Переход Илича в «Зенит» сорвался из-за того, что «Торино» требовал 30 млн евро, а петербуржцы не хотели платить больше 23 («СЭ»)

«Зенит» не захотел платить «Торино» столько, сколько требовали за Ивана Илича.

Сообщалось, что переход полузащитника сорвался. По данным «Спорт-Экспресса», итальянский клуб запрашивал около 30 млн евро, в то время как петербуржцы не собирались платить больше 20, максимум 23 миллионов.

Статистику сербского футболиста можно изучить здесь.