США проиграли мужскую комбинированную эстафету 4x100 м впервые за время участия в Олимпиадах. Они побеждали 16 раз подряд

Теги плавание сборная США сборная Китая рекорды Олимпиада-2024 Водные виды

Сборная Китая по плаванию прервала рекордную серию США на Олимпийских играх.

Сегодня китайские пловцы выиграли мужскую комбинированную эстафету 4x100 м, американцы заняли второе место.

Это первое поражение США в данной дисциплине за все время участия в Олимпиадах. Они побеждали 16 раз подряд, начиная с Игр-1960 в Токио, когда этот вид включили в программу.

Исключением стали лишь Игры-1980 в Москве, когда золото взяла Австралия, однако сборная США не участвовала в тех соревнованиях.

 

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51 комментарий
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Исторический момент!
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Так это ж потому что я на них косарь поставил))
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Всё когда-нибудь закачивается. И это тоже.
К тому же мировой рекордсмен на 100 вольным китаец на последнем этапе был феноменален.
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8 золота, 13 серебра, 7 бронзы = 28.
даже учитывая, сто это наверняка слабейшая сборная пловцов, результат все равно впечатляет. по количеству медалей в бассейне, по-прежнему, наголову сильнее всех остальных
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Ответ Любезный Коссутий
8 золота, 13 серебра, 7 бронзы = 28. даже учитывая, сто это наверняка слабейшая сборная пловцов, результат все равно впечатляет. по количеству медалей в бассейне, по-прежнему, наголову сильнее всех остальных
В штатах регулярно занимается плаванием порядка 20 млн.человек, в то время как в Австралии и Британии 3-4 млн., ближайшие только Китай около 10 млн.
С таким количеством и конкуренцией помноженное на хорошую инфраструктуру чемпионы будут появляться как на конвейере.
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Китайцев с победой!
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Ответ Любезный Коссутий
8 золота, 13 серебра, 7 бронзы = 28. даже учитывая, сто это наверняка слабейшая сборная пловцов, результат все равно впечатляет. по количеству медалей в бассейне, по-прежнему, наголову сильнее всех остальных
На какую голову? У Австралии 7 золотых) Там нет разрыва в голову
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Надо еще дождаться расследования по китайцам, возможно все вернется на круги своя)))
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Очередной зубодробительный этап от Пана.
Но и Цинь тоже был хорош, уйдя от Пити.
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В этот раз дикий китаец на корпус оторвался вообще за 1 бассейн. Дичь.
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Ответ Yury Sin
В этот раз дикий китаец на корпус оторвался вообще за 1 бассейн. Дичь.
И он стабильно это делает
Реально красавец!
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Ответ bel01
Всё когда-нибудь закачивается. И это тоже. К тому же мировой рекордсмен на 100 вольным китаец на последнем этапе был феноменален.
Да там и первые двое явно не сплоховали, обеспечив нужный запас перед просадкой в батте.
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Ответ Олег Кузнецов
Пусть США привыкают.) В будущем им еще часто предстоит проигрывать.
вы то, конечно, все наперед знаете)
На чем основаны ваши прогнозы?
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Ничего удивительного не случилось Мерфи с Дресселом явно не в форме, норм вольника тоже нет. Не говоря уже о том, что у американцев за 25 лет не появилось ни одного топового брасиста после Хансена
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Ну так они проиграли по сути одному гениальному спортсмену - теперь он Пан американцев!)
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С детства за Китай
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Ответ jjeka
Так это ж потому что я на них косарь поставил))
Так вот кто на Мирру с Дианой поставил..)
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Ответ закрыт по беспределу
Так вот кто на Мирру с Дианой поставил..)
На них я ставил
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Ответ Willy Troll
Не смотрящие неинтересную Олимпиаду уже радуются серебряной медали американцев.)) Зато американки выиграли женскую эстафету у австралиек, а Бобби Финке взял золото на 1500 с мировым рекордом.
С учетом брасса у австралиек - американкам грех было не выиграть! У Австралии никого нет. Тоже мне достижение.
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Ответ Константин Лобандиевский
Хм. Ничего что на трех этапах китайцы были лучше, и только на одном хуже?
О, Костя, главный китаефил явился.

Ничего, что этот один "худший" китаец все растерял, проиграл Дресселу почти 2 секунды, а Пан стартовал в семи или восьми десятых позади?
Как насчет того, что сам Пан проплыл за исторические и нереальные 45,92?
Никакого золота бы не было без 45,92.
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При Обаме такого не было… не только по подъездам успевал гадить, но и эстафетной командой занимался.
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Теперь адвокатам сборной США трудиться и трудиться в судах оспаривая чемпионство Китая.
Сейчас быстренько сварганят допинговое дело и на следующей Гейпиаде сборной США вручат золото.
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Уже подали челобитную на проверку китайцев на допинг?
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Скорее у них был провальный бат, чем хорошая спина и брасс. Смысл от них, если бат сливает все преимущество да ещё и почти секунду привозит? Эстафета - это скорее про ровный состав, чем про супер героев. Хотя сегодня как раз было вот это исключение с супергероем
Вы чем вообще эстафету смотрите? И брасс и спина были первыми. Облажайся и они вместе с батом, никакой Пан бы не вытащил эстафету. Вся тройка показала 1 время. Брасс обошел Пити. Спина и брасс шикарно отработали.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Ну так они проиграли по сути одному гениальному спортсмену - теперь он Пан американцев!)
Нет. Они проиграли хорошей спине, брассу и вольному. Не будь двух первых пловцов, Китай бы не выиграл
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Ответ Константин Лобандиевский
Ну он ориентир - реально или нереально. Если Лезак плыл 46,07, а Пань имеет личный результат на сотне чуть не на секунду выше Лезака - тут еще далеко до предела
Так об этом и речь, что без Пана китайцам ничего бы не светило. Бронза, может.
Кто может отыграть почти секунду у американца и Манаду на сотке? Хотя он их "сьел" даже на первых пятидесяти метрах.
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Пан совсем уж подозрительно быстр, что в личном виде, что в эстафете, не помню чтобы кролем такой отрыв кто-то обеспечивал. Как бы через несколько лет не вернулась эта награда американцам.
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Ответ Willy Troll
Да действительно ,что уж там, подумаешь, золотую олимпийскую медаль выиграли))
Подумаешь, всего лишь имеют более сбалансированную команду в отличии от Австралии. Достижение. Вот выиграй они у точно такой же команды - вот это шикардос, а так как детей обставили и все. Не надо это возводить в величайшие победы)
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Заголовок статьи не нравится. Хоть бы указали, кому проиграли. Пришлось внутрь лезть.
А серебряным медалистами не унывать! Юристы еще поборются за золото для своих спортсменов!
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Ну так они проиграли по сути одному гениальному спортсмену - теперь он Пан американцев!)
Хм. Ничего что на трех этапах китайцы были лучше, и только на одном хуже?
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