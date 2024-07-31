Результаты россиян на Олимпиаде-2024 в Париже: Медведев вышел в 3-й круг, пара Андреевой и Шнайдер – во 2-й

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Стали известны первые результаты российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

30 июля

Даниил Медведев обыграл австрийца Себастьяна Офнера (6:2, 6:2) и вышел в третий круг одиночного турнира.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева одолели австралийский дуэт Оливия Гадеки – Айла Томлянович (6:3, 2:6,10:6) и вышли во второй круг парного турнира.

29 июля

В первом круге микста Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли итальянскому дуэту Андреа Вавассори – Сара Эррани (3:6, 2:6).

Роман Сафиуллин в одиночном турнире победил аргентинца Томаса Эчеверри (6:0, 7:6) и вышел в 1/8 финала, где сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Диана Шнайдер выбыла во втором круге, проиграв китаянке Ван Сиюй (3:6, 1:6).

Екатерина Александрова и Елена Веснина завершили борьбу в первом круге парного турнира, уступив чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой (6:2, 6:7, 6:10).

28 июля

Теннисисты Роман Сафиуллин и Диана Шнайдер вышли во второй круг одиночных турниров. Павел Котов, Мирра Андреева и Екатерина Александрова выбыли.

В парном турнире Сафиуллин и Даниил Медведев завершили борьбу в первом круге.

27 июля

Пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом, показав 13-й результат в квалификации. По итогам полуфиналов он вновь проплыл с 13-м временем, но не отобрался в финал.

Велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица не смогли побороться за медали на велошоссе. Они заняли 21-е и 31-е места соответственно в индивидуальных гонках с раздельным стартом.

Даниил Медведев разгромил австралийца Ринки Хиджикату (6:2, 6:1) в первом круге олимпийского турнира по теннису.

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68 комментариев
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Ответ Красный Шмель
Комментарий скрыт
Может быть перебор с предателями ?
Песков же ни какой-то блогер , а Пресс-секретарь Президента сказал :
Будем за теннисистов болеть.
Несерьезно как-то против начальства идти !
+41
-14
+27
Ответ Potapson
Комментарий удален пользователем
Унижения в чем?
+24
-7
+17
Ответ Адам Нинуху
Смысл в чем был унижаться если даже не могут хоть какую то медаль завоевать непонятно
Давайте на олимпиаде допускать только 3 спортсменов/команды на турнир.

А что, зачем нужны другие спортсмены, которые не берут медали? унижаться?
+24
-14
+10
Ответ Красный Шмель
Комментарий скрыт
Просили ответить специалистов, а не бабок у подъезда
+8
0
+8
Ответ worn-out sneakers
Получается для некоторых, все эти их разговоры о том, что олимпиада - мечта всей их жизни - фикция. Играли спустя короткие рукава
Чел ты давно теннис смотришь? Для теннисистов Олимпиада - тренировка с повышенной ответственностью. Любой пятисотник или Мастерс будут куда важнее. Теннис, футбол, бокс - это не про Олимпиаду.
+8
-2
+6
Ответ Black&White
Я, конечно, не олимпиец, но наверное, вот что происходит, когда едешь выступать за какого-то нейтрального дядю Васю. Есть в этом какой-то знак
Почему же с такими как вы,которые живут в недружественной Германии, ничего не происходит? Что у таких как вы в голове вообще
+11
-5
+6
Ответ OldRedWhite
А почему не все теннисисты поехали ? Скажите , кто специалист !
потому что количество квот на ОИ ограничено. Поехали игроки с лучшим рейтингом. Никто не отказывался.
+4
-1
+3
Ответ Кукушкин
Параллельно с более интересным плаванием посмотрел одним глазом и эту теннисную пару. Доставило, как превозносимые до небес родные герои спорта во втором сете, продувая со счетом 0:4, с улыбочкой уходили на перерыв. Было видно, что игра им совершенно пох, мягко выражаясь.
Для тех, кто впервые посмотрел теннис, и пришел умничать.
Итальянская пара - специалисты в парном теннисе, они, в основном, в него и играют.
Вавассори - финалист АО и РГ этого сезона в паре, Эррани - обладательница карьерного шлема в паре.
Иногда лучше не лезть в темы, в которых ты ноль.
+7
-4
+3
Ответ belikovda.90
Вообще пофигу
На тебя .....конечно же . А нормальным людям вседа интересна Олимпиада.
+3
-1
+2
Ответ Opioman
Отказники же те, кто не поехал
Ему этого не понять.
+3
-1
+2
Ответ Кукушкин
Параллельно с более интересным плаванием посмотрел одним глазом и эту теннисную пару. Доставило, как превозносимые до небес родные герои спорта во втором сете, продувая со счетом 0:4, с улыбочкой уходили на перерыв. Было видно, что игра им совершенно пох, мягко выражаясь.
Даниилу микст точно по боку. Вот если удалось бы пройти три раунда, то уже можно о чем-то думать
+3
-1
+2
Ответ Юрий Хегай
А я говорил что Медведев должен проходить Офнера легко! Я угадал так и вышло 2 раза по 6:2! 6:2! Мега уверенная победа!!! Даня вперёд! Продолжай в том же духе!!!
скрин в студию
+2
0
+2
Ответ arbatskaalinia
Чел ты давно теннис смотришь? Для теннисистов Олимпиада - тренировка с повышенной ответственностью. Любой пятисотник или Мастерс будут куда важнее. Теннис, футбол, бокс - это не про Олимпиаду.
В комментариях очень много залетных, которым еще все все должны. И не понимающие специфику тенниса. Зато любители обсирать спортсменов. Бесят. Скорее бы эти ура-патриоты ушли из раздела. Наши план в Токио перевыполнили, и на том спасибо)
+6
-4
+2
Ответ Гномович!
Комментарий удален модератором
Мало того , что комментарии удалил , так ещё и обзываться ? ))
Нас бы в свое время за такие ляпы не только с работы поганой метлой , да ещё бы и из партии бы исключили !
+2
-1
+1
Медведев так держать 🤘🤘🤘
+1
0
+1
Ответ OldRedWhite
Понятно ! И Зверев тоже ? Я просто больше никого не знаю ))
Саша Зверев всегда представлял Германию.
+1
0
+1
Ответ Светлана Кузнецова
Саша Зверев всегда представлял Германию.
Извините !
Это я с Рублевым перепутал ))
+1
0
+1
Результаты нейтральных индивидуальных спортсменов ...
+11
-10
+1
Ответ BourgesBasket
Скажите это Дементьевой.
На одну Дементьеву придётсстов у которых другие приоритеты.
0
0
0
Ответ Dezmo
Приятно видеть позор отказников
Отказники же те, кто не поехал
+2
-2
0
Ответ murzzzzzilka
Для тех, кто впервые посмотрел теннис, и пришел умничать. Итальянская пара - специалисты в парном теннисе, они, в основном, в него и играют. Вавассори - финалист АО и РГ этого сезона в паре, Эррани - обладательница карьерного шлема в паре. Иногда лучше не лезть в темы, в которых ты ноль.
Комментарий удален модератором
Ответ Kerghoodoo
Комментарий скрыт
Сказал чувак, чье максимальное достижение в жизни - собрать пару плюсиков на спортс😂😂😂
+5
-5
0
Ответ arbatskaalinia
На одну Дементьеву придётсстов у которых другие приоритеты.
Могу добавить Корне и Младенович, как минимум.
0
0
0
Ответ rumov.rus
Ну пока результаты, как в попе эакулянты...
На то и был расчёт.
0
0
0
Ответ Юрий Хегай
А я говорил что Медведев должен проходить Офнера легко! Я угадал так и вышло 2 раза по 6:2! 6:2! Мега уверенная победа!!! Даня вперёд! Продолжай в том же духе!!!
Пруф?
0
0
0
Ответ Black&White
Я, конечно, не олимпиец, но наверное, вот что происходит, когда едешь выступать за какого-то нейтрального дядю Васю. Есть в этом какой-то знак
На прошлой Олимпиаде наши теннисисты ездили точно так же под нейтральным флагом, и выиграли золото и серебро в миксте.
+3
-3
0
Ответ Anna Morgan
Почему же с такими как вы,которые живут в недружественной Германии, ничего не происходит? Что у таких как вы в голове вообще
А откуда уверенность что ничего не происходит?
0
0
0
Ответ murzzzzzilka
Это кто тут мне про мои права что-то мяукает?:)))) Остальной набор слов вообще не поняла. Научись с людьми русским языком разговаривать, чувак:)
Комментарий удален модератором
Ответ murzzzzzilka
Сказал чувак, чье максимальное достижение в жизни - собрать пару плюсиков на спортс😂😂😂
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
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