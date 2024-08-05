«Многие выпендриваются: «Я прочитал 100 книг и умный нереально». Но ты можешь быть тупым как пробка, просто прочитал 100 книг. Читать надо, но обязаловкой любовь не привить». Дзюба о литературе
Артем Дзюба рассказал о своем отношении к чтению.
– Есть книги, которые ты бы добавил в школьную программу?
– Наверное, нет. Мне кажется, люди приходят к этому сами с годами. И это нормально: что кому-то нравится читать, а кому-то нет. Вот многие выпендриваются, что «я прочитал 100 книг и умный нереально».
Но нет, ты можешь в жизни быть тупым как пробка, но просто прочитал 100 книг и теперь как-то по-своему их интерпретируешь. А есть люди, кто сами по себе умные.
Да, если ты любишь читать и наслаждаешься этим – это круто. В любом случае надо читать книги! Но чтобы обязаловкой…
Мне кажется, так любовь к чтению не привить. Как и любовь к любому виду спорта, условно, гольфу: тебе он либо нравится, либо не нравится.
Мне вот нравится чтение, но многим людям – нет, и я не могу сказать про них, что «это позор». Для меня позор даже больше не посмотреть какие-то фильмы, с книгами нет такого.
– Любимая книга Артема Дзюбы?
– Если брать из школьных – «Граф Монте-Кристо». Это та книга, по которой я уже очень давно жду нормальную экранизацию. Одна из сильнейших историй о том, как человек не сдался, несмотря ни на что.
– Идеальный актер на роль графа в экранизации?
– Я! – сказал бывший нападающий сборной России.
Каким бы человек не был талантливым от природы, если мозг не нагружать, он не будет работать так, как мог бы. Естественно, речь не только о чтении.
Лол. Это прям в цитатник Дзюбы.
Кто-нибудь встречал в жизни умного человека, который ничего не прочитал и ничего не изучал? Без образования и старания - бах, и сразу умный!
Для наглядности - это как закачать в комп кучу информации и надеяться, что он от этого станет мощнее. В реальности это разные процессы просто.
Вот сейчас тренируют нейронки на большом количестве данных. И они реально умнеют. Но чтобы они эти даннные "переработали" их запускают на огромном количестве GPU в гиганских кластерах.
Так же и человек. Если тебе повезло с "пропуской способностью" мозга - ты умный. И поэтому ты можешь обрабатывать большее количество информации, обрабатывать ее качественней и т.д. Но вот какой предел у тебя есть твой генетический, такой он и останется, сколько бы книг ты не прочитал.
И чтоб тебя умнее сделать, в тебя нужно чип Нейролинк от Маска вставлять, а не в библиотеке запирать, соответсвенно.