МОК не стал наказывать дзюдоиста Пальчика, поцеловавшего флаг израильской армии на Олимпиаде

МОК не стал наказывать дзюдоиста, поцеловавшего флаг армии Израиля на Олимпиаде.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на ответ Международного олимпийского комитета (МОК).

1 августа израильский дзюдоист Петер Пальчик выиграл бронзу в весовой категории до 100 кг. Празднуя медаль, он поцеловал флаг Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

МОК рассмотрел этот вопрос и решил не применять санкций.

«Спортсмен не выносил на арену флаг, о котором вы спрашивали. Он не должен был находиться именно на арене, где разрешены только флаги стран-участниц. Больше нам нечего добавить», – заявили в МОК.

На Олимпийских играх запрещается любая политическая пропаганда.