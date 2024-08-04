Жена Смолова о питании: «В Москве почти перестала есть овощи, фрукты и зелень – на вкус все как трава. В Краснодаре ем три раза в день салаты со спелыми овощами, перешла от капучино на американо без сахара»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия светская хроника Краснодар девушки и спорт Здоровье Питание Карина Истомина Футбол

Карина Истомина поделилась рассказом о своем питании.

«Закончился месяц работы с врачом-эндокринологом. Главный запрос был – знать, что я хочу поесть, избавиться от тревоги выбора, питаться сбалансированно и перестать бояться, что поправлюсь.

Повторюсь, я не хотела садиться на диету, сушиться или худеть. Очень повезло, что так и не научилась считать калории. Когда-то мне показалось это слишком сложным, и я не разобралась. Так бы пришлось долго отучаться от этой вредной привычки, потому что это создает еще большую фиксацию на еде и иллюзию контроля.

В идеальном мире я разделяю свой образ тела и цифру на весах. К сожалению, я все еще не умею смотреть на себя реалистично. Часто подкрадываются тревожные мысли, которые еще можно простимулировать просмотром фотографий из прошлого, где я себе нравилась больше. Загвоздка в том, что тогда я себе тоже не нравилась. Я себе вообще никогда не нравилась, а потом пересматриваю фото и думаю, какая я глупая. Все же было отлично! Уверена, что и в следующем году я буду на себя смотреть настоящую и удивляться, почему меня что-то не устраивает. Сделав шаг в сторону от своих автоматических мыслей, я знаю, что со мной все в порядке.

Но вернемся к еде. В Москве я почти перестала есть овощи, фрукты и зелень, потому что на вкус все было как трава. В Краснодаре все иначе. Еда тут великолепная. Здесь я ем три раза в день салаты со спелыми овощами, ароматным маслом и сванской солью, много персиков, абрикосов, арбузов, яблок и ягод. Теперь я знаю, что хочу поесть, не выбираю часами, что приготовить на завтрак.

Врач мне объяснила систему сбалансированного питания, и я перестала бояться углеводов и жиров, потому что они тоже нужны нашему организму. Главное – стремиться к балансу. Ем конфеты и чипсы, но изредка, не потому, что себе это запрещаю, а потому что не довожу себя до сильного голода. Теперь чего-то вредного хочется намного реже.

После еды я делаю перерыв минут 20 и только потом приступаю к чаю. Без чая не могу. Обожаю черный чай с мятой или бергамотом. Пью его без сахара, с лимоном. А утром перешла от капучино на американо без сахара. Окончательно стала взрослым человеком. Всегда думала, что только родители начинают утро с горечи.

После 20 минут перерыва сытость уже приходит, и я не довожу себя до того, что объелась. Сладкое всегда оставляю на самое последнее, и его в итоге в меня мало влезает, потому что после мяса, салата, углеводов, фруктов и чая на него места почти нет.

А чипсы раньше были моей любимой едой. Я могла их пачками есть, а сейчас наедаюсь ладошкой, потому что вкус стал слишком интенсивный. «Принглс» со сметаной и луком я в себя уже не запихну, потому что язык разъест быстрее.

Попкорн обожаю. Особенно сырный, но после него жуткая тяжесть. Теперь ем по горсточке, когда захочется, и беру с солью. Вполне довольна.

А еще важно не есть перед телевизором. Нужно быть в полной осознанности, когда ешь, потому что если ешь под видео или аудио, то организм не понимает, сколько он съел, и переедает. Без телека насыщение приходит быстрее», – написала жена Федора Смолова в телеграме.

Напомним, этим летом 34-летний нападающий вернулся в «Краснодар», перейдя в клуб после трех сезонов в московском «Динамо».

121 комментарий
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Вот заботы конечно у бабы в жизни. Месяц ходила к эндокринологу чтобы разобраться что она хочет поесть!!! Что она хочет поесть Карл!!! Это называется делать нехер, денег девать некуда. Типичная жена футболиста 😂😂😂
+208
-25
+183
Ответ sergey para
Пойду ролтон заварю,душевно
Сверху тарелкой закройте, так наваристее получается. Много воды не лейте, но и мало тоже не стоит, важен баланс. Приятного аппетита.
+158
-2
+156
Ответ Фут.Боль
Сверху тарелкой закройте, так наваристее получается. Много воды не лейте, но и мало тоже не стоит, важен баланс. Приятного аппетита.
Сколько стоят Ваши консультации?)
+120
-1
+119
Пойду ролтон заварю,душевно
+79
-5
+74
Ответ Великий Алонсо
Вот заботы конечно у бабы в жизни. Месяц ходила к эндокринологу чтобы разобраться что она хочет поесть!!! Что она хочет поесть Карл!!! Это называется делать нехер, денег девать некуда. Типичная жена футболиста 😂😂😂
Она это ещё назвала работой😂
+55
-2
+53
Спасибо вам за хронику питания жены Смолова. Это очень важно!
+40
-1
+39
Открыла Америку 🤣
+37
-1
+36
"Не выбираю "часами" что приготовить на завтрак"
Что ж ... Время проводит с пользой.
+35
-3
+32
Ответ Владислав88
Открыла Америку 🤣
Американо 😀
+31
-1
+30
И на хрена нам этот утиный бред тут?
+22
-3
+19
пришлось впихнуть предложение про смолова в конце, чтобы добавить тег "футбол"
+15
0
+15
Ответ Владислав88
Открыла Америку 🤣
Колумб же
+15
-2
+13
Я тоже решил перейти на здоровое питание по методу Карины и теперь высыпаю только половину пакетика специй в Доширак :))
+15
-2
+13
Короче жену Смолова разводили в Глобус Гуримэ и на рынке Цветного бульвара, продавая пластик и протухшее мясо, но только заглянув в краснодаоский Магнит она открыла всю палитру вкуса и свежести. Так же они с Федей решили сажать овощи сами на огороде у домика и завести животных.
+14
-3
+11
Кто это и зачем нам это знать?
+12
-1
+11
Ответ Фут.Боль
Сверху тарелкой закройте, так наваристее получается. Много воды не лейте, но и мало тоже не стоит, важен баланс. Приятного аппетита.
И ложечку ароматного мазика, но это для истинных гурманов.
+11
-1
+10
Ответ sergey para
Пойду ролтон заварю,душевно
Аккуратнее, там 30 секунд передержишь - и уже не аль-денте
+10
-1
+9
"После еды я делаю перерыв минут 20 и только потом приступаю к чаю. Без чая не могу". Это все какой то сюр из театральной пьесы 19 века про скучающую помещицу. - Федор, душа моя, не переедайте чипсов со сметаной и луком, после них меня давеча пучило -
+9
-1
+8
как со стулом? это важно
+9
-2
+7
Из спортивного в этой новости,что она жена джорданапаненки Смолова
+8
-1
+7
Рубрика «важные новости»
+7
0
+7
Ответ sergey para
Пойду ролтон заварю,душевно
Ребзя, вы что творите, я тут слюной чуть не захлебнулся!
+7
0
+7
Это здесь зачем вообще? Чтобы я спросил?
+8
-2
+6
Ответ Hong Kil
Спасибо вам за хронику питания жены Смолова. Это очень важно!
Это еще ничего)) На днях открываю Яндекс, смотрю главные новости, затем переключаю на региональные, а там: "Жену Федора Смолова обсыпало прыщами после переезда в Краснодар")))
+6
-1
+5
Замечательная футбольная новость! Благодаря Спортс теперь все будут знать чем питается жена Смолова!👍
+5
0
+5
Для кого эта информация? А чем ходит в сортир будет инфа?
+6
-2
+4
Ответ Великий Алонсо
Вот заботы конечно у бабы в жизни. Месяц ходила к эндокринологу чтобы разобраться что она хочет поесть!!! Что она хочет поесть Карл!!! Это называется делать нехер, денег девать некуда. Типичная жена футболиста 😂😂😂
высокая, ска, кухня
+5
-1
+4
Словесный портрет нарисовал образ толстой клуши.
+3
0
+3
Ответ Кот болотный
"Не выбираю "часами" что приготовить на завтрак" Что ж ... Время проводит с пользой.
« избавиться от тревоги выбора»
+3
0
+3
Ответ sergey para
Пойду ролтон заварю,душевно
Я сейчас тоже Ролтон сливочный со вкусом соуса Цезарь с креветкой покушал, а к нему ещё бутерброд из хлеба помазанного мазиком, колбаска, сверху сырок и в микроволновку! Её эндокринолог бы офигел от такого флэш-рояля
+3
0
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