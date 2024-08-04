Переход Илича в «Зенит» сорвался из-за того, что «Торино» требовал 30 млн евро, а петербуржцы не хотели платить больше 23 («СЭ»)
«Зенит» не захотел платить «Торино» столько, сколько требовали за Ивана Илича.
Сообщалось, что переход полузащитника сорвался. По данным «Спорт-Экспресса», итальянский клуб запрашивал около 30 млн евро, в то время как петербуржцы не собирались платить больше 20, максимум 23 миллионов.
Статистику сербского футболиста можно изучить здесь.
И логично, что не договорились. За 20 - нормально, за 30 - слишком дорого, а позарез такой игрок "Зениту" прямо сейчас не нужен, переплачивать незачем.
В Южной Америке наценка X2, а в Евросоюзе X3 за трансфер игрока в РФ.
Может в Колумбии еще одного Кордобу поискать. Есть там кто?