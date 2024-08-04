Форвард олимпийской сборной Аргентины Бельтран: «Французские игроки оскорбляли нас и называли расистами. Странно, что они праздновали перед нашими семьями»
Лукас Бельтран раскритиковал поведение игроков олимпийской сборной Франции.
Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.
После финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка. Конфликт начался после стычки французского хавбека Энцо Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди.
«Они праздновали гол у нас на глазах, они оскорбляли нас и называли расистами. Ты задаешься вопросом: «Почему они говорят это мне? Я не такой». Мне показалось странным, что они пошли праздновать перед нашими семьями после финального свистка. Так не следует поступать.
У меня нет проблем с французами и никогда не было. Я приглашаю их в Аргентину, чтобы они увидели, что мы не расисты и добры ко всем. Этот расистский ярлык неуместен, поэтому все так сложилось», – сказал форвард олимпийской сборной Аргентины Лукас Бельтран в интервью ESPN.
Почему было не осудить своих соотечественников за их расистскую кричалку сразу?
Или умные мысли приходят в голову лишь когда зад припечёт?
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ага, обычно когда кому-то набиваешь цену - просто ржешь во все 32. и это конечно же было "набивание" цены, а не попытка высмеять афро-французов за то, что они из-за своих корней должны чувствовать себя французами второго сорта не смотря на то, что у них в паспорте написано француз, как и у французов с другим цветом кожи. ох уж эти знаменитые набиватели цены из аргентины.
В чем проблема? это запрещено Аргентиной?
Они же не насиловать их побежали.
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Ну нихрена себе фашисты какие!