У 19-летнего Батракова гол и 3 ассиста в матче с «Ахматом». Лишь Захарян был моложе, когда отдавал три голевых паса в одной игре РПЛ

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Жерзино Ньямси Арсен Захарян Вадим Раков Алексей Батраков Футбол

Алексей Батраков сделал 4 результативных действия в матче с «Ахматом».

В игре 3-го тура Мир РПЛ 19-летний полузащитник «Локомотива» ассистировал Вадиму Ракову и дважды – Жерзино Ньямси. На 91-й минуте Батраков забил пятый гол железнодорожников в матче.

Лишь Арсен Захарян в 18-летнем возрасте был моложе, чем Батраков, когда делал три голевых передачи в одном матче РПЛ.

«Локомотив» разнес «Ахмат» на выезде – 5:0! У Батракова гол и три ассиста, Ньямси сделал дубль

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61 комментарий
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Академия Локо очень качественных ребят выпускает.
ИМХО: может быть словлю много минусов , но как будто бы после бана количество молодых талантливых игроков , получивших свой шанс , и , более того, воспользовавшихся этим шансом , кратно выросло…
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+82
Сколько же в нем выносливости, не смотря на то, что он отдает как боженька, так еще и какой объем работы выполняет, наблюдать одно удовольствие)
+67
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+65
Игрок растёт
+61
0
+61
Ответ _fr0st_
Сколько же в нем выносливости, не смотря на то, что он отдает как боженька, так еще и какой объем работы выполняет, наблюдать одно удовольствие)
Ему еще по ногам шарашат, гетры рвут, но он встает и дальше делает свое дело
+46
0
+46
Что ты будешь делать! Только от Глушенкова избавились, тут ещё один появился! Так руководство Локомотива никогда не выполнит план по окончательному развалу клуба!
+33
-1
+32
Потенциально новый Модрич. Я вообще не шучу. Талант у него огромный.
+28
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+26
Талантище, круто играл
+19
0
+19
Ответ GenriChinaski1956
Академия Локо очень качественных ребят выпускает. ИМХО: может быть словлю много минусов , но как будто бы после бана количество молодых талантливых игроков , получивших свой шанс , и , более того, воспользовавшихся этим шансом , кратно выросло…
Просто Локомотив работает на перспективу, а некоторые хотят словить удачу здесь и сейчас
+20
-2
+18
Батр - алмаз, просто красавчик 🔥💯
+15
0
+15
Ответ Александр
Как и писал ранее, уход Глушенкова не большая потеря, его уход высвободил место для Батракова под нападающим. Жаль только сумма маленькая.
Глушенков большая потеря как ни крути
+12
-2
+10
Ответ Roman
Ему еще по ногам шарашат, гетры рвут, но он встает и дальше делает свое дело
Даа, главное, чтобы не поломали, хочется, чтобы все у пацана получилось, очень импонирует он
+10
0
+10
После ухода ветеранов молодежь заиграла лучше. Батраков, Раков, Пиняев молодцы. И Воробьёв радует в каждом матче толковой игрой. А у Ньямси вообще звёздный час, два гвоздя шикарно вколотил)
+10
-1
+9
Ответ Егор Ковынёв
Батр - алмаз, просто красавчик 🔥💯
Нет, батр - это масло сливочное. Алмаз - даймонд
+8
0
+8
Приятно осознавать что этот парнишка из Орехово-Зуево, моего полного города.
+7
0
+7
Умница 👏
Продолжай в том же духе и не теряй голову 🤫
+7
0
+7
Карпукас, Батраков, Пиняев, Раков.... Это целое состояние.
+6
-1
+5
Ответ Олег Именов
Я ещё в конце прошлого сезона говорил что Батракову надо больше игрового времени,он похож на Бару ,но получается он его немного но превосходит
Батраков похож на Батракова. Классный пацан.
+5
0
+5
Вот тебе и схема которая работает к примеру в Голландии. Уходят основные и из-за отсутствие денег в основе начинает играть молодой который выстреливает. А если бы у Локо было бы всё в порядке с бабками Батраков фиг бы играл в основе. Может иногда выходил бы на замену, а может бы и в аренду отправили.
+5
-1
+4
Ответ Тукман
Комментарий скрыт
Проблема в том , что местное производство все еще едва ли развивается. К сожалению , нефть и газ переориентировались географически , продаваемые рекордными объемами зерно- то же самое сырье. Я понимаю , что нельзя без чуда ( в виде внешней помощи как у Японии) совершить гигантский экономический скачок , но темпы развития чего-либо внутреннего могли бы быть быстрее при более грамотной поддержке со стороны государства.
+4
0
+4
Ответ Иван Егурнов
После ухода ветеранов молодежь заиграла лучше. Батраков, Раков, Пиняев молодцы. И Воробьёв радует в каждом матче толковой игрой. А у Ньямси вообще звёздный час, два гвоздя шикарно вколотил)
а меня в каждом матче радует Самошников
+3
0
+3
Ответ Доктор Верховцев
Что ты будешь делать! Только от Глушенкова избавились, тут ещё один появился! Так руководство Локомотива никогда не выполнит план по окончательному развалу клуба!
Так на место Клаудиньо просится новый плеймейкер.
Впринципе могут выполнить план, но наверное не раньше зимнего окна.
+5
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+3
Ответ Олег Именов
Я ещё в конце прошлого сезона говорил что Батракову надо больше игрового времени,он похож на Бару ,но получается он его немного но превосходит
Как по мне, прям сейчас Батраков Баринова превосходит во всем: в пробеге, в видении поля, в качестве паса, в завершении, в борьбе. Но надо, конечно, в динамике смотреть.
+3
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Ответ Alex8007
Комментарий скрыт
Так он не Андреевский, за 5 копеек увести не получится
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У него объем работы на топовом на уровне,для рфпл, поле видит здорово, техничный, удар есть, парень сверх перспективен, миллионы надеюсь не испортят
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Для Зенита сотку отступных пропишите.
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Локо молодцы! Галактионов молодец! Раскрывает игроков. Тот же Глушенков при нем расцвел.
+2
0
+2
Я ещё в конце прошлого сезона говорил что Батракову надо больше игрового времени,он похож на Бару ,но получается он его немного но превосходит
+2
0
+2
Молодец, Лёша! Продолжай в том же духе!💪
+2
0
+2
Новый Головин, хоть и тут больше Миранчук напрашивается 🤘
+3
-1
+2
Красава! Очень приятно, давай Локо, не сбавляй!
+3
-1
+2
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