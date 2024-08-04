Гол «Факела» «Краснодару» отменили после ВАР из-за возможного ухода мяча за линию перед пасом Аппаева на Мертенса

Гол «Факела» в ворота «Краснодара» отменен после проверки ВАР.

Команды встречаются в рамках 3-го тура Мир .

На 75-й минуте полузащитник «Факела» Дилан Мертенс забил после передачи . Однако после просмотра консультации с ВАР арбитр отменил гол, так как Аппаев, возможно, упустил мяч за лицевую линию перед голевым пасом.

После гола Мертенса главный тренер « » Мурад Мусаев получил желтую карточку за споры с арбитром из-за падения Ленини Пины в борьбе с игроком « » в начале атаки воронежцев.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Факел» – «Краснодар». 0:0 – гол Мертенса отменили из-за выхода мяча за линию поля! Онлайн-трансляция