«Попадание было, но ничего серьезного». Медиафутболист, в которого стреляли в Москве, вышел на связь

Теги происшествия Winline Медиалига Fight Nights «Niko JR» Николай Бозаджи Медиафутбол

Хавбек Fight Nights Николай Бозаджи, в которого стреляли в Москве, вышел на связь.

«Меня не теряйте, живой, здоровый! Попадание было, но ничего серьезного, спина вроде целая.

Всю информацию дам позже. Идет разбирательство», – написал Бозаджи.

Ранее Mash стало известно, что на юге Москвы 42-летний мужчина обстрелял четырех самокатчиков, предположительно, из травматического пистолета. Среди пострадавших был Бозаджи, минимум одна пуля попала ему в спину.

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9 комментариев
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Да стрельбу по самокатчикам скоро олимпийским видом спорта сделают.
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Стрелял по самокатчикам? !? Не виновен!!
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мозг не задет
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Ответ адекват
Стрелял по самокатчикам? !? Не виновен!!
"Деточкин, конечно, виноват, но он не виноват!" (с)
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С этими самокатчиками только так и надо !
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А вода в Москва реке чище
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этот город дождался своего героя, того который стрелял
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