
0
+3
Павел Андреев поставил "на паузу" карьеру Соболева 🤦🏻
+3
0
+3
Ответ Олег Кузнецов
Зенит ,заберите Соболева, пожалуйста! От имени всех болельщиков Спартака.
Да запросто, платите 6 лямов ойро на счёт в газпромбанке, и так и быть, заберем
+5
-2
+3
Ответ Aleksey Yashin
Вся страна была в шоке, когда узнала, что в правлении Зенита есть адекватный человек. Им оказался...
Альберт Эйнштейн?
+3
0
+3
Химки зовууут!!
+3
0
+3
всеми фибрами души поддерживаю тех кто против
+4
-1
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Это новость?🤔
+2
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+2
Ответ grеу
Если не найдут за бугром столба, то подпишут. Зенит всех рвет тк с ним пытаются играть в футбол, пока не страшно, мало матчей сыграно, вылет никому еще не грозит, а во второй половине сезона уже будут автобусы ставить, вот там таран пригодится
Таран, который падает от дуновения ветра?)
+2
0
+2
Судя по всему трансфер оформляет один карпов и больше ни кто
+2
0
+2
Ответ Ваня Аналитик
на самом деле, Соболев может выстрелить в Зените - форму бы не профукал, чему Спартак явно способствует...
Выстрелить из-под кого?)Из-под Кассьеры,у которого 1к1 каждый матч?)
+3
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+2
Слава всем богам! Он нам не нужен!
+3
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