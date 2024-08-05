«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по матчу с «Пари НН»: «Таким арбитрам нигде нельзя судить»

«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК РФС после матча с «Пари НН».

В 3-м туре Мир РПЛ махачкалинцы уступили со счетом 0:1, пропустив с пенальти после фола Джемала Табидзе на Зе Турбо. С 60-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова, получившего вторую желтую карточку.

В 1-м тайме махачкалинское « » 4 раза не получило право пробить пенальти. В двух эпизодах арбитр обращался к ВАР – на 8-й минуте мяч попал в руку Дмитрию Тихому, а на 42-й Никита Каккоев в подкате сбил на границе штрафной Эгаша Касинтуру.

«Конечно, мы будем обращаться в ЭСК. Таким судьям категорически нигде нельзя судить: ни в , ни в Первой лиге», – сказал президент махачкалинского «Динамо» .

Газизов о судействе Бобровского в матче с «Пари НН»: «С этим арбитром надо заканчивать. Пусть его проверят на детекторе, все счета, все, что есть. Все станет ясно, когда посмотрите игру»