Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Куличенко, Магучих и Олислагерс разыграют медали в прыжках в высоту, мужчины – на 100-метровке и в метании молота

Теги Бег метания результаты прыжки в высоту сборная Польши сборная Украины жен сборная Украины сборная Австралии жен Олимпиада-2024 сборная Канады Павел Файдек сборная Венгрии Ирина Геращенко Войцех Новицкий Бенце Халаш Михаил Кохан Ярослава Магучих Никола Олислагерс (Макдермотт) Елена Куличенко Элинор Паттерсон сборная Кипра жен Итан Катцберг Легкая атлетика

4 августа на Олимпиаде-2024 будут разыграны 3 комплекта наград в легкой атлетике.

Легкая атлетика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

Прыжки в высоту

20:55

Фавориты: Ярослава Магучих (Украина), Никола Олислагерс (Австралия), Элинор Паттерсон (Австралия), Ирина Геращенко (Украина), Елена Куличенко (Кипр). 

Мужчины

100 м

1/2 финала – 21:05, финал – 22:50. 

Метание молота

21:30

Фавориты: Итан Катцберг (Канада), Павел Файдек (Польша), Войцех Новицкий (Польша), Михаил Кохан (Украина), Бенце Халаш (Венгрия).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК. 

 

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28 комментариев
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Этан Катцберг из Канады в метании молота вне конкуренции вообще, как когда-то наши Седых и Литвинов. И выглядит, как будто сбежал из 1980 года. Обязан выиграть.
Ноа Лайлз может и выиграет сотню, но только при условии, что Кишейн Томпсон из Ямайки впадёт в предстартовый мандраж, как когда-то Асафа Пауэлл. Заруба должна зверская быть. И лишь бы дождь не пошёл, а то женщины, за исключением победительницы, пробежали сотню в финале намного хуже своих возможностей, да и сама победившая Джулиен Алфред в нормальных условиях уж точно разменяла бы 10,70.
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Ответ tolgol1974
Сколько же красивых девчонок среди бегуний-прыгуний! Потом кадр перемещается в сектор молота, ядра и все кардинально меняется.
Как раз наоборот: спринтерши и прыгуньи в длину все больше бодибилдерш подсушенных напоминают, а в технических видах все больше атлетичных красавиц( если сравнивать с тем, что было лет 20 назад).
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Сколько же красивых девчонок среди бегуний-прыгуний! Потом кадр перемещается в сектор молота, ядра и все кардинально меняется.
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Девочки красавицы.
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Хотим рекорд мира на олимпиаде от Магучих)
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Насладимся нашим любимым шоу "блаженной" (без негатива) Николы перед её прыжками )
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Ответ Anfitan
Так, ну за неимением Драгутиновны, меня осчастливит Яра-Ира-Элинор))))
Лучше - Никола_Элинор и любой другой, кроме Магучей.
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Ответ tolgol1974
Сколько же красивых девчонок среди бегуний-прыгуний! Потом кадр перемещается в сектор молота, ядра и все кардинально меняется.
Оллман видели? Ну красотка же!
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Ответ Minsk Belarus
вот и фанаты с онлифанс подтянулись, "поддержать" свою подписчицу, хе-хе
Мне чувак видео подогнал, нормально там наяривала на кровати..😁
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Ответ Фанат Сан-Марино
Олимпийский можно перезаписать
Сколько там?
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Ответ Hardy
Хотим рекорд мира на олимпиаде от Магучих)
Олимпийский можно перезаписать
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Ответ Anfitan
Оллман видели? Ну красотка же!
Уж получше костлявых шпал, из тех что в высоту..
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Ответ Ноа Кенга
Этан Катцберг из Канады в метании молота вне конкуренции вообще, как когда-то наши Седых и Литвинов. И выглядит, как будто сбежал из 1980 года. Обязан выиграть. Ноа Лайлз может и выиграет сотню, но только при условии, что Кишейн Томпсон из Ямайки впадёт в предстартовый мандраж, как когда-то Асафа Пауэлл. Заруба должна зверская быть. И лишь бы дождь не пошёл, а то женщины, за исключением победительницы, пробежали сотню в финале намного хуже своих возможностей, да и сама победившая Джулиен Алфред в нормальных условиях уж точно разменяла бы 10,70.
Комментарий удален пользователем
вот и фанаты с онлифанс подтянулись, "поддержать" свою подписчицу, хе-хе
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Звоночек для Лайлза, однако
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Не совсем понятно, с чего вдруг Куличенко добавляют в «разыграют награды»))
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Олислагерс сейчас опять будет писать:
"Дорогой дневник........"
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Так, ну за неимением Драгутиновны, меня осчастливит Яра-Ира-Элинор))))
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