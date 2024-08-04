«Краснодар» впервые ни разу не победил в 3 стартовых турах Мир РПЛ. 1 гол в 3 играх – повторение клубного антирекорда
Никогда «Краснодар» не стартовал в Мир РПЛ хуже, чем в этом году.
Команда Мурада Мусаева трижды сыграла вничью в первых трех турах: с «Ахматом» (1:1), «Динамо» Махачкала (0:0) и «Факелом» (0:0). Набрав на этом отрезке 3 очка, она повторила клубный антирекорд, установленный в сезоне-2021/22.
При этом «Краснодар» впервые не одержал ни одной победы в трех стартовых турах.
Один гол после трех игр в Мир РПЛ – тоже повторение худшего результата в истории «быков». Подобное было лишь в сезоне-2015/16.
10 августа команда Мусаева встретится с ЦСКА.
Веди в футболе главное что? Чтобы экран побольше был. И парк у стадиона.