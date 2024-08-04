Олимпиада-2024. Плавание. Шестрем. Уолш, Чжан Юйфэй, Виффен, Пальтриньери, Обри поплывут в финалах
4 августа на Олимпиаде-2024 будут разыграны 4 комплекта наград в плавании.
Плавание
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Женщины
50 м, вольный стиль
19:30
Фавориты: Сара Шестрем (Швеция), Гретхен Уолш (США), Чжан Юйфэй (Китай).
Комбинированная эстафета 4×100 м
20:32
Фавориты: Канада, Австралия, США, Китай.
Мужчины
1500 м, вольный стиль
19:37
Фавориты: Дэниел Виффен (Ирландия), Грегорио Пальтриньери (Италия), Давид Обри (Франция) .
Комбинированная эстафета 4×100 м
20:10
Фавориты: Китай, Франция, США, Нидерланды.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
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