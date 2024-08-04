«Локомотив» разнес «Ахмат» на выезде – 5:0! У Батракова гол и три ассиста, Ньямси сделал дубль

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Дмитрий Воробьев Жерзино Ньямси онлайны Вадим Раков Алексей Батраков Футбол

«Ахмат» крупно проиграл «Локомотиву» (0:5) в 3-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 7-й минуте Дмитрий Воробьев открыл счет ударом с пенальти. На 17-й Жерзино Ньямси удвоил преимущество железнодорожников, а на 36-й оформил дубль. Оба гола головой защитник забил с подач Алексея Батракова.

На 79-й 4-й гол «Локомотива» забил Вадим Раков – снова с паса Батракова. На 91-й Алексей забил сам. 

Ахмат – Локомотив 0:5 (0:3, 0:2)
Дата проведения
4 августа, 20:30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 7, пенальти Воробьев, 0:2 – 17 Ньямси, 0:3 – 36 Ньямси, 0:4 – 79 Раков, 0:5 – 90+1 Батраков.
АхматШелия, Богосовац, Шатара, Адамов, Гандри (Исмаэл, 77), Диванович (Швец, 62), Камило, Камилов (Тодорович, 46), Ковачев (Луна Диале, 62), Бериша (Фелиппе Кардозо, 67), Садулаев.
ЛокомотивЛантратов, Сильянов, Фассон (Морозов, 84), Ньямси, Ненахов (Тикнизян, 46), Пиняев (Раков, 59), Самошников, Карпукас (Митай, 80), Баринов, Воробьев (Сулейманов, 59), Батраков.
Предупреждения:
Ненахов (28), Шатара (39), Гандри (51), Воробьев (51), Сильянов (52), Тикнизян (56), Сулейманов (76).

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92 комментария
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Скорее батраку нормальные отступные прописать, пока болотные вороны его за 50к рублей не забрали)
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Батраков-мужик! Нога в крови, играет как ни в чем не бывало, даже помощь не попросил.
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Ответ Антон Bratishchev
Комментарий скрыт
сейчас же Семак третий состав начал укомплектовывать
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За Локомотив ! 🚂
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Как же невыносимо слушать Аксёнова
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Ответ Serega Ac-Milan
Ньямси дебютный гол 👍
Дебютный дубль)
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За Локо 🙏🙏🙏
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Ответ bund3s
Батраков после Ростова очень хорошо потренировал стандарты, красавец!
У него и в Ростове летело неплохо, просто Генич увидел одну неудачную подачу, проакцентировал, а все за ним повторяют
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Ньямси дебютный гол 👍
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Леша Батраков - умница
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Все верно, удар по ноге, чистый пенальти.
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после просмотра игры Краснодара этот матч как бальзам на душу
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9 Русских в старте. 4 воспитанника.
Ещё и играют)
Браво)
Думал сегодня тяжко будет, а тут вон чё)
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"Сапсан" и против динамиков здорово смотрелись, не залетало просто. Галактионову респект за игру команды!
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Хорошее начало 🚂
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Батраков после Ростова очень хорошо потренировал стандарты, красавец!
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ВАДИМ РАКООООВ 🦞
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тот самый момент, когда Глушенков жалеет, что ушёл из Локо 😀 (Зенит не минусуй, это шутка)
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Ответ Garikus89
А че, этого батракова тоже у крыльев за гроши увели перед этим?
Вам там интернет еще не провели, самому погуглить?)
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Лёша Батраков – красавец! ❤️💚
Спасибо за победу, мужики! 🔥
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Ответ s_kapa
Дебютный дубль)
Красавчик) 🔥
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Глушен.. (зачеркнуть) Батраков!
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Локо браво лучший без ошибочный матч просто класс
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Леха просто топ в этом матче! Лучший!
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Ньямси дубль !!! Мощь 💪
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+6
в сердце навсегда!!! Локомотив Москва!!! Вперёд паровозы!!!!!!! 💯🤟🚅
+6
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+6
Спасибо парни !
Батраков умница!👏 Продолжать в том же духе и все будет хорошо 👍
+5
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Локо свое дело сделал, больше не хочет забивать. А Ахмат - не может...
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Ответ Alexey Key
Локомотив бежит??
Сегодня день железнодорожника.
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Ответ Злодей Спб
Количество не переходит в качество. Лучше иметь 17 топчиков, чем 25 буратинок.
А сколько у вас иностранцев?))
Вроде их меньше 17.
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