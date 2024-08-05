«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по матчу с «Пари НН»: «Таким арбитрам нигде нельзя судить»

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Гаджи Муслимович Гаджиев Пари НН Чемпионат.com Динамо Махачкала ЭСК РФС Футбол

«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК РФС после матча с «Пари НН».

В 3-м туре Мир РПЛ махачкалинцы уступили со счетом 0:1, пропустив с пенальти после фола Джемала Табидзе на Зе Турбо. С 60-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова, получившего вторую желтую карточку.

В 1-м тайме махачкалинское «Динамо» 4 раза не получило право пробить пенальти. В двух эпизодах арбитр Ян Бобровский обращался к ВАР – на 8-й минуте мяч попал в руку Дмитрию Тихому, а на 42-й Никита Каккоев в подкате сбил на границе штрафной Эгаша Касинтуру.

«Конечно, мы будем обращаться в ЭСК. Таким судьям категорически нигде нельзя судить: ни в РПЛ, ни в Первой лиге», – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

Газизов о судействе Бобровского в матче с «Пари НН»: «С этим арбитром надо заканчивать. Пусть его проверят на детекторе, все счета, все, что есть. Все станет ясно, когда посмотрите игру»

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20 комментариев
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тут просто в наглую засудили Махачкалу. ничего против НН не имею, но это натуральное издевательство
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Ничего не изменится. Признают решение ошибочным. Отсранят бригаду на 2-3 матча.
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Муслимыч, давите на переигровку или лишение очков с пари, на детектор этого продажного
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+10
Ответ Amico Megobari
тут просто в наглую засудили Махачкалу. ничего против НН не имею, но это натуральное издевательство
да уже который год в матчах с нн дичь судьи в их пользу вытворяют время от времени
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0
+7
Всё верно.Гнать вообще из спорта чтоб другие задумались.Иначе этот бардак так и будет продолжатся
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Ответ леннорыч-абрамович
Ничего не изменится. Признают решение ошибочным. Отсранят бригаду на 2-3 матча.
Это реально верх маразма, одни занесли, других уничтожили, судья получил кейс в несколько раз выше, чем получит за матч и все, а по-хорошему на детектор и при подтверждении давать срок с конфискацией имущества и другим будет неповадно
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+4
блин...это все из за того,что я поставил 600 р на Динамо (((
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Ответ sknn6qyjq5
Муслимыч, давите на переигровку или лишение очков с пари, на детектор этого продажного
Блин, если будет переигровка, поверю в справедливость. А то ведь уверен, что пошумят да и забудут все, а результат останется. И эти три, или даже одно очко могут быть ой как значимы в конце сезона.
+2
0
+2
Ответ sknn6qyjq5
Это реально верх маразма, одни занесли, других уничтожили, судья получил кейс в несколько раз выше, чем получит за матч и все, а по-хорошему на детектор и при подтверждении давать срок с конфискацией имущества и другим будет неповадно
Совершено верно
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+2
такие судьи ломают команды важнейших матчах
+1
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С самого начала матча было впечатление, что Бобровский ищет момент чтобы утопить Динамо Мх, надо искать связь с букмекерами, а пока в любительскую лигу.
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Ответ sknn6qyjq5
Муслимыч, давите на переигровку или лишение очков с пари, на детектор этого продажного
А представляете, если детектор покажет, что он и, правда, денег не брал, а так правила понимает?!
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Ответ леннорыч-абрамович
Каких случаев известно больше? Странного судейства или наказания за него?
Как ни печально, но первых
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Ответ sknn6qyjq5
Как ни печально, но первых
Поэтому и не стоит ничего ожидать.
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Ответ Зелёный гопник
Зенит часто засуживали в прошлом сезоне и никто не был наказан!
А до этого 5 сезонов было наоборот. Явно не Зениту жаловаться на судейство
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Ответ sknn6qyjq5
Муслимыч, давите на переигровку или лишение очков с пари, на детектор этого продажного
"Лишение очков с Пари"
Самим не смешно, к чему этот популизм? Пари НН здесь причём? Они играли как играли, все вопросы к судье и судейскому корпусу.
0
0
0
Ответ sknn6qyjq5
Это реально верх маразма, одни занесли, других уничтожили, судья получил кейс в несколько раз выше, чем получит за матч и все, а по-хорошему на детектор и при подтверждении давать срок с конфискацией имущества и другим будет неповадно
Каких случаев известно больше? Странного судейства или наказания за него?
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Ответ леннорыч-абрамович
Каких случаев известно больше? Странного судейства или наказания за него?
Как ни печально, но первых
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