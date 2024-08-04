В Москве, предположительно, стреляли в игрока медиафутбольного Fight Nights

Теги брань Winline Медиалига Fight Nights «Niko JR» Николай Бозаджи Медиафутбол

Предположительно, в хавбека Fight Nights Николая Бозаджи стреляли в Москве.

Об этом сообщил спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков: «######, что за новости! Мне уже несколько СМИ позвонили с вопросами про моего игрока, в которого в центре Москвы стреляли!»

После Шишков репостнул пост телеграм-канала Mash, в котором сообщается, что на юге Москвы вооруженный мужчина обстрелял четырех самокатчиков.

Также Шишков опубликовал фото хавбека команды Николая Бозаджи, которое подписал: «Нико! Ждем новостей».

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Медиафутболист + самокатчик? Стрелка можно понять)
+75
-8
+67
Медиафутболист на самокате? В принципе, стрелок не так и плох
+28
-4
+24
Медиастрельба
+22
-2
+20
Лучше бы ворошиловские стрелки ночных стритрейсеров или лесных квадроциклистов начали отстреливать
+7
-2
+5
Это бинго! он при этом не член ед рос?
+5
0
+5
Ответ Yury Sin
Не удивился бы, если бы это была часть PR-кампании. Футбол умирающего от рака легких курильщика.
Не смешно , я думаю никакой не PR
+6
-1
+5
спорим , замешаны из 05 и 95
+3
0
+3
Не удивился бы, если бы это была часть PR-кампании. Футбол умирающего от рака легких курильщика.
+7
-6
+1
Да всем плевать
+1
0
+1
Предположительно стреляли в предположительно игрока
+1
-1
0
Самокат+ медиафутбол.. Идеальная мишень
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий