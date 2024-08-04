У «Краснодара» 3 очка после 3 туров Мир РПЛ. Команда Мусаева трижды сыграла вничью
«Краснодар» начал чемпионат России с трех ничьих.
Сегодня команда Мурада Мусаева разделила очки с «Факелом» (0:0). Ранее она не сумела обыграть «Динамо» Махачкала (0:0) и «Ахмат» (1:1).
С учетом матча за OLIMPBET Суперкубок России и игры в Фонбет Кубке России у «быков» одна победа в этом сезоне.
10 августа «Краснодар» примет ЦСКА в рамках Мир РПЛ.
3 матча в лиге и 1 гол.
Не то что Ивич этот со своими 1-0
Давайте следующего!
Не удивлюсь, если Мусаева выберут тренером месяца.
Так держать кубанойды! :)
P.s да просто не везёт немножко Мусаеву
Абсолютно нормальный ответ, без мата и прочего. Причем слово ЗАЛУПА официально можно, например.
СПОРТС В ЧЕМ ДЕЛО??