Флик заблокировал переход Канте в «Барсу». Тренер предпочитает молодых игроков
Ханси Флик заблокировал трансфер Нголо Канте в «Барселону».
Спортивный блок каталонцев рассматривал вариант с подписанием 33-летнего опорного полузащитника «Аль-Иттихада», но Флик выступил против, сообщает Mundo Deportivo.
Причина заключается в том, что немецкий тренер хочет делать ставку на молодых футболистов, которые способны регулярно выдерживать высокие нагрузки.
В прошлом сезоне Канте поучаствовал в 44 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
Он больше не вытянет 30+ матчей с интенсивностью Ла Лиги
Другое дело, что у клуба просто денег на трансфер нет
к тому-же пришёл "его" тренер Флик
Хороший вариант.