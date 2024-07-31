Результаты россиян на Олимпиаде-2024 в Париже: Медведев вышел в 3-й круг, пара Андреевой и Шнайдер – во 2-й
Стали известны первые результаты российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.
30 июля
Даниил Медведев обыграл австрийца Себастьяна Офнера (6:2, 6:2) и вышел в третий круг одиночного турнира.
Диана Шнайдер и Мирра Андреева одолели австралийский дуэт Оливия Гадеки – Айла Томлянович (6:3, 2:6,10:6) и вышли во второй круг парного турнира.
29 июля
В первом круге микста Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли итальянскому дуэту Андреа Вавассори – Сара Эррани (3:6, 2:6).
Роман Сафиуллин в одиночном турнире победил аргентинца Томаса Эчеверри (6:0, 7:6) и вышел в 1/8 финала, где сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Диана Шнайдер выбыла во втором круге, проиграв китаянке Ван Сиюй (3:6, 1:6).
Екатерина Александрова и Елена Веснина завершили борьбу в первом круге парного турнира, уступив чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой (6:2, 6:7, 6:10).
28 июля
Теннисисты Роман Сафиуллин и Диана Шнайдер вышли во второй круг одиночных турниров. Павел Котов, Мирра Андреева и Екатерина Александрова выбыли.
В парном турнире Сафиуллин и Даниил Медведев завершили борьбу в первом круге.
27 июля
Пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом, показав 13-й результат в квалификации. По итогам полуфиналов он вновь проплыл с 13-м временем, но не отобрался в финал.
Велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица не смогли побороться за медали на велошоссе. Они заняли 21-е и 31-е места соответственно в индивидуальных гонках с раздельным стартом.
Даниил Медведев разгромил австралийца Ринки Хиджикату (6:2, 6:1) в первом круге олимпийского турнира по теннису.
Песков же ни какой-то блогер , а Пресс-секретарь Президента сказал :
Будем за теннисистов болеть.
Несерьезно как-то против начальства идти !
А что, зачем нужны другие спортсмены, которые не берут медали? унижаться?
Итальянская пара - специалисты в парном теннисе, они, в основном, в него и играют.
Вавассори - финалист АО и РГ этого сезона в паре, Эррани - обладательница карьерного шлема в паре.
Иногда лучше не лезть в темы, в которых ты ноль.
Нас бы в свое время за такие ляпы не только с работы поганой метлой , да ещё бы и из партии бы исключили !
Это я с Рублевым перепутал ))