«Локомотив» разнес «Ахмат» на выезде – 5:0! У Батракова гол и три ассиста, Ньямси сделал дубль
«Ахмат» крупно проиграл «Локомотиву» (0:5) в 3-м туре Мир РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 7-й минуте Дмитрий Воробьев открыл счет ударом с пенальти. На 17-й Жерзино Ньямси удвоил преимущество железнодорожников, а на 36-й оформил дубль. Оба гола головой защитник забил с подач Алексея Батракова.
На 79-й 4-й гол «Локомотива» забил Вадим Раков – снова с паса Батракова. На 91-й Алексей забил сам.
- Дата проведения
- 4 августа, 20:30, «Ахмат-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 7, пенальти Воробьев, 0:2 – 17 Ньямси, 0:3 – 36 Ньямси, 0:4 – 79 Раков, 0:5 – 90+1 Батраков.
-
Ахмат –
Шелия, Богосовац, Шатара, Адамов, Гандри (Исмаэл, 77), Диванович (Швец, 62), Камило, Камилов (Тодорович, 46), Ковачев (Луна Диале, 62), Бериша (Фелиппе Кардозо, 67), Садулаев.
-
Локомотив –
Лантратов, Сильянов, Фассон (Морозов, 84), Ньямси, Ненахов (Тикнизян, 46), Пиняев (Раков, 59), Самошников, Карпукас (Митай, 80), Баринов, Воробьев (Сулейманов, 59), Батраков.
Ещё и играют)
Браво)
Думал сегодня тяжко будет, а тут вон чё)
Спасибо за победу, мужики! 🔥
Батраков умница!👏 Продолжать в том же духе и все будет хорошо 👍
Вроде их меньше 17.