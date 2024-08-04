Газизов о судействе Бобровского в матче с «Пари НН»: «С этим арбитром надо заканчивать. Пусть его проверят на детекторе, все счета, все, что есть. Все станет ясно, когда посмотрите игру»

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Шамиль Газизов видеоповторы Пари НН Матч ТВ Динамо Махачкала Футбол

Шамиль Газизов возмущен судейством в матче «Динамо» Махачкала и «Пари НН».

В 3-м туре Мир РПЛ нижегородцы выиграли в гостях со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Николай Калинский.

В 1-м тайме махачкалинское «Динамо» 4 раза не получило право пробить пенальти. В двух эпизодах арбитр Ян Бобровский обращался к ВАР – на 8-й минуте мяч попал в руку Дмитрию Тихому, а на 42-й Никита Каккоев в подкате сбил на границе штрафной Эгаша Касинтуру. Кроме того, на 60-й минуте махачкалинцы остались в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова, получившего вторую желтую карточку.

«С этим судьей надо заканчивать. Смотрите футбол.

Пусть его проверят на детекторе, все его счета, все, что есть. Все станет ясно, когда посмотрите матч. Надо, чтобы этот судья больше никогда не судил», – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».

В ворота «Динамо» Махачкала назначили пенальти из-за падения Зе Турбо в борьбе с Табидзе на краю штрафной. Бобровский изменил решение после проверки ВАР

42 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто позор судейскому корпусу.
+33
0
+33
Ответ Owen_the_Simple
Там действительно беспредел был или Газизов по спартаковской привычке балаган устроил?
беспредел не то слово. это явно купленный матч. хотя про что мы говорим. пока букмекеры спонсирует чемпионат таких матчей будет много
+28
0
+28
Абсолютно не компетентный судья. Как можно так судить.
+27
-1
+26
Спонсор судейства бк Пари
+18
0
+18
зато на матч ТВ будет умный дядя в специальной программе объяснять непонятными словами, что не всё так однозначно и Ян не виноват
+18
-3
+15
В наглую Динамо убили)
+11
0
+11
Ответ Recreated
Интересно, всё так и было, как он и говорит? Вижу, что Аршавин говорит, что судья подарил 3 очка Пари. Жаль конечно, что ещё есть ангажированные судьи!
Да. Такой явной предвзятости давно не видел.
+12
-1
+11
Ответ Recreated
Интересно, всё так и было, как он и говорит? Вижу, что Аршавин говорит, что судья подарил 3 очка Пари. Жаль конечно, что ещё есть ангажированные судьи!
100% , это очень смешно выглядело , мы с друзьями смотрели и угорали , сейчас говорит пенальти поставит в ворота Динамо , и бам - пенальти , там где его не может быть
+12
-1
+11
Абсолютно не компетентный судья. Как можно так судить.
+7
0
+7
3 чистейших пенальти было, зато за красной уверенно побежал, это не бобровский, а дебиловский, фамилия в протоколе неправильно указана
+8
-1
+7
Объективно, судьи засудили хозяев. В одни ворота пенальти чистый не дали, в другие - придумали. Нижний отскочил. Арбитр и его помощники сработали отвратительно. За это надо наказывать, так как нам такой футбол не нужен
+6
0
+6
Не все Бобровские одинаково полезны
+5
0
+5
Там такая тема : в случае проигрыша НН - оставка тренера без вариантов. А это неустойка .Дешевле было купить людей,влияющих на результат матча. Или катка
+5
0
+5
Ну, справедливости ради нужно заметить, что Бобровский в случае с пенальти, пенальти не зафиксировал, но ВАР настоял и он изменил точку зрения. Но и без этого, он косячил много и не только он. Сезон начался и наши арбитры принялись косячить с удвоенной силой. Это всё последствия политики когда судья всегда прав. И это будет продолжаться до тех пор пока не начнут арбитров наказывать за ошибки.
+5
0
+5
Вот зачем к довольно слабому судье еще и на вар какого то клоуна ставить. Чисто варщик добил этого бедолагу слепошарого.
+5
0
+5
Пожизненно отстранить судью, а матч переигровка
+5
-1
+4
Интересно, всё так и было, как он и говорит?
Вижу, что Аршавин говорит, что судья подарил 3 очка Пари. Жаль конечно, что ещё есть ангажированные судьи!
+8
-4
+4
По идее справедливо было бы вообще переигровку сделать
+5
-1
+4
После того как не поставили пеналь на Кукурелье в матче Евро Германия Испания, я понял что очевидных пенальти не существует. Как захотят так и рассудят
+8
-4
+4
Бобровский 3-2-1!
+3
0
+3
Ответ Честный контроль
Ну а что вы хотите от дотационного региона. Купите мегафон.
Боюсь мегафон не потянет против вашего кабинетчика
+2
0
+2
Отвечаю засудили
+3
-1
+2
Ответ freeman123
тут вопросы не к Бобровскому, а к судье ВАР!
Он посмотрел эпизод и согласился с варовским решалой. В первом тайме в более очевидном эпизоде пеналь не дал, после сигнала вар
+2
0
+2
Мне интересно в Грозном он бы решился так засудить хозяев? Просто подсрачниками до офиса долетел бы
+2
0
+2
Правильно, этого клоуна надо было ещё ранее отстранить от судейства - после того, как он засчитал гол-фантом в ворота Балтики. Он позор российского футбола.
0
0
0
Надеюсь накажут этого судейку
0
0
0
Эт вы ещё Сухого с факелом не видели
0
0
0
выскажу непопулярное мнение что не судьи выходят на поле.а игроки.пенять на арбитра это удел слабых.да судья скорее всего ошибся,но что мешало игрокам самим забивать голы.конечно проще всего все свалить на судью,а игроки чем занимались на поле
0
0
0
Ответ Recreated
Интересно, всё так и было, как он и говорит? Вижу, что Аршавин говорит, что судья подарил 3 очка Пари. Жаль конечно, что ещё есть ангажированные судьи!
В общем да. Из пяти потенциальных пенальти реально назначенный был одним из двух самых неочевидных, да и удаление было сомнительным (вторая ЖК там в целом по делу, а вот первая - нет).
0
0
0
Ответ arspurs9
Для этого достаточно глаз, никакой умный дядя не нужен. На повторе очевиден удар по икре. Это далеко не "какой скандальный пенальти", сейчас формальных свистков за касание в мире уйма.
В целом да, но тогда к этому моменту в ворота ПариНН должны были быть назначены как минимум три пенальти. Если уж относиться к делу формально, то в обе стороны, а не в одну.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий