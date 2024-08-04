Олимпиада-2024. Плавание. Шестрем. Уолш, Чжан Юйфэй, Виффен, Пальтриньери, Обри поплывут в финалах

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4 августа на Олимпиаде-2024 будут разыграны 4 комплекта наград в плавании.

Плавание

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

50 м, вольный стиль 

19:30

Фавориты: Сара Шестрем (Швеция), Гретхен Уолш (США), Чжан Юйфэй (Китай). 

Комбинированная эстафета 4×100 м

20:32

Фавориты: Канада, Австралия, США, Китай. 

Мужчины

1500 м, вольный стиль 

19:37

Фавориты: Дэниел Виффен (Ирландия), Грегорио Пальтриньери (Италия), Давид Обри (Франция) .

Комбинированная эстафета 4×100 м

20:10

Фавориты: Китай, Франция, США, Нидерланды. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

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13 комментариев
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Каждый раз, когда плавательная программа на олимпиаде/ЧМ подходит к концу, становится невероятно грустно
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Ну да ладно. Джокович добрался до мечты, пусть и пловцы нас последний раз порадуют
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Ну давай Сара, жги
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Сара теперь трехкратная
Она могла ей стать ещё в Рио, но ей судьба всё же должок возвращает
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САРРРА
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Ответ Фанат Сан-Марино
Ну давай Сара, жги
сегодня напряглась, но результат чуть похуже))
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финалов маловато для последнего дня) на ЧМ-ах всякие полтинники ещё плавают
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Уолш без медали
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Гретьхен ничего..
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шведка крутая.
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А теперь самая интересная дистанция - полторашка
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Бобби не хочет рюкзачить, что за дела..)
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Ответ Cube Litening C:68X
Гретьхен ничего..
почему то там у всей группы техника ухудшилась в кроле. И Дуглас и обе сестры.
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