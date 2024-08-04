МОК не стал наказывать дзюдоиста Пальчика, поцеловавшего флаг израильской армии на Олимпиаде

Теги дзюдо Олимпиада-2024 сборная Израиля Петер Пальчик Единоборства

МОК не стал наказывать дзюдоиста, поцеловавшего флаг армии Израиля на Олимпиаде.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на ответ Международного олимпийского комитета (МОК).

1 августа израильский дзюдоист Петер Пальчик выиграл бронзу в весовой категории до 100 кг. Празднуя медаль, он поцеловал флаг Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

МОК рассмотрел этот вопрос и решил не применять санкций.

«Спортсмен не выносил на арену флаг, о котором вы спрашивали. Он не должен был находиться именно на арене, где разрешены только флаги стран-участниц. Больше нам нечего добавить», – заявили в МОК. 

На Олимпийских играх запрещается любая политическая пропаганда.

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83 комментария
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Лайк в соцсети - вот это серьезно. За это и к Олимпиаде допускать нельзя. А тут, подумаешь, флаг Цахала поцеловал, ерунда какая.
+47
-7
+40
Ответ Александр Александров
Комментарий удален модератором
украинцам можно
+43
-12
+31
Ответ Титюля
Комментарий скрыт
а Вас вообще весь интернет уполномочил на подобные заявления и оценки или только на спорсте отжигаете?
+33
-5
+28
Шалом покати у них там на Олимпиаде
+30
-3
+27
Кто бы сомневался в непредвзятости МОК по отношению к Израилю :)
Святые :)))
Ведь это другое :)
+32
-7
+25
Ответ Кирилл.С-Пб
Ща дурак какой-нибудь с флагом Азова выйдет. Что делать будете, господа???
МОК только поаплодирует как и публика во Франции. А местная публика - поздравит украинцев с победой
+28
-5
+23
Ответ Donbass guy
Комментарий удален пользователем
Нужно пачками убивать мирных, что бы быть армией здорового человека?
+31
-9
+22
"не выносил на арену флаг, о котором вы спрашивали"

какая, нахрен, разница выносил или нет?!

Это вообще отдельный вопрос - такой флаг могли пронести только представители делегации Израиля - не надо тут "А кто это сделал?". И уж тем более придумывать про "а это не на арене спортивной, а на праздновании"

А спортсмен совершил активное действие и оно точно НЕ спортивное, а политическое!
+18
-2
+16
Пусть этой тряпкой обернется и по Парижу прогуляется.
+16
-5
+11
Ответ Гекдениз Кардениз
Шалом покати у них там на Олимпиаде
Какой разный этот Пальчик, теперь, всё-таки. Для Израиля он теперь -- большой , а местами и указательный, а для палестинцев -- безымянный , а для некоторых и средний оттопыренный....
+9
-1
+8
Вопрос не во флаге ЦАХАЛ, а а принципах МОК, которые есть в одних случаях, и нет в других. Я не против того, что израильтянин целует флаг своей армии, но если бы какой-то российский болельщик пронес флаг ВДВ?!
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Пальчику даже пальчиком не погрозили.
+8
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Поцеловал бы он не флаг российской армии, а просто России...
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Ответ Месси из Сибири
Комментарий скрыт
Все арабы
+5
0
+5
Ща дурак какой-нибудь с флагом Азова выйдет. Что делать будете, господа???
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На Израиль и Украину правила не распространяются
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Ответ Guus Ivanovich
Нужно пачками убивать мирных, что бы быть армией здорового человека?
И желательно детей, тогда признают за своего)
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Ответ Евгений
Неудивлюсь если скоро и это разрешат. Представляю если бы Наш поцеловал Флаг России, или Палестинец Флаг Палестины, какой бы вой поднялся! В очередной раз мок опозорился!
Кто бы вой поднял от поцелуя палестинского флага? Мужик в синей краске или женщина с белой бородой или может толстуха в роли Иисуса?
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Ответ Титюля
Комментарий скрыт
Другая ситуация. Очень жаль что мок закрывает глаза на бандитов!
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Ну, это вообще совсем другое!
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Ответ Титюля
Комментарий скрыт
Пусть дома его хоть исцелуется, хоть женится на флаге как японцы на подушках.
Только он это делает на Олимпиаде
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Ответ Месси из Сибири
Ну так болеешь за них, как за своих
А ты видимо болеешь за дивизию СС " ЦАХАЛ"
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Ответ Александр Александров
Комментарий удален модератором
Неудивлюсь если скоро и это разрешат. Представляю если бы Наш поцеловал Флаг России, или Палестинец Флаг Палестины, какой бы вой поднялся!
В очередной раз мок опозорился!
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Ответ Sasha Nazarchuk
Комментарий удален модератором
Это должно быть на иврите
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Фа#изм на Олимпиаде.
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Ответ Титюля
Комментарий скрыт
пальцем пиханный
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Ответ кашкаКа
Нас мало волнуют принципы, на основе которых вы погубили избирательно, как ты говоришь, 35 800 человеческих душ, включая несколько тысяч детских. Переживаете вы только за свои потери. Но речь не об этом, а том, что Олимпиада с запретами на участие - это уже не вне политики, а в политике, и то, что сделал израильтянин - это дополнительное подтверждение, только и всего. Единственное действенное возражение по поводу справедливости такого подхода - ответка от арабов. Но пока тихо.
Меня не волнуют ваши мысли по поводу того сколько убито арабов,потому что я уверен вам плевать и на убитых арабов и евреев.
Вас волнует только почему евреям можно а россиянам нет.
На счёт ответки от арабов.
Думаю Хакими выйдет на награждение с флагом Палестины ,когда Марокко будет получать медали
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Ответ zalik73
Я бы посылал бомбить. Но руководство страны считает по другому. Бомбят только в тех случаях когда есть шанс уничтожить главных ублюдков,иногда рядом с ними бывают и гражданские
Сам просто записываешь себя в соучастники преступлений Нетаньяху
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Ответ Титюля
Другое ЧТО?
Другое ТО!
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Ответ Евгений
Если бы с флагом был Наш, никто бы на правила не посмотрел, и спортсмена бы отстранили
Не спорю.
Но мы в Израиле привыкли к санкциям в том числе и спортивным.
К примеру сборная не играла домашние матчи дома,это не позволило ей отобраться на ЕВРО,и таких примеров много.
Думаю к следующей Олимпиаде все вернётся
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