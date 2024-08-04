Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Куличенко, Магучих и Олислагерс разыграют медали в прыжках в высоту, мужчины – на 100-метровке и в метании молота
4 августа на Олимпиаде-2024 будут разыграны 3 комплекта наград в легкой атлетике.
Легкая атлетика
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Женщины
Прыжки в высоту
20:55
Фавориты: Ярослава Магучих (Украина), Никола Олислагерс (Австралия), Элинор Паттерсон (Австралия), Ирина Геращенко (Украина), Елена Куличенко (Кипр).
Мужчины
100 м
1/2 финала – 21:05, финал – 22:50.
Метание молота
21:30
Фавориты: Итан Катцберг (Канада), Павел Файдек (Польша), Войцех Новицкий (Польша), Михаил Кохан (Украина), Бенце Халаш (Венгрия).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
Ноа Лайлз может и выиграет сотню, но только при условии, что Кишейн Томпсон из Ямайки впадёт в предстартовый мандраж, как когда-то Асафа Пауэлл. Заруба должна зверская быть. И лишь бы дождь не пошёл, а то женщины, за исключением победительницы, пробежали сотню в финале намного хуже своих возможностей, да и сама победившая Джулиен Алфред в нормальных условиях уж точно разменяла бы 10,70.
"Дорогой дневник........"