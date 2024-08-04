В ворота «Динамо» Махачкала назначили пенальти из-за падения Зе Турбо в борьбе с Табидзе на краю штрафной. Бобровский изменил решение после проверки ВАР

Судья назначил пенальти в пользу «Пари НН» после проверки ВАР.

Нижегородцы одержали победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче 3-го тура Мир . «Пари НН» остался в большинстве после удаления Муталипа Алибекова на 60-й минуте.

На 79-й минуте упал на газон после борьбы с защитником махачкалинцев на краю штрафной площади.

Изначально арбитр не стал назначать пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение. реализовал 11-метровый и открыл счет в матче.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

«Динамо» Махачкала 4 раза не получило пенальти в 1-м тайме матча с «Пари НН». Дважды Бобровский общался с ВАР