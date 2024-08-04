Дэвид Култхард: «Наступила золотая эпоха «Ф-1»: разные команды и гонщики борются каждый уик-энд»

«Ф-1» переживает расцвет в 2024 году, убежден Култхард.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» высказался о том, что такой плотной борьбы в чемпионате не было многие годы.

«Я считаю, наступила золотая эпоха «Формулы-1». Доминирование одного пилота или одной команды всегда впечатляет, но такой расклад впечатляет куда больше: каждый уик-энд [борются] разные команды и гонщики. Мы ближе всего подошли к тому, чтобы по-настоящему понимать, кто лучший пилот.

Такова природа нашего спорта: «Мерседес» долгое время доминировал, затем доминировал «Ред Булл». Сейчас конкуренция гораздо серьезней, так как «Мерседес» выигрывает гонки, « » выигрывает гонки. « », пожалуй, немного отстает, но неизбежно обретет форму в какой-то момент», – сказал Дэвид.

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