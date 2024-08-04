Олимпиада-2024. Плавание. Шестрем. Уолш, Чжан Юйфэй, Виффен, Пальтриньери, Обри поплывут в финалах

4 августа на Олимпиаде-2024 будут разыграны 4 комплекта наград в плавании.

Плавание

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

50 м, вольный стиль

19:30

Фавориты: (Швеция), Гретхен Уолш (США), Чжан Юйфэй (Китай).

Комбинированная эстафета 4×100 м

20:32

Фавориты: Канада, Австралия, США, Китай.

Мужчины

1500 м, вольный стиль

19:37

Фавориты: Дэниел Виффен (Ирландия), (Италия), Давид Обри (Франция) .

Комбинированная эстафета 4×100 м

20:10

Фавориты: Китай, Франция, США, Нидерланды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.