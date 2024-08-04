Гол «Факела» «Краснодару» отменили после ВАР из-за возможного ухода мяча за линию перед пасом Аппаева на Мертенса
Гол «Факела» в ворота «Краснодара» отменен после проверки ВАР.
Команды встречаются в рамках 3-го тура Мир РПЛ.
На 75-й минуте полузащитник «Факела» Дилан Мертенс забил после передачи Хызыра Аппаева. Однако после просмотра консультации с ВАР арбитр Алексей Сухой отменил гол, так как Аппаев, возможно, упустил мяч за лицевую линию перед голевым пасом.
После гола Мертенса главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил желтую карточку за споры с арбитром из-за падения Ленини Пины в борьбе с игроком «Факела» в начале атаки воронежцев.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
«Факел» – «Краснодар». 0:0 – гол Мертенса отменили из-за выхода мяча за линию поля! Онлайн-трансляция
С Мусаевым игра на шлак похожа