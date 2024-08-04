МОК не стал наказывать дзюдоиста Пальчика, поцеловавшего флаг израильской армии на Олимпиаде
МОК не стал наказывать дзюдоиста, поцеловавшего флаг армии Израиля на Олимпиаде.
Об этом сообщает NRK со ссылкой на ответ Международного олимпийского комитета (МОК).
1 августа израильский дзюдоист Петер Пальчик выиграл бронзу в весовой категории до 100 кг. Празднуя медаль, он поцеловал флаг Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
МОК рассмотрел этот вопрос и решил не применять санкций.
«Спортсмен не выносил на арену флаг, о котором вы спрашивали. Он не должен был находиться именно на арене, где разрешены только флаги стран-участниц. Больше нам нечего добавить», – заявили в МОК.
На Олимпийских играх запрещается любая политическая пропаганда.
Святые :)))
Ведь это другое :)
какая, нахрен, разница выносил или нет?!
Это вообще отдельный вопрос - такой флаг могли пронести только представители делегации Израиля - не надо тут "А кто это сделал?". И уж тем более придумывать про "а это не на арене спортивной, а на праздновании"
А спортсмен совершил активное действие и оно точно НЕ спортивное, а политическое!
Только он это делает на Олимпиаде
В очередной раз мок опозорился!
Вас волнует только почему евреям можно а россиянам нет.
На счёт ответки от арабов.
Думаю Хакими выйдет на награждение с флагом Палестины ,когда Марокко будет получать медали
Но мы в Израиле привыкли к санкциям в том числе и спортивным.
К примеру сборная не играла домашние матчи дома,это не позволило ей отобраться на ЕВРО,и таких примеров много.
Думаю к следующей Олимпиаде все вернётся