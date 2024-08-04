Газизов о судействе Бобровского в матче с «Пари НН»: «С этим арбитром надо заканчивать. Пусть его проверят на детекторе, все счета, все, что есть. Все станет ясно, когда посмотрите игру»

Шамиль Газизов возмущен судейством в матче «Динамо» Махачкала и «Пари НН».

В 3-м туре Мир нижегородцы выиграли в гостях со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Николай Калинский.

В 1-м тайме махачкалинское «Динамо» 4 раза не получило право пробить пенальти. В двух эпизодах арбитр обращался к ВАР – на 8-й минуте мяч попал в руку Дмитрию Тихому, а на 42-й Никита Каккоев в подкате сбил на границе штрафной Эгаша Касинтуру. Кроме того, на 60-й минуте махачкалинцы остались в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова, получившего вторую желтую карточку.

«С этим судьей надо заканчивать. Смотрите футбол.

Пусть его проверят на детекторе, все его счета, все, что есть. Все станет ясно, когда посмотрите матч. Надо, чтобы этот судья больше никогда не судил», – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».

В ворота «Динамо» Махачкала назначили пенальти из-за падения Зе Турбо в борьбе с Табидзе на краю штрафной. Бобровский изменил решение после проверки ВАР