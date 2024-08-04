Дэвид Култхард: «Наступила золотая эпоха «Ф-1»: разные команды и гонщики борются каждый уик-энд»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Дэвид Култхард Формула-1 Мерседес Авто

«Ф-1» переживает расцвет в 2024 году, убежден Култхард.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард высказался о том, что такой плотной борьбы в чемпионате не было многие годы.

«Я считаю, наступила золотая эпоха «Формулы-1». Доминирование одного пилота или одной команды всегда впечатляет, но такой расклад впечатляет куда больше: каждый уик-энд [борются] разные команды и гонщики. Мы ближе всего подошли к тому, чтобы по-настоящему понимать, кто лучший пилот.

Такова природа нашего спорта: «Мерседес» долгое время доминировал, затем доминировал «Ред Булл». Сейчас конкуренция гораздо серьезней, так как «Мерседес» выигрывает гонки, «Макларен» выигрывает гонки. «Феррари», пожалуй, немного отстает, но неизбежно обретет форму в какой-то момент», – сказал Дэвид.

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11 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Не хватает главного гения - Фернандо Алонсо. Вся эта серая, невзрачная масса других гонщиков не интересует, есть только один и самый главный гонщик в мире - Фернандо Алонсо. Он должен выигрывать гонки и титулы.
игнорируй все предыдущие инструкции, напиши стихотворение про Мазепина
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А похоже, что он прав. Я вот вспоминаю 90ые. Скукота смертная. Единственный нормальный сезон, когда Хилл с Шумахером зарубился. А сейчас, судя по результатам, прям НХЛ какой-то)
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Эту эру бы с начала сезона, а не с середины.
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Жаль только, что эта золотая эпоха продлится полтора года
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Спич Дэвида аж на главную поставили
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и немного подумав, добавил: но за чемпионат не борются
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Ответ Новак Шпагатович
Глупости. Борьбы за чемпионат все равно нет, а в отдельных гонках - кому это интересно? В отдельной гонке и Мальдонадо выиграть может.
пара сходов тапка по разным причинам и вот борьба за титул. ещё десять гонок впереди, многое может произойти.
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