В ворота «Динамо» Махачкала назначили пенальти из-за падения Зе Турбо в борьбе с Табидзе на краю штрафной. Бобровский изменил решение после проверки ВАР

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Николай Калинский видеоповторы Пари НН Зе Турбо Джемал Табидзе Динамо Махачкала Футбол

Судья назначил пенальти в пользу «Пари НН» после проверки ВАР.

Нижегородцы одержали победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче 3-го тура Мир РПЛ. «Пари НН» остался в большинстве после удаления Муталипа Алибекова на 60-й минуте.

На 79-й минуте Зе Турбо упал на газон после борьбы с защитником махачкалинцев Джемалом Табидзе на краю штрафной площади.

Изначально арбитр Ян Бобровский не стал назначать пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение. Николай Калинский реализовал 11-метровый и открыл счет в матче.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

«Динамо» Махачкала 4 раза не получило пенальти в 1-м тайме матча с «Пари НН». Дважды Бобровский общался с ВАР

38 комментариев
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Вот это конечно конкретный номер. За такое надо из профессии выгонять. Кто бы мог подумать, что такое посмотрят несколько судей с разных ракурсов, и назначат пенальти.
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Судья продажная, козёл ты
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+35
Бобровский заслужил судейство во второй лиге, позорнейший пенальти.
+33
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+32
Липовый пеналь конечно. Если бы такой дали без ВАР ещё можно было бы как-то оправдать судей, но тут то на всех повторах видно что нападающий включил артиста.
+17
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+16
Судья что вообще тварил? Такого судейства не видел уже очень давно.
+17
-3
+14
Ответ Питекантроп
Зе Турбо это что за погоняло?
звучит как ник игрока из Медиалиги)
+12
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+12
Ответ arspurs9
Я не понимаю чего все так переполошились. С одной стороны да, "не по духу игры", совершенно очевидно, что Зе Турбо целенаправленно старался заработать пенальти. Но если уж совсем прямо, игрок Динамо заехал ему по икре (это хорошо видно на повторе). Учитывая то, за какие формальности сейчас могут поставить пенальти во всем мире, ничего сверхъестественного тут нет. Формально повод для пенальти очевиден. Не берусь судить весь матч (естественно, я его не включал, посмотрел только повтор этого фола), но здесь ничего катастрофического не увидел. У нас много куда более странных и плохих решений.
Если такие касания считаются за фол , то в ворота Пари надо было ставить 4 пенальти , двумя руками толкали Кассинтуру -100% пенальти , рука защитника очевидная ( но возможно в естественном положении ) , далее фол на Сердерове -100% пенальти и еще один фол на Кассинтуре ( удар по ноге был , но за 1 сек до этого Кассинтура расстался с мячом , и я не знаю как это расценивать )!
+9
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+9
"This is f**king disgrace"© цитируя классика Дидье
+10
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+8
Пройдет ещё лет так 20-цать и спортс начнёт вместо картинок вставлять хотя бы гифки!
+6
0
+6
Ответ arspurs9
Я не понимаю чего все так переполошились. С одной стороны да, "не по духу игры", совершенно очевидно, что Зе Турбо целенаправленно старался заработать пенальти. Но если уж совсем прямо, игрок Динамо заехал ему по икре (это хорошо видно на повторе). Учитывая то, за какие формальности сейчас могут поставить пенальти во всем мире, ничего сверхъестественного тут нет. Формально повод для пенальти очевиден. Не берусь судить весь матч (естественно, я его не включал, посмотрел только повтор этого фола), но здесь ничего катастрофического не увидел. У нас много куда более странных и плохих решений.
Хороший судья должен чувствовать игру и не портить её. Если даже ошибаешься - ошибайся в обе стороны, где-то закрой глаза, а где-то накажи чуть жёстче. Тут просто это выглядело так, будто он поставил на победу Пари.
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Ответ Otto Kretschmer
Бобровский заслужил судейство во второй лиге, позорнейший пенальти.
Пора ФНЛ судить
+2
0
+2
Ответ arspurs9
Я не понимаю чего все так переполошились. С одной стороны да, "не по духу игры", совершенно очевидно, что Зе Турбо целенаправленно старался заработать пенальти. Но если уж совсем прямо, игрок Динамо заехал ему по икре (это хорошо видно на повторе). Учитывая то, за какие формальности сейчас могут поставить пенальти во всем мире, ничего сверхъестественного тут нет. Формально повод для пенальти очевиден. Не берусь судить весь матч (естественно, я его не включал, посмотрел только повтор этого фола), но здесь ничего катастрофического не увидел. У нас много куда более странных и плохих решений.
Зе Турбо мимо мяча влетел в поднятую ногу и упал, это фол со стороны Зе Турбо, а не со стороны защитника.
+2
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+1
Зе Турбо это что за погоняло?
+3
-2
+1
Ответ Бульон Швепс
Пройдет ещё лет так 20-цать и спортс начнёт вместо картинок вставлять хотя бы гифки!
15 лет назад и были гифки. Гифки тоже как и видео – воспроизведение медиаматериала, если есть авторские права
+1
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+1
Ответ Owen_the_Simple
Включил артиста или не включал - не важно. Важно было нарушение или нет.
Сомневаюсь что стоит называть нарушением действие соперника никоим образом не мешающее продолжать запланированное тактическое действие и/или не несущее травмирующих рисков.
+1
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Ответ Kitson75
Моххочкала, мы вас любим.
но переигровка придется делать
+1
0
+1
Ответ ash
Липовый пеналь конечно. Если бы такой дали без ВАР ещё можно было бы как-то оправдать судей, но тут то на всех повторах видно что нападающий включил артиста.
Включил артиста или не включал - не важно. Важно было нарушение или нет.
+3
-2
+1
Ответ Goldstream
звучит как ник игрока из Медиалиги)
THE TURBO!!!!!
+1
0
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Ответ Log in
Я сначала подумал, что речь о великом Зе, не глядя кто играл
Зе болотный, Зе Лупиш, теперь вот и новый пацан турбо
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Ответ Питекантроп
Зе Турбо это что за погоняло?
Да он за ФК "Слово пацана" играл до этого
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Давно такого единения вокруг дагестанской команды не видел.
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Ответ Аслан Ильясов
Судья что вообще тварил? Такого судейства не видел уже очень давно.
тварил от слова тварь?
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Ответ Лимонадный Джо
тварил от слова тварь?
А ты догадливый))
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Ответ forsp
А что за бригада на вар тусовалась?
Шафеев
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Ну повезло НН с пеналем. Чо уж тут говорить.
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Ответ forsp
15 лет назад и были гифки. Гифки тоже как и видео – воспроизведение медиаматериала, если есть авторские права
А договориться проблема я смотрю ,ну да ...
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Ответ Genriwhite
Зе Турбо это брат Заболотного?
Это Заболотный ver 2.0
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спонсор букмекерские конторы, беспределы будет много РФПЛ
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The Turbo
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Зе Турбо это брат Заболотного?
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