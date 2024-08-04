Вице-президент WBO Ковач: «В 2022-м гендерный тест показал, что Хелиф – мужчина с биологической точки зрения. Я сразу сообщил в МОК – ответа нет до сих пор»

В 2022 году тесты IBA определили Иман Хелиф как биологического мужчину.

Вице-президент WBO (Всемирной боксерской организации) и бывший генеральный секретарь IBA (Международной ассоциации бокса) Иштван Ковач прокомментировал скандал с алжирской боксершей Иман Хелиф.

Венгерский чиновник заявил, что о проблемах с определением гендерной принадлежности Хелиф стало известно еще в 2022 году.

«Проблема заключалась не в уровне тестостерона Хелиф, потому что его можно скорректировать, а в результате гендерного теста, который ясно показал, что Иман – мужчина с биологической точки зрения. В общей сложности IBA вынесла соответствующий вердикт еще по четырем боксерам.

Я лично сообщил об этом в МОК, но, как бы это невероятно ни было, они не ответили по сей день», – заявил Иштван Ковач.

Вчера Иман Хелиф единогласным решением судей выиграла бой у венгерки Анны Хамори (29-26, 29-27, 29-27, 29-27, 29-27) и вышла в полуфинал.

«Цирковое шоу, где психически больные мужчины набивают очки». Бокс шумит из-за гендерного скандала

Карини извинилась перед Хелиф: «Сложившаяся ситуация меня огорчает. Обниму ее, если мы когда-нибудь встретимся снова»