«Краснодар» впервые ни разу не победил в 3 стартовых турах Мир РПЛ. 1 гол в 3 играх – повторение клубного антирекорда

Никогда «Краснодар» не стартовал в Мир РПЛ хуже, чем в этом году.

Команда Мурада Мусаева трижды сыграла вничью в первых трех турах: с «Ахматом» (1:1), «Динамо» Махачкала (0:0) и «Факелом» (0:0). Набрав на этом отрезке 3 очка, она повторила клубный антирекорд, установленный в сезоне-2021/22.

При этом «Краснодар» впервые не одержал ни одной победы в трех стартовых турах.

Один гол после трех игр в Мир РПЛ – тоже повторение худшего результата в истории «быков». Подобное было лишь в сезоне-2015/16.

10 августа команда Мусаева встретится с ЦСКА.