Форвард олимпийской сборной Аргентины Бельтран: «Французские игроки оскорбляли нас и называли расистами. Странно, что они праздновали перед нашими семьями»

Лукас Бельтран раскритиковал поведение игроков олимпийской сборной Франции.

Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.

После финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка. Конфликт начался после стычки французского хавбека Энцо Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди.

«Они праздновали гол у нас на глазах, они оскорбляли нас и называли расистами. Ты задаешься вопросом: «Почему они говорят это мне? Я не такой». Мне показалось странным, что они пошли праздновать перед нашими семьями после финального свистка. Так не следует поступать.

У меня нет проблем с французами и никогда не было. Я приглашаю их в Аргентину, чтобы они увидели, что мы не расисты и добры ко всем. Этот расистский ярлык неуместен, поэтому все так сложилось», – сказал форвард олимпийской сборной Аргентины Лукас Бельтран в интервью ESPN.