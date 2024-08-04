Ноа Лайлс выиграл 100-метровку на Олимпиаде с преимуществом в 0,005 секунды

Теги Бег сборная США Олимпиада-2024 Ноа Лайлс Легкая атлетика

Американский спринтер Ноа Лайлс стал олимпийским чемпионом в беге на 100 метров.

Соревнования прошли в Париже. В финале Лайлс пробежал за 9,784 секунды, лишь на 0,005 опередив серебряного призера – ямайца Кишана Томпсона.

Лайлсу 27 лет, в прошлом году он также выиграл чемпионат мира на этой дистанции.

30 комментариев
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Ответ Stop-D
Лет 20 назад наверное обоим бы вручили золото)))
Нет, на фотофинише преимущество Лайлза хорошо заметно. И 20 лет назад тысячные доли секунды фиксировали без проблем. Никто 20 лет назад не вручил бы два золота.
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Визуально казалось, что уж сотая там точно есть, без повтора было видно, что забрал. Тем удивительнее после того, как вчистую отдал старт
+15
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+14
Ответ Donbass guy
Главный старт ЛА на Олимпиаде уже прошел. Даже странно, что они его так рано провели
Как обычно. Не странно
+15
-1
+14
А есть обьяснение тому, что спринтеры бросают бежать в предварительных забегах, если видят что уже побеждают?

Вот Томпсон в полуфинале с запасом сделал 9:80. С запасом. Если бы он не бросил в концеч мог бы показать результат лучше чем в финале показал. И это просто даже с психологической точки зрения могло бы серьезное воздействие оказать на Лайлза, который бы понимал, что быстрее Томпсона в полуфинале он пробежать не сможет.
И я уже не говорю о том, что это лишний шанс обновить свой персональный рекорд на олимпиаде, к который ты подходишь в оптимальной форме. Если ты выкладывашься в двух предварительных забегах - там рекорды тоже учитываются.

Так почему спортсмены лишают себя доп попыток чего нибудь побить и оказать психологическое воздействие на соперников? Ведь это вообще не энергоемко, пробежать лишнии 10 метров в полную силу.
+14
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+14
Получился крутой забег
+9
-1
+8
Как накатил на финиш. Огонь.
Ждём второй раунд, 200!)
+9
-1
+8
Скорее всего, это рекордно малая разница между золотым и серебряным призерами
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+7
Ответ Ноа Кенга
Это и энергоёмко, если учитывать, что ещё сегодня же и финал, и лучше расслабиться для экономии нервной энергии, иначе перегоришь потом перед финалом. Лайлз тем и хорош, что умеет бегать под давлением. Томпсон перенервничал, и его сильно зажало в конце. Он будто забыл, что такое зажатие не повышает скорость и не способствует её поддержанию
Это и энергоёмко, если учитывать, что ещё сегодня же и финал(c)

То есть, ты хочешь сказать, что пробежать лишние 10 метров в полную силу, а не на 80% за 2 часа до финала имеет какое то влияние на твой запас энергии в финале?

А у тебя есть какие то исследования на этот счет, или ты просто так сам считаешь? Мне просто кажется Лайлс на прыжки больше сил потратил, чем спортсмены недополучат в финале, если за 2 часа до этого 10 метров чуть быстрее пробегут. Я могу ошибаться, но для меня это вообще максимально контринтуитивная история про то, что это вообще имеет какое то влияние на количество энергии в финале
+6
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+6
Впервые в истории спринтер, пробежавший в полуфинале быстрее 10, не попал в финал. Причем сразу четверо!
Весь финал уложился в 12 сотых - самый плотный финал в истории. Как и разница между первыми двумя.
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+5
Главный старт ЛА на Олимпиаде уже прошел. Даже странно, что они его так рано провели
+8
-3
+5
Ответ Kyle Cumiskey
Визуально казалось, что уж сотая там точно есть, без повтора было видно, что забрал. Тем удивительнее после того, как вчистую отдал старт
Да, мне тоже показалось что амер выиграл. Просто на глазок)
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+4
Ответ Forza
А есть обьяснение тому, что спринтеры бросают бежать в предварительных забегах, если видят что уже побеждают? Вот Томпсон в полуфинале с запасом сделал 9:80. С запасом. Если бы он не бросил в концеч мог бы показать результат лучше чем в финале показал. И это просто даже с психологической точки зрения могло бы серьезное воздействие оказать на Лайлза, который бы понимал, что быстрее Томпсона в полуфинале он пробежать не сможет. И я уже не говорю о том, что это лишний шанс обновить свой персональный рекорд на олимпиаде, к который ты подходишь в оптимальной форме. Если ты выкладывашься в двух предварительных забегах - там рекорды тоже учитываются. Так почему спортсмены лишают себя доп попыток чего нибудь побить и оказать психологическое воздействие на соперников? Ведь это вообще не энергоемко, пробежать лишнии 10 метров в полную силу.
Банально выше риск травмы если гнать на все деньги. Сустав не выдержит какой, мышца или связка.
+5
-1
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До Болтовских рекордов все ещё безумно далеко. Даже не знаю хорошо это или плохо
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это же автор знаменитого высказывания про игроков НБА : world champions of what?)))
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Лет 20 назад наверное обоим бы вручили золото)))
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+3
Ответ Forza
А есть обьяснение тому, что спринтеры бросают бежать в предварительных забегах, если видят что уже побеждают? Вот Томпсон в полуфинале с запасом сделал 9:80. С запасом. Если бы он не бросил в концеч мог бы показать результат лучше чем в финале показал. И это просто даже с психологической точки зрения могло бы серьезное воздействие оказать на Лайлза, который бы понимал, что быстрее Томпсона в полуфинале он пробежать не сможет. И я уже не говорю о том, что это лишний шанс обновить свой персональный рекорд на олимпиаде, к который ты подходишь в оптимальной форме. Если ты выкладывашься в двух предварительных забегах - там рекорды тоже учитываются. Так почему спортсмены лишают себя доп попыток чего нибудь побить и оказать психологическое воздействие на соперников? Ведь это вообще не энергоемко, пробежать лишнии 10 метров в полную силу.
вот вроде и все правильно написал, но ты же понимаешь о ко м идет речь? ну принято у них (спринтеров-афроамерицанцев) понты кидать , как сейчас модно, флексить...
тем самым показывая свое якобы превосходство
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Ответ Alex Krasnoshchekov
Комментарий скрыт
Не надо быть расистом, человек так радуется, потому что сбылась его детская мечта. Интересно, есть ли у вас мечта такого уровня, чтоб при её достижении вы так же бурно радовались?
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Ответ Alex Krasnoshchekov
Комментарий скрыт
Он заслужил. Величайший.
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Ответ Savardus
До Болтовских рекордов все ещё безумно далеко. Даже не знаю хорошо это или плохо
Сегодня далеко, завтра близко. Это спорт)
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Ответ Todo
это же автор знаменитого высказывания про игроков НБА : world champions of what?)))
Ага, у фанатов НБА в твиторе до сих пор горит
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Ответ Forza
А есть обьяснение тому, что спринтеры бросают бежать в предварительных забегах, если видят что уже побеждают? Вот Томпсон в полуфинале с запасом сделал 9:80. С запасом. Если бы он не бросил в концеч мог бы показать результат лучше чем в финале показал. И это просто даже с психологической точки зрения могло бы серьезное воздействие оказать на Лайлза, который бы понимал, что быстрее Томпсона в полуфинале он пробежать не сможет. И я уже не говорю о том, что это лишний шанс обновить свой персональный рекорд на олимпиаде, к который ты подходишь в оптимальной форме. Если ты выкладывашься в двух предварительных забегах - там рекорды тоже учитываются. Так почему спортсмены лишают себя доп попыток чего нибудь побить и оказать психологическое воздействие на соперников? Ведь это вообще не энергоемко, пробежать лишнии 10 метров в полную силу.
Это и энергоёмко, если учитывать, что ещё сегодня же и финал, и лучше расслабиться для экономии нервной энергии, иначе перегоришь потом перед финалом. Лайлз тем и хорош, что умеет бегать под давлением. Томпсон перенервничал, и его сильно зажало в конце. Он будто забыл, что такое зажатие не повышает скорость и не способствует её поддержанию
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Ответ mancity111
Он заслужил. Величайший.
До величайшего ему «як до Києва рачки». Величайшие - это Усейн Болт, восьмикратный Олимпийский чемпион, и Джесси Оуэнс, четырехкратный Олимпийский чемпион на одной Олимпиаде.
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Ответ Atsuktuvas
Не самый шустрый за последнее время, но тоже хорош...
Бывший гимнаст с очень сильными руками. Это важный фактор в спринте. Томпсон зажался, и его ломало на финише, а Лайлз спокойно реализовал превосходство в силе
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Ответ mancity111
Он заслужил. Величайший.
До величайшего ему еще полсекунды скинуть надо, не преувеличивайте))
На полноздри обойти Томпсона и Керли - это не величие, сорри.
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Ответ Donbass guy
Главный старт ЛА на Олимпиаде уже прошел. Даже странно, что они его так рано провели
всегда так, чтобы дать спринтерам на 200 подготовится и к эстафетам, стометровку в первый день проводят
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Ответ Sprinter17
Впервые в истории спринтер, пробежавший в полуфинале быстрее 10, не попал в финал. Причем сразу четверо! Весь финал уложился в 12 сотых - самый плотный финал в истории. Как и разница между первыми двумя.
Где вы берете эту статистику?) очень интересно ) и не помню чтоб когда либо был 8 результат 9.91
Симбине 9.82 мимо пьедестала. Невероятно.
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Не самый шустрый за последнее время, но тоже хорош...
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