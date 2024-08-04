У «Краснодара» 3 очка после 3 туров Мир РПЛ. Команда Мусаева трижды сыграла вничью

Теги премьер-лига Россия Факел Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» начал чемпионат России с трех ничьих.

Сегодня команда Мурада Мусаева разделила очки с «Факелом» (0:0). Ранее она не сумела обыграть «Динамо» Махачкала (0:0) и «Ахмат» (1:1).

С учетом матча за OLIMPBET Суперкубок России и игры в Фонбет Кубке России у «быков» одна победа в этом сезоне.

10 августа «Краснодар» примет ЦСКА в рамках Мир РПЛ.

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87 комментариев
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Какой же шикарный атакующий футбол поставил легендарный Хосеп Мусаев.
3 матча в лиге и 1 гол.
Не то что Ивич этот со своими 1-0
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Интересен комментарий Ташуева по поводу того, что русским тренерам не доверяют и снимают после пару плохих игр
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Беспроигрышная серия Мусаева.
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Ивич - гений. Он с этим составом за чемпионство боролся. Фантастика
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С таким миролюбием Мусаеву надо арабов с евреями мирить, а не команду тренировать
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Ответ Senchas
Интересен комментарий Ташуева по поводу того, что русским тренерам не доверяют и снимают после пару плохих игр
Ташуев старый маразматик, там что не интервью, то бред.
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У Краснодара ни одного поражения и всего 1 пропущенный мяч за 3 тура! Чемпионский график!
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Вот она неповторимая игра загорелых под краснодарским солнцем воспитанников под руководством молодого доморощенного Анчелотти!
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1 гол в 3 турах. Как преобразился Краснодар при Мусаеве. Эти безудержные атаки, многочисленный гол(!). А главное свои воспитанники
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Мусаев , конечно,«наладил» красивую игру…
Давайте следующего!
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Надеюсь Галицкому нравится. Чтоб у него всю неделю сегодняшняя игра на повторе крутилась.
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Достойный конкурент Ахмату в битве за сохранение места в рфпл.
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Веганский футбол Зенита выглядит просто смешно, по сравнению с суровой кубанской тики-такой от Краснодара.
Не удивлюсь, если Мусаева выберут тренером месяца.
Так держать кубанойды! :)
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Ответ Owen_the_Simple
Беспроигрышная серия Мусаева.
И не поспоришь же 😁
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Краснодар при Мусаеве идёт без поражений, вот что значит грамотный выбор тренера
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+6
Ждем новое видео из раздевалки, большего ждать бессмысленно
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Ничьядар
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+5
Результат, достойный клуба. Дальше в том же духе надо идти, Мусаева не трогать
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+5
Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий удален модератором
Да прошу прощения. Не учел этот момент.
P.s да просто не везёт немножко Мусаеву
+7
-2
+5
Великий тренер , великая команда и рисунок игры. Вот так Галицкий своим самодурством разбил свою же мечту и достижения
+6
-1
+5
Плюшевый аватар Галицкого просто разрывает, как и было обещано.
+8
-3
+5
Ответ Тралл из Питера
Ничьядар
Мурад хранитель очка Краснодара
+6
-2
+4
А Галиции свою ошибку упорото не признает ....
+5
-2
+3
Супер Мурад продолжай а том же духе глядишь лучшая лига мира придёт там исполнишь мечту дружка стать чемпионами
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+3
Вот он - эталон атакующего футбола, а не скучные 4-0, 5-0 от Семака
+4
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Интересно, а Галицкого всë равно сектанты будут защищать?) Или всë таки даже они признают что Сергей Николаевич облажался с назначением этого физрука?
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Ответ Skrech
Ивич - гений. Он с этим составом за чемпионство боролся. Фантастика
Скорее Мусаев слишком плох, что неплохой состав смог только на 3 ничьи вытянуть
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Ответ Никита Мелентьев
1 гол в 3 турах. Как преобразился Краснодар при Мусаеве. Эти безудержные атаки, многочисленный гол(!). А главное свои воспитанники
Да, думаю самодур Галицкий доволен. Ведь в футболе главное не результат, а "стиль" и "игра своими воспитанниками"... Очень рад, что Галицкий получает все это сполна сейчас. И стиль отличный, и краснодарские пацаны играют в РФПЛ...
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Ответ Kuzcka
Какую ошибку? Ждать от комбинационного тренера футбола на 3 матч после начала сезона? Господи, вы хоть видели как комбинационный футбол в других командах ставится? Зачем вы это пишите. Это минимум пол года, внезависимости какой тренер тренирует.
это его не первый приход в Краснодар, и там тоже искрометным футбол даже близко не пахло!
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Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий удален модератором
Я сейчас тоже ничего не понял.
Абсолютно нормальный ответ, без мата и прочего. Причем слово ЗАЛУПА официально можно, например.

СПОРТС В ЧЕМ ДЕЛО??
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