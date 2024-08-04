Олимпиада-2024, 4 августа, все медали дня: Андреева и Шнайдер поборются за золото, будут разыграны медали в велоспорте, легкой атлетике, плавании, спортивной гимнастике

Теги плавание велошоссе Бег метания результаты Олимпиада-2024 серфинг Легкая атлетика

4 августа на Олимпиаде-2024 будут разыграны 25 комплектов медалей.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Гольф, мужчины

10:00

Конный спорт

Личная выездка

11:00

Теннис

Одиночный разряд, мужчины

13:00

Парный разряд, женщины

13:00

Российские участницы: Мирра Андреева – Диана Шнайдер. 

Велоспорт на шоссе

Женщины, групповая гонка

15:00

Российские участницы: Тамара Дронова, Алена Иванченко. 

Настольный теннис

Мужчины, одиночный разряд

15:30

Стрельба из лука

Мужчины, индивидуальное первенство

15:46 

Спортивная гимнастика

Мужчины

Кольца 

16:00

Опорный прыжок

17:25

Женщины

Брусья 

16:40

Стрельба

Женщины, скит

16:30

Бадминтон

Мужчины, парный разряд 

17:10

Бокс

Поединки за бронзу

Женщины

До 54 кг

17:34

Мужчины

До 51 кг

17:50

До 63,5 кг

18:06

До 80 кг

18:22

До 92 кг

18:38

Плавание

Женщины

50 м, вольный стиль 

19:30

Комбинированная эстафета 4×100 м

20:26

Мужчины

1500 м, вольный стиль 

19:36

Комбинированная эстафета 4×100 м

20:06

Легкая атлетика

Женщины

Прыжки в высоту

20:55

Мужчины

Метание молота

21:30

100 м

22:50

Фехтование

Мужчины, командная рапира

21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК

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12 комментариев
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За Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.
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Девчатам Удачи, пусть играют свободно и раскованно, не думая о медали...
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Девушки, ждём победу! Удачи!!!
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Отличной игры, удачи и победы, наши девчонки!!
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Финалы в одно время чтоли начинаются
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Ох боюсь я таких матчей - чем больше ждёшь, тем больнее облом. Меня уже потряхивает :(
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За Елену Куличенко.
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Начинаются матчи плей-ин в баскетболе 3х3, и я только сейчас обратил внимание на идиотскую формулу выхода из группы: при равенстве очков между двумя сборными всё определяет результат личной встречи, что логично; а вот в "закрутке" из трех сборных дальше проходит лучшая не по разнице забитых и пропущенных, как в баскетболе 5х5, а просто больше забросившая. Почему FIBA сочла возможным применять различные критерии, абсолютно непонятно.
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После того как Болт завершил карьеру , я тоже забил болт на стометровку) кто там фаворит?
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А можно не дезинформировать? Мужской финал в теннисе в 15.00, а женский парный в 16.30 вообще-то
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Ответ Мария шарапова
Финалы в одно время чтоли начинаются
Нет в 15 и 16/30
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