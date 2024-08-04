Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Куличенко, Магучих и Олислагерс разыграют медали в прыжках в высоту, мужчины – на 100-метровке и в метании молота

4 августа на Олимпиаде-2024 будут разыграны 3 комплекта наград в легкой атлетике.

Легкая атлетика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

Прыжки в высоту

20:55

Фавориты: (Украина), (Австралия), (Австралия), (Украина), (Кипр).

Мужчины

100 м

1/2 финала – 21:05, финал – 22:50.

Метание молота

21:30

Фавориты: Итан Катцберг (Канада), Павел Файдек (Польша), Войцех Новицкий (Польша), Михаил Кохан (Украина), Бенце Халаш (Венгрия).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. игры транслируются на сайте МОК.