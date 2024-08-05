«Попадание было, но ничего серьезного». Медиафутболист, в которого стреляли в Москве, вышел на связь

Хавбек Fight Nights Николай Бозаджи, в которого стреляли в Москве, вышел на связь.

«Меня не теряйте, живой, здоровый! Попадание было, но ничего серьезного, спина вроде целая.

Всю информацию дам позже. Идет разбирательство», – написал Бозаджи.

Ранее Mash стало известно, что на юге Москвы 42-летний мужчина обстрелял четырех самокатчиков, предположительно, из травматического пистолета. Среди пострадавших был Бозаджи, минимум одна пуля попала ему в спину.