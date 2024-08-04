Оргкомитет ОИ-2024 об этапе триатлона на Сене: «Мы уверены, что сможем провести соревнования завтра. Ждем улучшений, чтобы погода не мешала»

В оргкомитете Игр-2024 уверены, что этап триатлона 5 августа пройдет на Сене.

В этот день должна пройти смешанная эстафета. Ранее из-за плохого качества воды были отменены два тренировочных заплыва.

«Мы приняли решение отменить тренировочные сессии для триатлона. Сначала это было из-за дождя, мы ждем улучшений, чтобы погода не мешала гостям соревнований.

Мы уверены, что сможем провести соревнования завтра. Примем решение ближе к этому времени, накануне», – заявила директор оргкомитета «Париж-2024» по коммуникациям Анн Дешам.

31 июля на Сене прошел плавательный этап индивидуального турнира по триатлону.

«Качество воды не лучшее, она коричневая и отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я потом». Шведская триатлонистка Монссон после заплыва в Сене

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