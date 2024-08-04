Олимпиада-2024, 4 августа, все медали дня: Андреева и Шнайдер поборются за золото, будут разыграны медали в велоспорте, легкой атлетике, плавании, спортивной гимнастике
4 августа на Олимпиаде-2024 будут разыграны 25 комплектов медалей.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Гольф, мужчины
10:00
Конный спорт
Личная выездка
11:00
Теннис
Одиночный разряд, мужчины
13:00
Парный разряд, женщины
13:00
Российские участницы: Мирра Андреева – Диана Шнайдер.
Велоспорт на шоссе
Женщины, групповая гонка
15:00
Российские участницы: Тамара Дронова, Алена Иванченко.
Настольный теннис
Мужчины, одиночный разряд
15:30
Стрельба из лука
Мужчины, индивидуальное первенство
15:46
Спортивная гимнастика
Мужчины
Кольца
16:00
Опорный прыжок
17:25
Женщины
Брусья
16:40
Стрельба
Женщины, скит
16:30
Бадминтон
Мужчины, парный разряд
17:10
Бокс
Поединки за бронзу
Женщины
До 54 кг
17:34
Мужчины
До 51 кг
17:50
До 63,5 кг
18:06
До 80 кг
18:22
До 92 кг
18:38
Плавание
Женщины
50 м, вольный стиль
19:30
Комбинированная эстафета 4×100 м
20:26
Мужчины
1500 м, вольный стиль
19:36
Комбинированная эстафета 4×100 м
20:06
Легкая атлетика
Женщины
Прыжки в высоту
20:55
Мужчины
Метание молота
21:30
100 м
22:50
Фехтование
Мужчины, командная рапира
21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.