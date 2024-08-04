«Спартак» и «Зенит» зашли в тупик в переговорах по Соболеву. В правлении петербуржцев есть противники трансфера («Р-Спорт»)

«Спартак» и «Зенит» зашли в тупик в переговорах по форварду Александру Соболеву.

По информации «Р-Спорт», нападающий « », отстраненный по решению клуба от тренировок с первой командой после озвученного желания перейти в «Зенит», далек от переезда в Санкт-Петербург.

«Зенит» не собирается улучшать предложение по покупке Соболева, переговоры между клубами сейчас не ведутся. Активность в переговорном процессе проявляет только агент игрока Павел Андреев.

Как отметил на пресс-конференции после игры Мир РПЛ с «Ростовом» главный тренер «Зенита» , он уделяет внимание исключительно профессиональным качествам игроков, а не тому, кто у них агент.

«Этого, правда, не всегда достаточно. Есть руководство, которое принимает те или иные решения. Свое мнение я озвучил, а будет ли игрок в моем распоряжении или нет, не в моей компетенции», – сказал главный тренер «Зенита».

После игры с воронежским «Факелом» в Фонбет Кубке России Семак подчеркнул, что хотелось бы иметь в составе нападающего, который хорошо играет на «втором этаже». Предпочтительной кандидатурой он считает именно , но в правлении « » есть и противники трансфера футболиста «Спартака».