Гол «Факела» «Краснодару» отменили после ВАР из-за возможного ухода мяча за линию перед пасом Аппаева на Мертенса

Теги премьер-лига Россия судьи Факел Краснодар Хызыр Аппаев Алексей Сухой видеоповторы Дилан Мертенс Ленини Пина Мурад Мусаев Футбол

Гол «Факела» в ворота «Краснодара» отменен после проверки ВАР.

Команды встречаются в рамках 3-го тура Мир РПЛ.

На 75-й минуте полузащитник «Факела» Дилан Мертенс забил после передачи Хызыра Аппаева. Однако после просмотра консультации с ВАР арбитр Алексей Сухой отменил гол, так как Аппаев, возможно, упустил мяч за лицевую линию перед голевым пасом.

После гола Мертенса главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил желтую карточку за споры с арбитром из-за падения Ленини Пины в борьбе с игроком «Факела» в начале атаки воронежцев.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Факел» – «Краснодар». 0:0 – гол Мертенса отменили из-за выхода мяча за линию поля! Онлайн-трансляция

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Есть же кадр с другого ракурса, на котором видно, что мяч ушел. Что за накидывание на вентилятор? 🤔
+17
-7
+10
Ответ Давид Кочинян
Есть же кадр с другого ракурса, на котором видно, что мяч ушел. Что за накидывание на вентилятор? 🤔
Вентилятор здесь не выключается )
+6
0
+6
Как же зрелищно играют негры из академии Краснодара
+8
-4
+4
Из тура в тур одно и то же
С Мусаевым игра на шлак похожа
+4
0
+4
Полностью сфера линию не пересекла,судя по этому фото
+5
-4
+1
Ни один человек в мире несможет доказать, что мяч ушёл по этой картинке. Раз изначально мяч засчитали, VAR должен был просто подтвердить , из за того что несмог доказать что мяч ушёл
+6
-5
+1
Мусаев просто позорный физрук 1 гол в. 3 матчах с Ахматом ,Динамо Мх и Факелом при таком подборе игроков думаю любого любителя поставь он бы этим составом в атаку играл , а не в этот футболтный онанизм
+1
0
+1
Ответ Давид Кочинян
Есть же кадр с другого ракурса, на котором видно, что мяч ушел. Что за накидывание на вентилятор? 🤔
Есть всего два кадра на которых не видно, что мяч ушел за линию поля. В таком случае решение должен принимать судья.
+1
0
+1
Ответ Axmat Cecenov
Ни один человек в мире несможет доказать, что мяч ушёл по этой картинке. Раз изначально мяч засчитали, VAR должен был просто подтвердить , из за того что несмог доказать что мяч ушёл
Я не понимаю почему на линии не стоит камера либо над стадиком протянуть можно камеру установить для таких спорных ситуаций все же не в 20 веке живем
+1
0
+1
Гений чегодня в основе выпустил игроков которые после кубка уставшие которые еле бегали первый тайм просто топ тренер , ну хотя я думаю состав на игру Галицкий ставит Мурадик им только всем орет "назааад нааазаад куда вы пошли в атаку"
0
0
0
Что значит "из-за возможного". Мяч или ушёл и гол отменяют, или мяч не ушел и гол засчитывают.
+1
-1
0
Картинка неудачная. На ней мяч явно не ушел, но и непонятно, в какую строну он двигается, это до удара или уже после...
0
0
0
Ответ Гекдениз Кардениз
Я не понимаю почему на линии не стоит камера либо над стадиком протянуть можно камеру установить для таких спорных ситуаций все же не в 20 веке живем
Зачем тратить лишные денги. Если действ. Камеры не фиксирует нарушение, то решение арбитра должно оставатся в силе..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий