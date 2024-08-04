Флик заблокировал переход Канте в «Барсу». Тренер предпочитает молодых игроков

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Ханс-Дитер Флик Аль-Иттихад Джидда Нголо Канте Футбол

Ханси Флик заблокировал трансфер Нголо Канте в «Барселону».

Спортивный блок каталонцев рассматривал вариант с подписанием 33-летнего опорного полузащитника «Аль-Иттихада», но Флик выступил против, сообщает Mundo Deportivo.

Причина заключается в том, что немецкий тренер хочет делать ставку на молодых футболистов, которые способны регулярно выдерживать высокие нагрузки.

В прошлом сезоне Канте поучаствовал в 44 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

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50 комментариев
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Ответ Number_2
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Предпинсионный неликвид был лучшим полузащитником Франции на Евро и даже в 33 года на порядок класснее большинства игроков своей позиции.
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Не верю что кто то добровольно может отказаться от Канте. Не в старте, но иметь такого игрока в ротации думаю не отказался бы ни один тренер в мире. Думаю всё проще и у Барсы просто нет денег, так как саудиты бесплатно его не отпустят. А про предпочтения молодняка это просто красивая отмазка.
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Да денег у них нет, вот и блокируют
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Ответ rzqhbbqd4c
Ага, на Левандовского
ну да, его же по просьбе Флика купили)
+17
-2
+15
Красавчик, всё правильно делает. А деку всех стариков зовет еще огромные лички раздает, потом не знает как от них избавиться
+18
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Ответ Скрытый пользователь
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так Канте – это замечательный учитель для молодняка. любым молодым игрокам будет только на пользу играть и тренироваться рядом с ним.
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Ответ Евгений Сидоров
Не верю что кто то добровольно может отказаться от Канте. Не в старте, но иметь такого игрока в ротации думаю не отказался бы ни один тренер в мире. Думаю всё проще и у Барсы просто нет денег, так как саудиты бесплатно его не отпустят. А про предпочтения молодняка это просто красивая отмазка.
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Ответ Дмитрий_1116251224
Правильно Флик сделал. Играть в песочнице и Европе - 2 большие разницы. Зачем Барсе 33х летний игрок с огромной зарплатой который в последние годы постоянно подвержен травмам.
этот Канте из песочницы в числе лучших на последнем евро
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Ответ Jim Beam
Да денег у них нет, вот и блокируют
Ну тогда наоборот было бы скорее, уж точно не Флик бы блокировал трансфер из-за безденежья)
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Ну в свое время брали Давидса и он очень помог команде
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Ответ katalonec.uz
Красавчик, всё правильно делает. А деку всех стариков зовет еще огромные лички раздает, потом не знает как от них избавиться
И кого там деку позвал на огромную личку?! 🤔
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Кот в мешке, лучше уж купить молодого, с одной стороны- переспективность, с другой огроменный риск, вероятность того, что молодой футболист выстрелит больше, чем старик не сломается
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Короче схема такая. Если Барса Флика провалится в этом сезоне руководство скажет, что это сам Флик блокировал трансферы. Если же Флик создаст боевую команду и она выстрелит руководство скажет, что под чутким руководством Лапорты и благодаря глубокому анализу Деку Флик смог построить достойную команду.)))
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Ответ razoblachitel
Получается, Канте был лучшим на Евро, потому что играл в чемпионате СА?
Кто тебе сказал что он был лучшим? Тебе лично так захотелось. Просто в какой-то период времени он смотрелся неплохо на поле во многих матчах, но во вторых таймах он играл уже заметно хуже. Ну и конечно же в какой-то степени игра в СА помогла сохранить ему силы, но не выносливость(всё таки возраст сказывается) о чём говорит игра Лапорта или Митровича(которые были хорошими в своих сборных)
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Ответ NikitaLampard0110
Предпинсионный неликвид был лучшим полузащитником Франции на Евро и даже в 33 года на порядок класснее большинства игроков своей позиции.
Канте не вытянет полноценный сезон. На Евро он был хорош только потому что целый сезон прохлаждался у арабов.
Он больше не вытянет 30+ матчей с интенсивностью Ла Лиги
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Ответ &_Bishep_&
Резонно. Ладно если бы переходил из АПЛ , пусть и в 33, но еще не растеряв тонус и ритм топ-чемпионата. Но после года в арабской лиге вернуться обратно в еврпейский с его интенсивностью, скоростями и нагрузками, более чем рискованный вариант. В этом возрасте вернуть организм из лайт-режима в хард на большую дистанцию очень сложно и не нужно.
ЧЕ месяц назад ты, как я понимаю, ты не смотрел
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Ответ Евгений Сидоров
Не верю что кто то добровольно может отказаться от Канте. Не в старте, но иметь такого игрока в ротации думаю не отказался бы ни один тренер в мире. Думаю всё проще и у Барсы просто нет денег, так как саудиты бесплатно его не отпустят. А про предпочтения молодняка это просто красивая отмазка.
Иметь такого игрока в ротации с зарплатой наверняка более 20 млн - сейчас непозволительная роскошь для Барселоны.
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Ответ Дима
этот Канте из песочницы в числе лучших на последнем евро
На евро много игроков выделялось, и как правило многие из них - это не звёзды первой величины. А всё потому что за сезон они отыграли гораздо меньше игр чем чем футболисты из топ клубов. Ну а Канте и матчей сыграл не так много, да ещё и чемпионат лёгкий. Так что вполне объяснимо почему он в некоторых матчах на евро смотрелся свежее партнёров.
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Ответ katalonec.uz
Красавчик, всё правильно делает. А деку всех стариков зовет еще огромные лички раздает, потом не знает как от них избавиться
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Канте мог бы научить молодняк Барселоны скромности, трудолюбию и упорству. Да, он немолодой, травматичный, но у него огромный опыт. И на замену как раз.

Другое дело, что у клуба просто денег на трансфер нет
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Ответ Number_2
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Так вроде отказались же от этого пенсионера.
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Ответ Алексей Скамейчук
Канте не вытянет полноценный сезон. На Евро он был хорош только потому что целый сезон прохлаждался у арабов. Он больше не вытянет 30+ матчей с интенсивностью Ла Лиги
Барселона в этом сезоне должна будет сыграть больше 60 матчей, так что это только вопрос времени когда он снова получит травму и будет лечится а клуб платить ему огромную зп. Поэтому всё правильно что они от него отказались.
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Ответ Manis0403
Но его и по просьбе Флика и не стали продавать !
не стали, хе-хе) ты не продашь Лёву, без его согласия, а он прекрасно себя здесь чувствует, и никуда не собирается, ему с семьёй хорошо жить в Барселоне, имея огромную зарплату (попробуй ещё 36-летнего игрока с такой личкой спихнуть куда-нибудь)
к тому-же пришёл "его" тренер Флик
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Кого он там предпочитает? Молодых?
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Это которого отказались куда-либо продавать?
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Ответ Дмитрий_1116251224
На евро много игроков выделялось, и как правило многие из них - это не звёзды первой величины. А всё потому что за сезон они отыграли гораздо меньше игр чем чем футболисты из топ клубов. Ну а Канте и матчей сыграл не так много, да ещё и чемпионат лёгкий. Так что вполне объяснимо почему он в некоторых матчах на евро смотрелся свежее партнёров.
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0
0
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Резонно. Ладно если бы переходил из АПЛ , пусть и в 33, но еще не растеряв тонус и ритм топ-чемпионата. Но после года в арабской лиге вернуться обратно в еврпейский с его интенсивностью, скоростями и нагрузками, более чем рискованный вариант. В этом возрасте вернуть организм из лайт-режима в хард на большую дистанцию очень сложно и не нужно.
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Глупость.
Хороший вариант.
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