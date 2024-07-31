Результаты россиян на Олимпиаде-2024 в Париже: Медведев вышел в 3-й круг, пара Андреевой и Шнайдер – во 2-й

Стали известны первые результаты российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

30 июля

Даниил Медведев обыграл австрийца Себастьяна Офнера (6:2, 6:2) и вышел в третий круг одиночного турнира.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева одолели австралийский дуэт Оливия Гадеки – Айла Томлянович (6:3, 2:6,10:6) и вышли во второй круг парного турнира.

29 июля

В первом круге микста Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли итальянскому дуэту Андреа Вавассори – Сара Эррани (3:6, 2:6).

Роман Сафиуллин в одиночном турнире победил аргентинца Томаса Эчеверри (6:0, 7:6) и вышел в 1/8 финала, где сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Диана Шнайдер выбыла во втором круге, проиграв китаянке Ван Сиюй (3:6, 1:6).

Екатерина Александрова и Елена Веснина завершили борьбу в первом круге парного турнира, уступив чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой (6:2, 6:7, 6:10).

28 июля

Теннисисты Роман Сафиуллин и Диана Шнайдер вышли во второй круг одиночных турниров. Павел Котов, Мирра Андреева и Екатерина Александрова выбыли.

В парном турнире Сафиуллин и Даниил Медведев завершили борьбу в первом круге.

27 июля

Пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом, показав 13-й результат в квалификации. По итогам полуфиналов он вновь проплыл с 13-м временем, но не отобрался в финал.

Велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица не смогли побороться за медали на велошоссе. Они заняли 21-е и 31-е места соответственно в индивидуальных гонках с раздельным стартом.

Даниил Медведев разгромил австралийца Ринки Хиджикату (6:2, 6:1) в первом круге олимпийского турнира по теннису.