У 19-летнего Батракова гол и 3 ассиста в матче с «Ахматом». Лишь Захарян был моложе, когда отдавал три голевых паса в одной игре РПЛ

Алексей Батраков сделал 4 результативных действия в матче с «Ахматом».

В игре 3-го тура Мир 19-летний полузащитник « » ассистировал и дважды – . На 91-й минуте забил пятый гол железнодорожников в матче.

Лишь Арсен Захарян в 18-летнем возрасте был моложе, чем Батраков, когда делал три голевых передачи в одном матче РПЛ.

«Локомотив» разнес «Ахмат» на выезде – 5:0! У Батракова гол и три ассиста, Ньямси сделал дубль