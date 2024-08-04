«Локомотив» разнес «Ахмат» на выезде – 5:0! У Батракова гол и три ассиста, Ньямси сделал дубль

«Ахмат» крупно проиграл «Локомотиву» (0:5) в 3-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 7-й минуте Дмитрий Воробьев открыл счет ударом с пенальти. На 17-й Жерзино Ньямси удвоил преимущество железнодорожников, а на 36-й оформил дубль. Оба гола головой защитник забил с подач Алексея Батракова.

На 79-й 4-й гол «Локомотива» забил Вадим Раков – снова с паса Батракова. На 91-й Алексей забил сам.

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