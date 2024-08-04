У 19-летнего Батракова гол и 3 ассиста в матче с «Ахматом». Лишь Захарян был моложе, когда отдавал три голевых паса в одной игре РПЛ
Алексей Батраков сделал 4 результативных действия в матче с «Ахматом».
В игре 3-го тура Мир РПЛ 19-летний полузащитник «Локомотива» ассистировал Вадиму Ракову и дважды – Жерзино Ньямси. На 91-й минуте Батраков забил пятый гол железнодорожников в матче.
Лишь Арсен Захарян в 18-летнем возрасте был моложе, чем Батраков, когда делал три голевых передачи в одном матче РПЛ.
«Локомотив» разнес «Ахмат» на выезде – 5:0! У Батракова гол и три ассиста, Ньямси сделал дубль
ИМХО: может быть словлю много минусов , но как будто бы после бана количество молодых талантливых игроков , получивших свой шанс , и , более того, воспользовавшихся этим шансом , кратно выросло…
Продолжай в том же духе и не теряй голову 🤫
Впринципе могут выполнить план, но наверное не раньше зимнего окна.