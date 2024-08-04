Вице-президент WBO Ковач: «В 2022-м гендерный тест показал, что Хелиф – мужчина с биологической точки зрения. Я сразу сообщил в МОК – ответа нет до сих пор»
В 2022 году тесты IBA определили Иман Хелиф как биологического мужчину.
Вице-президент WBO (Всемирной боксерской организации) и бывший генеральный секретарь IBA (Международной ассоциации бокса) Иштван Ковач прокомментировал скандал с алжирской боксершей Иман Хелиф.
Венгерский чиновник заявил, что о проблемах с определением гендерной принадлежности Хелиф стало известно еще в 2022 году.
«Проблема заключалась не в уровне тестостерона Хелиф, потому что его можно скорректировать, а в результате гендерного теста, который ясно показал, что Иман – мужчина с биологической точки зрения. В общей сложности IBA вынесла соответствующий вердикт еще по четырем боксерам.
Я лично сообщил об этом в МОК, но, как бы это невероятно ни было, они не ответили по сей день», – заявил Иштван Ковач.
Вчера Иман Хелиф единогласным решением судей выиграла бой у венгерки Анны Хамори (29-26, 29-27, 29-27, 29-27, 29-27) и вышла в полуфинал.
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Факты:
Хелиф участвовала в соревнованиях под эгидой IBA с 2018 года. Выступала так себе, никакого недовольства или возмущений не вызывала.
Якобы в 2022 провели тест, но не успели дисквальнуть в Турции.
Тогда вопрос к бездарям из IBA в виде этого клоунавача и кремлева как вы допустили ее в 2023? И почему сподхватились только в 2022, а в 2023 снова забыли и очнулись лишь после поражения россиянки?
При этом что за тест, какой тест, даже из протокола заседания IBA непонятно. Никому непонятно и неизвестно, что за тест. Есть только слова Кремлева, его репутация известна.
В голосовании IBA по от сравнению, кстати, были разные мнения.
Такой подход открывает ящик Пандорры, не зря с IBA разорвали связи, потому что там просто организационныхй бардак и самоуправство. Случай с Хелиф только подчеркивает.
Пока факты говорят о том, что сказал МОК: она родилась женщиной, выступала как женщина и является женщиной. В том числе и под эгидой IBA. У нее открыты соцсети, можно и там составить представление.
Всех трансгендеров с Игр разогнали, а хромосомный тест никем не утвержден, а случай с Хелиф документально не подтверждён.
Те, кто следит за спортом могут найти таких "мужиков" в каждом втором виде спорта, особенно силовом.
Типа, сказал что ты женщина, и джентльмену должны поверить на слово.
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„Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия ещё сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя «хромосома.»“ — Владимир Ростиславович Мединский
Поцелуй мальчика в живот — явление единения Путина с народом через пуповину пятилетнего мальчика, засланного в Кремль Родиной-матерью.
Наука не дремлет
За последние полгода было днаписано несколько диссертаций на тему:
"Истинные причины, почему старик Пу поцеловал мальчика в пупок". Однако
Академия Пупологии и Пупуки не признала этот поцелуй научным...
…
«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку».
А. С. Пушкин
ІВА раньше допускал, потом сделал какие-то тесты уже по ходу(!!) соревнований и отстранил.
И балдеть о буги-вуги на досуге
Штангою качайся, в проруби купайся
Позавидуют фигуре все подруги
Юная спортсменка, Дуся-суперменка
Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся-агрегат. Ты агрегат, Дуся, на сто киловатт
Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся-агрегат. Ты агрегат, Дуся, на сто киловатт
Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся-агрегат. Ты агрегат, Дуся, на сто киловатт
Давай-давай! Дуся, эх! Дуся, выжимай! Давай-давай! Дуся, эх! Дуся, прибавляй! (Эй!)
Такие серьезные дела на берегу обделываются вообще-то, а не по ходу турнира уже )