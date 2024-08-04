У «Краснодара» 3 очка после 3 туров Мир РПЛ. Команда Мусаева трижды сыграла вничью

«Краснодар» начал чемпионат России с трех ничьих.

Сегодня команда разделила очки с « » (0:0). Ранее она не сумела обыграть «Динамо» Махачкала (0:0) и «Ахмат» (1:1).

С учетом матча за OLIMPBET Суперкубок России и игры в Фонбет Кубке России у «быков» одна победа в этом сезоне.

10 августа « » примет ЦСКА в рамках Мир .