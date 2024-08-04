Вице-президент WBO Ковач: «В 2022-м гендерный тест показал, что Хелиф – мужчина с биологической точки зрения. Я сразу сообщил в МОК – ответа нет до сих пор»

Теги Олимпиада-2024 бокс Бокс/MMA/UFC

В 2022 году тесты IBA определили Иман Хелиф как биологического мужчину.

Вице-президент WBO (Всемирной боксерской организации) и бывший генеральный секретарь IBA (Международной ассоциации бокса) Иштван Ковач прокомментировал скандал с алжирской боксершей Иман Хелиф.

Венгерский чиновник заявил, что о проблемах с определением гендерной принадлежности Хелиф стало известно еще в 2022 году.

«Проблема заключалась не в уровне тестостерона Хелиф, потому что его можно скорректировать, а в результате гендерного теста, который ясно показал, что Иман – мужчина с биологической точки зрения. В общей сложности IBA вынесла соответствующий вердикт еще по четырем боксерам.

Я лично сообщил об этом в МОК, но, как бы это невероятно ни было, они не ответили по сей день», – заявил Иштван Ковач.

Вчера Иман Хелиф единогласным решением судей выиграла бой у венгерки Анны Хамори (29-26, 29-27, 29-27, 29-27, 29-27) и вышла в полуфинал.

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51 комментарий
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На открытии трансформеры, мужики лупят женщин, триатлонисты плещутся в говне, чудесный праздник спорта всё-таки)
+60
-35
+25
Сколько фейков и перекуручиваний в этой истории. Классика. И как куча людей ведутся на мнения, а не на факты.
Факты:
Хелиф участвовала в соревнованиях под эгидой IBA с 2018 года. Выступала так себе, никакого недовольства или возмущений не вызывала.
Якобы в 2022 провели тест, но не успели дисквальнуть в Турции.
Тогда вопрос к бездарям из IBA в виде этого клоунавача и кремлева как вы допустили ее в 2023? И почему сподхватились только в 2022, а в 2023 снова забыли и очнулись лишь после поражения россиянки?
При этом что за тест, какой тест, даже из протокола заседания IBA непонятно. Никому непонятно и неизвестно, что за тест. Есть только слова Кремлева, его репутация известна.
В голосовании IBA по от сравнению, кстати, были разные мнения.

Такой подход открывает ящик Пандорры, не зря с IBA разорвали связи, потому что там просто организационныхй бардак и самоуправство. Случай с Хелиф только подчеркивает.

Пока факты говорят о том, что сказал МОК: она родилась женщиной, выступала как женщина и является женщиной. В том числе и под эгидой IBA. У нее открыты соцсети, можно и там составить представление.

Всех трансгендеров с Игр разогнали, а хромосомный тест никем не утвержден, а случай с Хелиф документально не подтверждён.

Те, кто следит за спортом могут найти таких "мужиков" в каждом втором виде спорта, особенно силовом.
+36
-17
+19
Ответ Трент Резнор
На открытии трансформеры, мужики лупят женщин, триатлонисты плещутся в говне, чудесный праздник спорта всё-таки)
Полные трибуны, рекорды, интересные соревнования, радость чемпионов, мемы в конце-концов, об этом мы конечно же умолчим
+51
-36
+15
Ответ Трент Резнор
На открытии трансформеры, мужики лупят женщин, триатлонисты плещутся в говне, чудесный праздник спорта всё-таки)
И здоровый негр таскает за шкирку полумёртвого корейца.
+13
-2
+11
МОК: «Эти тесты (гендерные) не являются легитимными. Процесс самого теста и его природа не являются легитимными. Не стоит обсуждать это на публике. Даже то, как эти тесты были взяты, было противозаконно»
Типа, сказал что ты женщина, и джентльмену должны поверить на слово.
+11
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+9
Ответ Большое сердце Неймара
У "неё" ХY хромосомы, из-за чего не допустили на прошлые соревнования, уровень тестостерона мужицкий, но из-за какого-то там синдрома половые органы не восприимчивы к нему и мпх не вырос. Считай, природный трансгендер с мужицкими мышцами и бабской писей ну или хз че там у него меж ног получилось
Поделитесь источников своих знаний, пжлста
+7
-2
+5
Т. е. в соревнованиях по боксу среди женщин, этих же самых женщин лупит мужик))))
+9
-5
+4
Ответ revol83
Т. е. в соревнованиях по боксу среди женщин, этих же самых женщин лупит мужик))))
По такой логике в ЮФС также

https://m.allboxing.ru/sites/default/files/styles/large/public/snimok_ekrana_2024-04-14_060630.png.webp?itok=gGHyGAxW
+3
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+3
Ответ Трент Резнор
На открытии трансформеры, мужики лупят женщин, триатлонисты плещутся в говне, чудесный праздник спорта всё-таки)
кто нибудь из либералов тебе сказал бы: На западе всё классно, даже лечебные море =))
+3
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Ответ rzqhbbqd4c
Полные трибуны, рекорды, интересные соревнования, радость чемпионов, мемы в конце-концов, об этом мы конечно же умолчим
"интересные" соревнования это ты в точку. где еще посмотришь как мужик в женском боксе лупит всех подряд.
+23
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+2
Ответ Трент Резнор
Я по футболу и скандалам.
Ну, это вопрос не к ОИ, а к культурным аргентинцам, которые максимально подогрели своё присутствие на этом турнире.
+3
-1
+2
Ответ Трент Резнор
И парняга что болтом планку сбил)
Ну парнягу с его болтом даже жалко, за Лукаку пошёл. А мог за Антохой Заболотным😁
+2
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+2
Ответ гилберт
И здоровый негр таскает за шкирку полумёртвого корейца.
И парняга что болтом планку сбил)
+1
0
+1
Ответ Валерий З.
МОК: «Эти тесты (гендерные) не являются легитимными. Процесс самого теста и его природа не являются легитимными. Не стоит обсуждать это на публике. Даже то, как эти тесты были взяты, было противозаконно» Типа, сказал что ты женщина, и джентльмену должны поверить на слово.
Тесты не тесты , просто пригласить ее к доктору и сказать Гюльчатай сними трусы пожалуйста чтобы тесты не проводить
+1
0
+1
Ответ Большое сердце Неймара
У "неё" ХY хромосомы, из-за чего не допустили на прошлые соревнования, уровень тестостерона мужицкий, но из-за какого-то там синдрома половые органы не восприимчивы к нему и мпх не вырос. Считай, природный трансгендер с мужицкими мышцами и бабской писей ну или хз че там у него меж ног получилось
Не знаю зачем , но оставлю это здесь..
„Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия ещё сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя «хромосома.»“ — Владимир Ростиславович Мединский
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Сколько фейков и перекуручиваний в этой истории. Классика. И как куча людей ведутся на мнения, а не на факты. Факты: Хелиф участвовала в соревнованиях под эгидой IBA с 2018 года. Выступала так себе, никакого недовольства или возмущений не вызывала. Якобы в 2022 провели тест, но не успели дисквальнуть в Турции. Тогда вопрос к бездарям из IBA в виде этого клоунавача и кремлева как вы допустили ее в 2023? И почему сподхватились только в 2022, а в 2023 снова забыли и очнулись лишь после поражения россиянки? При этом что за тест, какой тест, даже из протокола заседания IBA непонятно. Никому непонятно и неизвестно, что за тест. Есть только слова Кремлева, его репутация известна. В голосовании IBA по от сравнению, кстати, были разные мнения. Такой подход открывает ящик Пандорры, не зря с IBA разорвали связи, потому что там просто организационныхй бардак и самоуправство. Случай с Хелиф только подчеркивает. Пока факты говорят о том, что сказал МОК: она родилась женщиной, выступала как женщина и является женщиной. В том числе и под эгидой IBA. У нее открыты соцсети, можно и там составить представление. Всех трансгендеров с Игр разогнали, а хромосомный тест никем не утвержден, а случай с Хелиф документально не подтверждён. Те, кто следит за спортом могут найти таких "мужиков" в каждом втором виде спорта, особенно силовом.
Как будто МОК доверия больше. У IBA нарушения, а какие именно и обнародование результатов мы не сделаем, ибо это этическая тайна бла бла бла. Такая же политическая политическая ангажированность к IBA, также как и у них к ним. Те же провалы в репутации и организационный бардак.
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Ответ Михаил Пригода
В Исламском Иране есть, одна традиция, когда взрослый мужчина покупает себе мальчика для утех и ничего)
Не все так однозначно..
Поцелуй мальчика в живот — явление единения Путина с народом через пуповину пятилетнего мальчика, засланного в Кремль Родиной-матерью.

Наука не дремлет
За последние полгода было днаписано несколько диссертаций на тему:
"Истинные причины, почему старик Пу поцеловал мальчика в пупок". Однако
Академия Пупологии и Пупуки не признала этот поцелуй научным...
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Я бы ещё добавил, что Иштван Ковач - чемпион Олимпийских Игр, мира и Европы по боксу.
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Смысл спорить о биологии, если для МОК имеет значение только паспорт , да хоть бы это и мужик , но паспорт то у него женский. То есть проблема вовсе не в таких людях , а саму МОК нужно менять организацонно.
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Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем...

«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку».

А. С. Пушкин
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Красотки!!!
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Ответ АдминБЦ
Исламский Иран занимает одно из первых в мире по числу трансгендерных операций.
Комментарий удален модератором
Ответ DivanGeneral
Как будто МОК доверия больше. У IBA нарушения, а какие именно и обнародование результатов мы не сделаем, ибо это этическая тайна бла бла бла. Такая же политическая политическая ангажированность к IBA, также как и у них к ним. Те же провалы в репутации и организационный бардак.
МОК как допускал ее, так и допускает.
ІВА раньше допускал, потом сделал какие-то тесты уже по ходу(!!) соревнований и отстранил.
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Ответ DivanGeneral
Как будто МОК доверия больше. У IBA нарушения, а какие именно и обнародование результатов мы не сделаем, ибо это этическая тайна бла бла бла. Такая же политическая политическая ангажированность к IBA, также как и у них к ним. Те же провалы в репутации и организационный бардак.
У МОКа - последовальная позиция. Пусть и дискусионная. Уже в этом к ним больше доверия.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Сколько фейков и перекуручиваний в этой истории. Классика. И как куча людей ведутся на мнения, а не на факты. Факты: Хелиф участвовала в соревнованиях под эгидой IBA с 2018 года. Выступала так себе, никакого недовольства или возмущений не вызывала. Якобы в 2022 провели тест, но не успели дисквальнуть в Турции. Тогда вопрос к бездарям из IBA в виде этого клоунавача и кремлева как вы допустили ее в 2023? И почему сподхватились только в 2022, а в 2023 снова забыли и очнулись лишь после поражения россиянки? При этом что за тест, какой тест, даже из протокола заседания IBA непонятно. Никому непонятно и неизвестно, что за тест. Есть только слова Кремлева, его репутация известна. В голосовании IBA по от сравнению, кстати, были разные мнения. Такой подход открывает ящик Пандорры, не зря с IBA разорвали связи, потому что там просто организационныхй бардак и самоуправство. Случай с Хелиф только подчеркивает. Пока факты говорят о том, что сказал МОК: она родилась женщиной, выступала как женщина и является женщиной. В том числе и под эгидой IBA. У нее открыты соцсети, можно и там составить представление. Всех трансгендеров с Игр разогнали, а хромосомный тест никем не утвержден, а случай с Хелиф документально не подтверждён. Те, кто следит за спортом могут найти таких "мужиков" в каждом втором виде спорта, особенно силовом.
Чем слоняться по округе, руки в брюки
И балдеть о буги-вуги на досуге
Штангою качайся, в проруби купайся
Позавидуют фигуре все подруги
Юная спортсменка, Дуся-суперменка

Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся-агрегат. Ты агрегат, Дуся, на сто киловатт
Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся-агрегат. Ты агрегат, Дуся, на сто киловатт
Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся-агрегат. Ты агрегат, Дуся, на сто киловатт
Давай-давай! Дуся, эх! Дуся, выжимай! Давай-давай! Дуся, эх! Дуся, прибавляй! (Эй!)
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Помню Ковача в ринге. Сразу понял что речь о нём
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Ответ #####Позор российского футбола
Комментарий удален модератором
Узнаешь хоть чем москвичи живут)
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Ответ 3xclus1ve
кто нибудь из либералов тебе сказал бы: На западе всё классно, даже лечебные море =))
Лечебное море в Израиле, но он не в почёте у либералов))
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Ответ Трент Резнор
На открытии трансформеры, мужики лупят женщин, триатлонисты плещутся в говне, чудесный праздник спорта всё-таки)
Комментарий удален модератором
Если это все так, то что же федерация Венгрии спохватитлась только после поражения своей спортсменки (остальных федераций это тоже касается)?
Такие серьезные дела на берегу обделываются вообще-то, а не по ходу турнира уже )
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