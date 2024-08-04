«Краснодар» впервые ни разу не победил в 3 стартовых турах Мир РПЛ. 1 гол в 3 играх – повторение клубного антирекорда

Теги премьер-лига Россия Факел рекорды Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Никогда «Краснодар» не стартовал в Мир РПЛ хуже, чем в этом году.

Команда Мурада Мусаева трижды сыграла вничью в первых трех турах: с «Ахматом» (1:1), «Динамо» Махачкала (0:0) и «Факелом» (0:0). Набрав на этом отрезке 3 очка, она повторила клубный антирекорд, установленный в сезоне-2021/22.

При этом «Краснодар» впервые не одержал ни одной победы в трех стартовых турах.

Один гол после трех игр в Мир РПЛ – тоже повторение худшего результата в истории «быков». Подобное было лишь в сезоне-2015/16.

10 августа команда Мусаева встретится с ЦСКА.

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45 комментариев
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Мусаев - гений
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Но главное, что футбол «атакующий». Кому там результаты нужны…
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Ответ Кирилл.С-Пб
Мусаев - гений
Пожизненный контракт легенде.
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Что с лицом завистники, Мусаев пишет историю Краснодара 😎
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Как похорошел Краснодар при Мусаеве, команда несётся вперед, атакующий футбол, свой тренер и 11 воспитанников. Красота
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Не мешайте Мураду строить команду 🤣
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Остро атакующий футбол как он есть
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Зато физрук послушный пристроен.
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Зато все воспитанники свои сыграли 😆
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Мурад, будь человеком, уйди сам!
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Ответ superbro
Что с лицом завистники, Мусаев пишет историю Краснодара 😎
У нас что-то случилось с face id((
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+4
Ответ ОттоДракула
Пожизненный контракт легенде.
Пока арутюнян у руля, так и будет)
+5
-2
+3
Ответ Кирилл Куминский
Но главное, что футбол «атакующий». Кому там результаты нужны…
Футбол атакующий результаты..
+4
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+3
Ответ Кирилл Куминский
Но главное, что футбол «атакующий». Кому там результаты нужны…
Не ну собственно его для этого и брали чтобы зрелищный футбол был рекорды ставил ,надо определенно дать гению поработать и да ждем прямой эфир с разлевалки с фразой " так играть нельзя" и пошел побрел куда то типа обидился
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Ответ ОттоДракула
Пожизненный контракт легенде.
Да сразу в Зал Славы.. которого нету...
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С Мусаевым на тренерском посту быкам ловить нечего кроме такой игры и результатов.
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Это ничего…
Веди в футболе главное что? Чтобы экран побольше был. И парк у стадиона.
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сборная Англии заинтересовалась
+1
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Ответ fussballer
Зато физрук послушный пристроен.
Выпустить в старте почти всех игроков кто был в кубке это сильный тактический ход
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Зато тренер свой!
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Ответ Kuzcka
Комментарий удален модератором
Тебе ДБ и десятилетий не хватит, чтобы что-то понимать в футболе.
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Беспроигрышная серия Краснодара в РПЛ продлилась до пяти матчей. Следующий соперник ЦСКА. Вот так выглядел бы заголовок спортса в прошлом году, когда "симпатичный коллектив" был чемпионом сердец спортивной журналистики. Всё течёт, всё изменяется.
+3
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Ответ Yaroslav Andreevich
В ветке Зенита восхваляют Семака, в ветке ЦСКА Николича…сейчас здесь самое поле для любителей поиздеваться с дивана над Краснодаром и его персоналом, ваше время, пируйте, раз вам это нравится. Игра и правда не радует, но такие времена бывают, настоящим болельщикам быков желаю как можно быстрее преодолеть невеселый период
Давай, настоящий, споки ))
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Ответ Yaroslav Andreevich
В ветке Зенита восхваляют Семака, в ветке ЦСКА Николича…сейчас здесь самое поле для любителей поиздеваться с дивана над Краснодаром и его персоналом, ваше время, пируйте, раз вам это нравится. Игра и правда не радует, но такие времена бывают, настоящим болельщикам быков желаю как можно быстрее преодолеть невеселый период
Дружище, вы в прошлом году всю страну подвели этой своей заменой на своего, играющего в самобытный атакующий. Теперь терпите, чо
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Стабильность - признак мастерства..)
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Ответ igls54
Не мешайте Мураду строить команду 🤣
Убрать Мусаева. И этого маразматика Галицкого. Он же творит что его левая пятка захочет. Убрал же этого (гвардиолу) так опять место нормального тренера Ивича этого . ...... поставил. Уйдет Сперцян готовься ФНЛ..
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Ответ Prokuror Prokurorov
Жаль, конечно Краснодар. Клуб должен быть выше и Галицкий сам по себе руинер, но это его частный клуб. Что хочет то и делает, имеет право.
У этого частного клуба есть болельщики, которые покупают билеты на трибуны, атрибутику в клубных магазинах, отдают своих детей в его академию.
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Ответ Док Аксель
С Мусаевым на тренерском посту быкам ловить нечего кроме такой игры и результатов.
Комментарий удален модератором
Ответ Евгений Кравченко
Вот, без шуток, какой карт-бланш у Мусаева?!?!?!
Без шуток, практически вечный. Уволив Ивича ради Мусаева, Галицкий практически за него поручился. Поэтому даже вылет в ФНЛ вряд ли станет основанием для увольнения Мусаева.
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Вот выиграет 27 игр подряд,узнаете тогда.
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