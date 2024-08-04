В Москве, предположительно, стреляли в игрока медиафутбольного Fight Nights

Предположительно, в хавбека Fight Nights Николая Бозаджи стреляли в Москве.

Об этом сообщил спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков: «######, что за новости! Мне уже несколько СМИ позвонили с вопросами про моего игрока, в которого в центре Москвы стреляли!»

После Шишков репостнул пост телеграм-канала Mash, в котором сообщается, что на юге Москвы вооруженный мужчина обстрелял четырех самокатчиков.

Также Шишков опубликовал фото хавбека команды Николая Бозаджи, которое подписал: «Нико! Ждем новостей».