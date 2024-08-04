Флик заблокировал переход Канте в «Барсу». Тренер предпочитает молодых игроков

Ханси Флик заблокировал трансфер Нголо Канте в «Барселону».

Спортивный блок каталонцев рассматривал вариант с подписанием 33-летнего опорного полузащитника «Аль-Иттихада», но Флик выступил против, сообщает Mundo Deportivo.

Причина заключается в том, что немецкий тренер хочет делать ставку на молодых футболистов, которые способны регулярно выдерживать высокие нагрузки.

В прошлом сезоне Канте поучаствовал в 44 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.