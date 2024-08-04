Переход Илича в «Зенит» сорвался из-за того, что «Торино» требовал 30 млн евро, а петербуржцы не хотели платить больше 23 («СЭ»)

Теги Зенит Торино премьер-лига Россия серия А Италия Иван Илич Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Зенит» не захотел платить «Торино» столько, сколько требовали за Ивана Илича.

Сообщалось, что переход полузащитника сорвался. По данным «Спорт-Экспресса», итальянский клуб запрашивал около 30 млн евро, в то время как петербуржцы не собирались платить больше 20, максимум 23 миллионов.

Статистику сербского футболиста можно изучить здесь.

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну и правильно, если это правда конечно.тридцатку он не стоит, как собственно и 23.понятно что надбавка за «северные», но не 100 процентов же…
+68
-7
+61
Судя по первым матчам по соотношению цена качество Максим Глушенков супер трансфер
+53
-7
+46
Но месяц назад СЭ утверждал, что Илич перейдет в Зенит за 15 млн. А тут оказывается, что и за 23 млн серб не перейдет.
+39
-8
+31
Ответ sebastian1410
Но месяц назад СЭ утверждал, что Илич перейдет в Зенит за 15 млн. А тут оказывается, что и за 23 млн серб не перейдет.
СЭкс давно промышляет таким. Если Зенит продает, то дороже рынка, если покупает, то дешевле рынка, как Глушенкова за 6. Все ради того, чтоб сформировать у общественности образ гениального газпромовского менеджмента. Чемоданы от Миллера решают, бгг
+62
-39
+23
Скорее всего он сорвался, потому что ни Клауда ни Вендела никуда не продали.
+20
-3
+17
Ответ Кирилл Демченко
Комментарий скрыт
Все верно. Купили за 15,7,а просят 30. В два раза больше, вот и наценка 100%
+14
0
+14
Ответ Иван Петров
Раз в год и палка стреляет.
Жене своей, когда будет, эту мантру будешь рассказывать 🤣🤣
+11
-2
+9
Переход Илича в «Зенит» сорвался из-за того, что «Торино» хотел 30 млн евро, а петербуржцы не хотели... Илича! :)
+8
-4
+4
В европке 3 цены просят за свои брёвнышки, которых ещё потом напильником обтачивать и развивать до уровня сильнейшей лиги мира - РПЛ.
+3
0
+3
Да и хорошо, наверное, что сорвался. У Зенита и так сейчас все хорошо идет.
+5
-3
+2
Красивая легенда
+2
-1
+1
"По данным Спорт-экспресса... " ну точно достоверная)))
+1
0
+1
Кхм... ну вообще-то это называется не "переход сорвался", а просто не договорились.

И логично, что не договорились. За 20 - нормально, за 30 - слишком дорого, а позарез такой игрок "Зениту" прямо сейчас не нужен, переплачивать незачем.
+2
-1
+1
Ну вот, а то запрет государства... Мы просто жадные, а может даже и умные
+4
-3
+1
Торино на примере Беллоти ничему не научился
+1
0
+1
Торино смекнули, кого можно хорошо развести на бабки. Правда переборщили)
+8
-7
+1
Ну и хорошо,Зенит сейчас в полном порядке.30,пхх.
+4
-3
+1
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «платиновый прогноз». 11 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
0
0
0
Комментарий удален модератором
Не больше 20, но готовы 23, что явно больше. Супер инсайд.
0
0
0
Ответ sebastian1410
Но месяц назад СЭ утверждал, что Илич перейдет в Зенит за 15 млн. А тут оказывается, что и за 23 млн серб не перейдет.
Причем за авторством этого же «журналиста»))
0
0
0
ага верим
+1
-1
0
Он сорвался сейчас, видимо у агента деньги кончились, эту тему сусолить!
+1
-1
0
Ну это же все домыслы. Где то что то сообщалось...
0
0
0
Глушенков как сдуется, так и Илича зимой купят
+1
-1
0
"Зенит" сэкономил, в итоге. ))
+1
-1
0
Еще один аргумент против Европейского и в пользу Южноамериканского рынка.

В Южной Америке наценка X2, а в Евросоюзе X3 за трансфер игрока в РФ.

Может в Колумбии еще одного Кордобу поискать. Есть там кто?
+3
-3
0
Без разницы сколько они просили. Пусть теперь гуляют лесом, в Зените есть кому играть в середине поля и без Илича.
+1
-1
0
А трепали про войну, про сво😂😂😂
+1
-1
0
Ахаха у Торино нормальных игроков нет,цена ему лямов 7-8 ,за тридцатку можно с Бразилии троих привезти, которые на голову сильнее этого полена
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий