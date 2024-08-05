«Многие выпендриваются: «Я прочитал 100 книг и умный нереально». Но ты можешь быть тупым как пробка, просто прочитал 100 книг. Читать надо, но обязаловкой любовь не привить». Дзюба о литературе

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия книги Футбол

Артем Дзюба рассказал о своем отношении к чтению.

– Есть книги, которые ты бы добавил в школьную программу?

– Наверное, нет. Мне кажется, люди приходят к этому сами с годами. И это нормально: что кому-то нравится читать, а кому-то нет. Вот многие выпендриваются, что «я прочитал 100 книг и умный нереально».

Но нет, ты можешь в жизни быть тупым как пробка, но просто прочитал 100 книг и теперь как-то по-своему их интерпретируешь. А есть люди, кто сами по себе умные.

Да, если ты любишь читать и наслаждаешься этим – это круто. В любом случае надо читать книги! Но чтобы обязаловкой…

Мне кажется, так любовь к чтению не привить. Как и любовь к любому виду спорта, условно, гольфу: тебе он либо нравится, либо не нравится.

Мне вот нравится чтение, но многим людям – нет, и я не могу сказать про них, что «это позор». Для меня позор даже больше не посмотреть какие-то фильмы, с книгами нет такого.

– Любимая книга Артема Дзюбы?

– Если брать из школьных – «Граф Монте-Кристо». Это та книга, по которой я уже очень давно жду нормальную экранизацию. Одна из сильнейших историй о том, как человек не сдался, несмотря ни на что.

– Идеальный актер на роль графа в экранизации?

– Я! – сказал бывший нападающий сборной России.

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112 комментариев
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Артём же сам сказал, можно прочитать 100 книг и остаться тупым как пробка
+33
-3
+30
Ответ Красная стрела
Вот вы серьёзно думаете, что есть такие люди как зомбаки, в которых чтение в таком количестве реально ничего не отложит ? В этом виликое значение книг, что они даже в идиоте, хотя бы на минуту что-то могут пробудить. Да, если это не развивать, огонёк затухает конечно быстро . Но всё же он есть.
Да, виликое
+28
-2
+26
Дзюба не о литературе. Дзюба о себе.
+13
0
+13
Ответ Forza
Ну тут по факту. Чтение книг не повышает интеллект. Если ты тупой, то можешь хоть 1000 униг прочесть. Тебе не поможет, к сожалению.
Вот вы серьёзно думаете, что есть такие люди как зомбаки, в которых чтение в таком количестве реально ничего не отложит ? В этом виликое значение книг, что они даже в идиоте, хотя бы на минуту что-то могут пробудить. Да, если это не развивать, огонёк затухает конечно быстро . Но всё же он есть.
+22
-10
+12
Ответ los merengues
Рассуждения ребенка.
Удивительно, но соглашусь с Дзюбой. У меня есть такая знакомая "литератор" прочла стопицот книг и что в итоге? Я даже не говорю про логику и точные науки, но она в истории ноль, в экономике ноль, в географии ноль. Смысл был засорять мозг миллионами букв - хз.
+20
-9
+11
Ответ леннорыч-абрамович
Позор тому, кто не видел фильм с Дзюбой в главной роли - "Граф Она-Нисте".
Why are you gay? (с)
+12
-2
+10
Я наверно отстал от жизни но насколько мне помнится Граф Монтекристо не входил в школьную программу.однозначно .прочитать 100 книг? Это когда небыло инета правда к классу 3-4 . А так то что сейчас мало читают это увы и ах( я про средний уровень образования) ну там много о чем поспорить можно. Но смысл давать 14 летнему ребенку Войну и Мир как Евгения Онегина? Ну что он там понять может. Школьная программа непонятно для кого составленна
+9
-1
+8
Ответ solomka_na_chile
Монте Кристо на камеру не делал этого по книге)
Монте-Кристо делал это не на камеру, а в камере...
+9
-1
+8
Чтение книг как минимум кругозор расширит, а это поможет в общении с людьми, плюс литература - это зачастую чей-то зафиксированный опыт, который может пригодится, плюс позволит оценивать всё происходящее как в миру, так и в своей жизни более глубоко и всесторонне)
+8
-1
+7
Ответ los merengues
Рассуждения ребенка.
Почему же?
+12
-6
+6
Ответ Красная стрела
Вот вы серьёзно думаете, что есть такие люди как зомбаки, в которых чтение в таком количестве реально ничего не отложит ? В этом виликое значение книг, что они даже в идиоте, хотя бы на минуту что-то могут пробудить. Да, если это не развивать, огонёк затухает конечно быстро . Но всё же он есть.
У меня есть знакомый, который прочел точно не меньше 1000 книг. Всего Толкиена, Глуховского и прочую фэнтэзю и пост апокалипсис. Умом он не блещет.
+4
0
+4
Ну тут по факту. Чтение книг не повышает интеллект. Если ты тупой, то можешь хоть 1000 униг прочесть. Тебе не поможет, к сожалению.
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Набросились на человека. 😁Читает - это уже хорошо. И даже если он дальше такой вот приключенческой литературы не пойдёт - это всяко лучше, чем тыкать по смартфонам, тиктокам, телеграмм каналам. Любая хорошая книга - это разговор не только с автором, но и с собой.
+6
-2
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Кстати, внезапно присоединюсь к Артему в ожидании хорошей экранизации Графа Монте-Кристо. Их много, есть даже индийская, египетская и, кажется, тайваньская, но все это весьма вольной трактовки и вообще немного не то, что хотелось бы увидеть. Фильм с Авиловым чудесный, впрочем.
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-3
+4
Ответ Forza
Отложит и повысит интеллект - разнве вещи. Интеллект это твой хард-вер в черепной коробке. Для наглядности - это как закачать в комп кучу информации и надеяться, что он от этого станет мощнее. В реальности это разные процессы просто. Вот сейчас тренируют нейронки на большом количестве данных. И они реально умнеют. Но чтобы они эти даннные "переработали" их запускают на огромном количестве GPU в гиганских кластерах. Так же и человек. Если тебе повезло с "пропуской способностью" мозга - ты умный. И поэтому ты можешь обрабатывать большее количество информации, обрабатывать ее качественней и т.д. Но вот какой предел у тебя есть твой генетический, такой он и останется, сколько бы книг ты не прочитал. И чтоб тебя умнее сделать, в тебя нужно чип Нейролинк от Маска вставлять, а не в библиотеке запирать, соответсвенно.
Это правда. Но чтение - своего рода упражнение для мозга. Если потенциал есть, оно поможет его раскрыть.

Каким бы человек не был талантливым от природы, если мозг не нагружать, он не будет работать так, как мог бы. Естественно, речь не только о чтении.
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Рассуждения ребенка.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Граф Монте-кристо прекрасная книга для определëнного возраста. Но позже желательно почитать Булгакова, Ремарка, Конецкого, Сэлинджера, Маркеса.
Зачем создавать списки обязательной литературы?) А если да, то список может быть и другой)
+3
0
+3
Ответ Красная стрела
Ну опечатался. Я печатаю много и быстро. И не такие ошибки порой проскакивают 🤷🏿‍♂️ а так с ошибками писали Агата Кристи, Хемингуэй, Кэрролл, Маяковский... Так что не понятно к чему твоя придирка. Ну вы-ся, молодец. 💪
Выдохни, писатель)
+3
0
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Сто книг ребенку надо бы прочитать годам к десяти. Впрочем, уровень развития Артёма до этого возраста не дотягивает. ))
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Можно быть "самому по себе умным."
Лол. Это прям в цитатник Дзюбы.

Кто-нибудь встречал в жизни умного человека, который ничего не прочитал и ничего не изучал? Без образования и старания - бах, и сразу умный!
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Ответ Sinister Kid
Артём дзюба против книг.
Во всех кинотеатрах страны
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0
+2
Ответ Красная стрела
Вот вы серьёзно думаете, что есть такие люди как зомбаки, в которых чтение в таком количестве реально ничего не отложит ? В этом виликое значение книг, что они даже в идиоте, хотя бы на минуту что-то могут пробудить. Да, если это не развивать, огонёк затухает конечно быстро . Но всё же он есть.
Отложит и повысит интеллект - разнве вещи. Интеллект это твой хард-вер в черепной коробке.

Для наглядности - это как закачать в комп кучу информации и надеяться, что он от этого станет мощнее. В реальности это разные процессы просто.

Вот сейчас тренируют нейронки на большом количестве данных. И они реально умнеют. Но чтобы они эти даннные "переработали" их запускают на огромном количестве GPU в гиганских кластерах.

Так же и человек. Если тебе повезло с "пропуской способностью" мозга - ты умный. И поэтому ты можешь обрабатывать большее количество информации, обрабатывать ее качественней и т.д. Но вот какой предел у тебя есть твой генетический, такой он и останется, сколько бы книг ты не прочитал.

И чтоб тебя умнее сделать, в тебя нужно чип Нейролинк от Маска вставлять, а не в библиотеке запирать, соответсвенно.
+3
-1
+2
Ответ Forza
Ну тут по факту. Чтение книг не повышает интеллект. Если ты тупой, то можешь хоть 1000 униг прочесть. Тебе не поможет, к сожалению.
По факту это популярное утешение среди неучей и невежд. Еще они, когда в интернете чего-нибудь нахватаются, могут про "краденую мудрость" что-нибудь завернуть или "многознание, которое уму не научает". Книга книге рознь, конечно, но если это хорошие книги, то интеллект они как раз развивают. Вот на нравственные качества книги особо не влияют, даже если все время выбирать именно те, что "учат добру".
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+1
Ответ Красная стрела
Вот вы серьёзно думаете, что есть такие люди как зомбаки, в которых чтение в таком количестве реально ничего не отложит ? В этом виликое значение книг, что они даже в идиоте, хотя бы на минуту что-то могут пробудить. Да, если это не развивать, огонёк затухает конечно быстро . Но всё же он есть.
Спасибо что развернуто высказали то что я примерно хотел сказать
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Ответ Андрей Масловский
Хотябы потому, что 100 книг, это, примерно, 4 класс. Ну, пятый. А для Дзюбы, это повод считать, что тот, кто 100 книг прочёл, выпендривается. Умный ребенок, в 5 классе, понимает, что у него ещё 1.000 книг впереди. Глуповатый, что 100 ничего не дают, ибо он 100 не прочёл, а чувствует, что намного умнее. И это, навскидку.
Чего? Это каких 100 книг вы прочли в 4 классе?
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Стас Ай как просто тому пример. Вроде начитанный, но тупой.
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Ответ Rainn
Да, виликое
Я даже внимания не обратил)) А потом как понял)) Тупо ор)
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Ответ Le vatnique
Не, ну за "Графа Монте-Кристо" респект, конечно. Прекрасная книга. Но мне кажется, что у тупого человека даже и мысли не возникнет читать книги. Прочтение 100 книг обязательно что-то даст человеку и оставит какой-то след. Мы говорим, конечно, о серьезной литературе, а не о жвачке, типа Донцовой.
Я читал все детство донцову и впоследствии от нее пользы было намного больше, чем от подавляющего большинства «серьезной литературы»
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Эх, Артемка. А мог бы еще играть, если б пароль не qwerty поставил на айклауд.
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Ответ los merengues
Рассуждения ребенка.
Интересно даже, чем аргументируете. Если Дзюба не умеет формулировать мысли, или даже выдаёт их, выражаясь его же словами, "по-пробочному тупо" - в чём он здесь неправ? Сто, тысяча прочтённых книг, пусть даже самых высоких авторов, не равносильны уму чтеца по умолчанию.
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