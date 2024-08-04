Оргкомитет ОИ-2024 об этапе триатлона на Сене: «Мы уверены, что сможем провести соревнования завтра. Ждем улучшений, чтобы погода не мешала»

Теги Олимпиада-2024 река Сена Триатлон

В оргкомитете Игр-2024 уверены, что этап триатлона 5 августа пройдет на Сене.

В этот день должна пройти смешанная эстафета. Ранее из-за плохого качества воды были отменены два тренировочных заплыва.

«Мы приняли решение отменить тренировочные сессии для триатлона. Сначала это было из-за дождя, мы ждем улучшений, чтобы погода не мешала гостям соревнований.

Мы уверены, что сможем провести соревнования завтра. Примем решение ближе к этому времени, накануне», – заявила директор оргкомитета «Париж-2024» по коммуникациям Анн Дешам. 

31 июля на Сене прошел плавательный этап индивидуального турнира по триатлону. 

«Качество воды не лучшее, она коричневая и отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я потом». Шведская триатлонистка Монссон после заплыва в Сене

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18 комментариев
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Тем временем сегодняшние видосы с берегов Сены в Париже говорят о том, что там плавают даже фекалии, не говоря о тоннах мусора.
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Новости Олимпиады-24:" Оргкомитет игр попросил жителей и гостей Парижа 5.08.24 воздержаться от похода в sortir, чтоб возможно было провести соревнования на открытой воде; парижанам рекомендуется пользоваться bio -туалетами или накройняк Булонским лесом.
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схватка со здравым смыслом продолжается)
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В этой реке уже 100 лет, как купаться запрещено, а организаторы твердят: главное, чтобы погода не мешала! ))
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Ответ Timur Kapkaev
Ну да, куда деваться. Плана Б-то всё равно нет.
Причем плавание в Сене - это скорее план Г.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
В прошлом году проходили тестовые соревнования, в этом же месте и с этими же спорстменами, все было хорошо.
Напомнить, что тестовые соревнования прошли только в личных соревнованиях, а микст-эстафету и World Triathlon Para Cup провели в формате дуатлона именно из-за изменения качества воды
Это по вашему "хорошо"?
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Ответ #####Позор российского футбола
Комментарий скрыт
Никак в толк не возьму, ты знаток пропаганды или жертва?)
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Ответ #####Позор российского футбола
Комментарий скрыт
Точно,все гадости про олимпиаду начиная с открытия сняты на Мосфильме.Как и Крымский мост)).
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Ну да, куда деваться. Плана Б-то всё равно нет.
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Заплыв состоится в любом случае
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Подход простой, запретить тренировки, чтобы никто из участников чего-нибудь не схватил перед стартом и не обвинил потом организаторов. Плюс, после тренировки может много интересного и порочащего олимпиаду появиться в интернете. Пожтому завтра снова скажут, что с водой всё в порядке, можно соревноваться, хотя по факту ничего не изменится.
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А других, нормальных, водоёмов во все Франции не нашлось ?
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Думаю, если сильно постараться, то среди вновь прибывших граждан можно и шаманов отыскать. Глядишь помогут.
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Использовать Сену для заплывов на олимпиаде было ошибкой. Очищать, восстанавливать чистоту надо в любом случае, но для игр лучше было бы найти водоем с чистой водой.
Надеюсь и соревнования проведут, и никто не заболеет.
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Ответ brace
В этой реке уже 100 лет, как купаться запрещено, а организаторы твердят: главное, чтобы погода не мешала! ))
В прошлом году проходили тестовые соревнования, в этом же месте и с этими же спорстменами, все было хорошо.
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Ответ brace
В этой реке уже 100 лет, как купаться запрещено, а организаторы твердят: главное, чтобы погода не мешала! ))
По счастливой случайности можно сейчас.
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