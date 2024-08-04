Брэйтуэйт хочет купить «Эспаньол» – нынешние владельцы не отпустили его в клуб Ла Лиги прошлым летом. У экс-игрока «Барсы» риэлторская компания в США, ресторан в Гаве и линия одежды
Мартин Брэйтуэйт хочет купить «Эспаньол».
Экс-форвард «Барсы» этим летом покинул «Эспаньол» и переходит в «Гремио».
Брэйтуэйт также обдумывает вариант с покупкой «Эспаньола». У датского футболиста есть несколько видов бизнеса: компания, занимающаяся недвижимостью в США, ресторан в Гаве (муниципалитет в провинции Барселона – Спортс) и линия одежды.
У Брэйтуэйта были напряженные отношения с нынешними владельцами «Эспаньола». Прошлым летом они не отпустили его, когда тот хотел перейти в клуб Ла Лиги. Мартин хотел поехать на Евро-2024. Из клуба Сегунды его вызов не рассматривался.
Бизнесмен
тот тоже отправил свою песню на радио "Шансон" - её не взяли в эфир... тогда Гуцериев просто купил радио "Шансон" (реальная история)
Бренд одежды trente , но чет не гуглится ничего
Классика)