Форвард олимпийской сборной Аргентины Бельтран: «Французские игроки оскорбляли нас и называли расистами. Странно, что они праздновали перед нашими семьями»

Теги Фиорентина серия А Италия олимпийская сборная Аргентины Олимпиада-2024 Олимпийский футбольный турнир Лукас Бельтран дискриминация олимпийская сборная Франции Футбол

Лукас Бельтран раскритиковал поведение игроков олимпийской сборной Франции.

Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.

После финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка. Конфликт начался после стычки французского хавбека Энцо Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди.

«Они праздновали гол у нас на глазах, они оскорбляли нас и называли расистами. Ты задаешься вопросом: «Почему они говорят это мне? Я не такой». Мне показалось странным, что они пошли праздновать перед нашими семьями после финального свистка. Так не следует поступать.

У меня нет проблем с французами и никогда не было. Я приглашаю их в Аргентину, чтобы они увидели, что мы не расисты и добры ко всем. Этот расистский ярлык неуместен, поэтому все так сложилось», – сказал форвард олимпийской сборной Аргентины Лукас Бельтран в интервью ESPN.

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69 комментариев
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Действительно, почему же они называли вас расистами. Загадка! Вызывайте Шерлока Холмса
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Аргентинцы оскорбляют и провоцируют французскую сборную не один раз, французы - отвечают Аргентинцы - а че, в смысле?
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Нет ничего более смешного, чем нытье аргентинцев, которым отплатили их же монетой.
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Ответ vaslover
Комментарий удален пользователем
У титульных аргентинских индейцев как с достижениями в футболе?
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Французы должны знать в лицо каждого члена семей аргентинцев, так и запишем
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Бельтран, за всеми объяснениями к Месси и Ко. Аргентинцы сами заварили, а теперь недоумевают, шо таке )
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Ответ Gigli_1897
Комментарий удален модератором
Именно так написано в Майн Кампф. Теперь ты знаешь кто твой герой
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Ответ Gigli_1897
Комментарий скрыт
Приходится жить в окружении таких, как ты (
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Ответ Евгений Фельдман
Действительно, почему же они называли вас расистами. Загадка! Вызывайте Шерлока Холмса
Классика жанра, А на за что?
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Почему же они назвали вас расистами? Неужели не было никаких причин для этого? А если подумать? Только ныть и можете
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Интересно, а почему он начал говорить об этом лишь после того, как прилетела ответка от французов?
Почему было не осудить своих соотечественников за их расистскую кричалку сразу?
Или умные мысли приходят в голову лишь когда зад припечёт?
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Полыхает у аргов,совсем заврались после побед, почувствовали полную безнаказанность.Получили ответочку,повезло французы не спели про дедушку эсэсовца
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Ответ Gigli_1897
Комментарий удален модератором
Ну думаю мулаты поумнее будут, и в отличии от ваххабитов действительно умеют готовить великих спортсменов, те же совсем трутни бездарные. Только драться умеют, и то желательно как в случае с нашим боксером пятнадцать на одного.
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Бельтрáн аргентинец не французского ли происхождения?
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Ответ vaslover
Комментарий удален пользователем
наоборот хотели лично им в футбольном плане цену набить
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ага, обычно когда кому-то набиваешь цену - просто ржешь во все 32. и это конечно же было "набивание" цены, а не попытка высмеять афро-французов за то, что они из-за своих корней должны чувствовать себя французами второго сорта не смотря на то, что у них в паспорте написано француз, как и у французов с другим цветом кожи. ох уж эти знаменитые набиватели цены из аргентины.
+9
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Ответ Gigli_1897
Но а ты поспорь. Скажи, что негры в состоянии изобретать, писать красивые картины и великие книги. Построить красивые города
Какое отношение к построенным городам имеет позорная аргентинская кричалка с оскорблениями французов вообще и Мбаппе в частности, которую арги поют уже почти два года ❓🤔
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Ответ brodovan
Комментарий скрыт
Прям унижение) Выиграли по пенальти, чуть не пропустив на 123-ей минуте) Унижение так унижение))
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А почему нельзя было радоваться перед семьями?
В чем проблема? это запрещено Аргентиной?
Они же не насиловать их побежали.
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Ответ Gigli_1897
Комментарий удален модератором
то-то аргентина у нас рай на земле.И при чем тут Европа?
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коллективная ответственность - это путь в никуда, даже на примере такой маленькой группе людей как игроки в футбол. если этого конкретного персонажа не было на том видео - то обвинять его в расизме действительно сродни оскорблению.
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+4
Ещё и тупые. Там как бы домашний стадион французов, они же не на сектора полезли поздновать перед лицами родственников аргентинцев, да и вряд ли они знают их вообще в лицо. А вообще в эту игру могут играть двое.Видимо, аргентинцы думали, что можно только им. Эту кашу заварили именно они.
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Бесконечное нытье
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Ответ Gigli_1897
Потому что я сам смеялся над Францией на ЧМ 98. Спрашивал у взросоых, почему там играют негры вместо французов. Вот и аргентинцы этого понять не могут. Лично я Францию очень уважаю и ценю. Но трагедия в том, что белых французов решили подвергнуть геноциду, путем заселения их земель негроарабами. Приезжай в Марсель. А потом заедь в города с белым населением. Пусть будет Зальцбург. И сравни. Где красивее и безопаснее жить
Т.е. ты расист и оскорбления аргентинцами Мбаппе поддерживаешь❓🤔 ну-ну
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Ответ Евгений Фельдман
Действительно, почему же они называли вас расистами. Загадка! Вызывайте Шерлока Холмса
Наверно потому, что на поле у Франции опять было 10 негров и 1 белый француз защитник, на лавке же осталось 5 негров и 1 араб, ну а тренер Тьерри Анри этот афровечеринку гармонично дополнял... Надень на все сборные обычные футболки, и по виду сборной Франции не сможешь угадать даже континент, не то что страну. Просрали свою нацию, теперь обижаются и все кругом расисты! Нет, национализм это не плохо, в отличии от нацизма. Надо любить и оберегать свою нацию без ущерба другим, а не пускать в свой дом кого попало без разбора.
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А нас за шо?))
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Они праздновали гол у нас на глазах
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Ну нихрена себе фашисты какие!
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Ну достали уже, не игрокам сб. Аргентины про оскорбления говорить. Вылетили и вылетили.
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Ответ vaslover
Ну если Мбаппе спит с трансом он действительно заслуживает такого рода кричалок. Он не человек.
Аргентинцы во главе с их капитаном утверждают, что спит... Ты разделяешь эту уверенность с ними❓я лично фактами, подтверждающими это, не располагаю☝️
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Ответ Старик Стариканов
Полыхает у аргов,совсем заврались после побед, почувствовали полную безнаказанность.Получили ответочку,повезло французы не спели про дедушку эсэсовца
После судейских побед.
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"Теорема Тарана" какая-то
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