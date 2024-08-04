Брэйтуэйт хочет купить «Эспаньол» – нынешние владельцы не отпустили его в клуб Ла Лиги прошлым летом. У экс-игрока «Барсы» риэлторская компания в США, ресторан в Гаве и линия одежды

Теги Гремио высшая лига Бразилия Барселона Эспаньол Ла Лига бизнес Евро-2024 Д2 Испания Мартин Брэйтуэйт Футбол

Мартин Брэйтуэйт хочет купить «Эспаньол».

Экс-форвард «Барсы» этим летом покинул «Эспаньол» и переходит в «Гремио». 

Брэйтуэйт также обдумывает вариант с покупкой «Эспаньола». У датского футболиста есть несколько видов бизнеса: компания, занимающаяся недвижимостью в США, ресторан в Гаве (муниципалитет в провинции Барселона – Спортс) и линия одежды.

У Брэйтуэйта были напряженные отношения с нынешними владельцами «Эспаньола». Прошлым летом они не отпустили его, когда тот хотел перейти в клуб Ла Лиги. Мартин хотел поехать на Евро-2024. Из клуба Сегунды его вызов не рассматривался.

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34 комментария
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Ответ ПравдоРуб
Хотел бы я купить компанию в которой работаю)
Могу устроить в пельменную в Кургане, выкупишь потом.
+104
-1
+103
Сначала Эспаньол, потом Барселону.
+84
-8
+76
Купить работодателя и выгнать гендера. Отличный ход
+51
-2
+49
Ответ JuVero
В 250 млн оценивается его состояние))
Нормально так . Для футболиста такого уровня
+47
0
+47
Средний футболист, но хороший
Бизнесмен
+46
-3
+43
Ответ Борис Потапкин
гендира?)
не, он мечтает именно гендера )))
+39
0
+39
Хотел бы я купить компанию в которой работаю)
+33
-3
+30
Ответ deadjoker
Купить работодателя и выгнать гендера. Отличный ход
гендира?)
+19
0
+19
Жесть он крут)
+18
0
+18
прям как Гуцериев у нас!

тот тоже отправил свою песню на радио "Шансон" - её не взяли в эфир... тогда Гуцериев просто купил радио "Шансон" (реальная история)
+14
0
+14
В 250 млн оценивается его состояние))
+13
0
+13
Сначала подумал, что ошибка в заголовке, но нет. Пускай брэйтуэйт купит эспаньол, а потом эспаньол купит брантуэйта. Будет эспаньола брэйтуэйта-брантуэйта
+15
-2
+13
Нашел статью времен игры в Барсе, он с дядей владеет фирмой по недвижке, им принадлежит 1500 квартир в США и 500 на стадии строительства, состояние 180 млн фунтов. В статье от 2023 г состояние 250 млн фунтов.

Бренд одежды trente , но чет не гуглится ничего
+8
0
+8
Ответ JuVero
В 250 млн оценивается его состояние))
Офигеть, круто вложил деньги)
+7
0
+7
Ответ WelcomeBackPURE
Средний футболист, но хороший Бизнесмен
И потенциально самый честный таксист, если вдруг,когда-то, решится заняться извозом
+5
0
+5
У экс-игрока «Барсы» риэлторская компания в США, ресторан в Гаве и линия одежды а таксует он так, для души.
+4
0
+4
Я уволюсь и куплю эту чёртову компанию.

Классика)
+4
-1
+3
Из-за этого он не попал на ЧЕ, он это запомнил и решил выкупить Эспаньол)
+3
0
+3
Не знал,что он так развернулся.Молодец,анекдот про отца и трёх сыновей для него не актуален)
+4
-1
+3
И кто кому теперь не пара? ©
+4
-1
+3
Ответ UnforgivenX2
не, он мечтает именно гендера )))
опасно и скандально нынче канеш) но кто мы такие чтобы отказывать человеку в мечте
+1
0
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Ответ Streetbor
купить клуб и выкинуть действующих владельцев)) Мечта многих футболистов
Так если он купит, они и так уже не владельцы будут
+1
0
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Ответ Плакса Джон ушел налево
Нашел статью времен игры в Барсе, он с дядей владеет фирмой по недвижке, им принадлежит 1500 квартир в США и 500 на стадии строительства, состояние 180 млн фунтов. В статье от 2023 г состояние 250 млн фунтов. Бренд одежды trente , но чет не гуглится ничего
Ну одежда это скорее так для души.
+1
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Купить "Эспаньол", а потом ликвидировать
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Не модель победить - возглавь ! 💪
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Все бабки потеряет на этой авантюре) футбольный клуб это не бизнес, а одни проблемы и обязательства. И если ты там миллиардер, то ладно, можно поиграться, связи поможет наладить. А бретуйэт хоть и богат, но не настолько чтобы в такую авантюру вляпаться
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Гений, миллионер, плейбой, филлантроп
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Этот парень из дуэта "Непара" крут
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Переиграл и уничтожил)
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потом ещё Барселону купит!
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