Ноа Лайлс выиграл 100-метровку на Олимпиаде с преимуществом в 0,005 секунды

Американский спринтер Ноа Лайлс стал олимпийским чемпионом в беге на 100 метров.

Соревнования прошли в Париже. В финале Лайлс пробежал за 9,784 секунды, лишь на 0,005 опередив серебряного призера – ямайца Кишана Томпсона.

Лайлсу 27 лет, в прошлом году он также выиграл чемпионат мира на этой дистанции.