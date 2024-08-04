Ноа Лайлс выиграл 100-метровку на Олимпиаде с преимуществом в 0,005 секунды
Американский спринтер Ноа Лайлс стал олимпийским чемпионом в беге на 100 метров.
Соревнования прошли в Париже. В финале Лайлс пробежал за 9,784 секунды, лишь на 0,005 опередив серебряного призера – ямайца Кишана Томпсона.
Лайлсу 27 лет, в прошлом году он также выиграл чемпионат мира на этой дистанции.
Вот Томпсон в полуфинале с запасом сделал 9:80. С запасом. Если бы он не бросил в концеч мог бы показать результат лучше чем в финале показал. И это просто даже с психологической точки зрения могло бы серьезное воздействие оказать на Лайлза, который бы понимал, что быстрее Томпсона в полуфинале он пробежать не сможет.
И я уже не говорю о том, что это лишний шанс обновить свой персональный рекорд на олимпиаде, к который ты подходишь в оптимальной форме. Если ты выкладывашься в двух предварительных забегах - там рекорды тоже учитываются.
Так почему спортсмены лишают себя доп попыток чего нибудь побить и оказать психологическое воздействие на соперников? Ведь это вообще не энергоемко, пробежать лишнии 10 метров в полную силу.
Ждём второй раунд, 200!)
То есть, ты хочешь сказать, что пробежать лишние 10 метров в полную силу, а не на 80% за 2 часа до финала имеет какое то влияние на твой запас энергии в финале?
А у тебя есть какие то исследования на этот счет, или ты просто так сам считаешь? Мне просто кажется Лайлс на прыжки больше сил потратил, чем спортсмены недополучат в финале, если за 2 часа до этого 10 метров чуть быстрее пробегут. Я могу ошибаться, но для меня это вообще максимально контринтуитивная история про то, что это вообще имеет какое то влияние на количество энергии в финале
Весь финал уложился в 12 сотых - самый плотный финал в истории. Как и разница между первыми двумя.
тем самым показывая свое якобы превосходство
На полноздри обойти Томпсона и Керли - это не величие, сорри.
Симбине 9.82 мимо пьедестала. Невероятно.