Олимпиада-2024, 4 августа, все медали дня: Андреева и Шнайдер поборются за золото, будут разыграны медали в велоспорте, легкой атлетике, плавании, спортивной гимнастике

4 августа на Олимпиаде-2024 будут разыграны 25 комплектов медалей.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Гольф, мужчины

10:00

Конный спорт

Личная выездка

11:00

Теннис

Одиночный разряд, мужчины

13:00

Парный разряд, женщины

13:00

Российские участницы: Мирра Андреева – Диана Шнайдер.

Велоспорт на шоссе

Женщины, групповая гонка

15:00

Российские участницы: Тамара Дронова, Алена Иванченко.

Настольный теннис

Мужчины, одиночный разряд

15:30

Стрельба из лука

Мужчины, индивидуальное первенство

15:46

Спортивная гимнастика

Мужчины

Кольца

16:00

Опорный прыжок

17:25

Женщины

Брусья

16:40

Стрельба

Женщины, скит

16:30

Бадминтон

Мужчины, парный разряд

17:10

Бокс

Поединки за бронзу

Женщины

До 54 кг

17:34

Мужчины

До 51 кг

17:50

До 63,5 кг

18:06

До 80 кг

18:22

До 92 кг

18:38

Плавание

Женщины

50 м, вольный стиль

19:30

Комбинированная эстафета 4×100 м

20:26

Мужчины

1500 м, вольный стиль

19:36

Комбинированная эстафета 4×100 м

20:06

Легкая атлетика

Женщины

Прыжки в высоту

20:55

Мужчины

Метание молота

21:30

100 м

22:50

Фехтование

Мужчины, командная рапира

21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.