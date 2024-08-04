США проиграли мужскую комбинированную эстафету 4x100 м впервые за время участия в Олимпиадах. Они побеждали 16 раз подряд
Сборная Китая по плаванию прервала рекордную серию США на Олимпийских играх.
Сегодня китайские пловцы выиграли мужскую комбинированную эстафету 4x100 м, американцы заняли второе место.
Это первое поражение США в данной дисциплине за все время участия в Олимпиадах. Они побеждали 16 раз подряд, начиная с Игр-1960 в Токио, когда этот вид включили в программу.
Исключением стали лишь Игры-1980 в Москве, когда золото взяла Австралия, однако сборная США не участвовала в тех соревнованиях.
К тому же мировой рекордсмен на 100 вольным китаец на последнем этапе был феноменален.
даже учитывая, сто это наверняка слабейшая сборная пловцов, результат все равно впечатляет. по количеству медалей в бассейне, по-прежнему, наголову сильнее всех остальных
С таким количеством и конкуренцией помноженное на хорошую инфраструктуру чемпионы будут появляться как на конвейере.
Но и Цинь тоже был хорош, уйдя от Пити.
Реально красавец!
На чем основаны ваши прогнозы?
Ничего, что этот один "худший" китаец все растерял, проиграл Дресселу почти 2 секунды, а Пан стартовал в семи или восьми десятых позади?
Как насчет того, что сам Пан проплыл за исторические и нереальные 45,92?
Никакого золота бы не было без 45,92.
Сейчас быстренько сварганят допинговое дело и на следующей Гейпиаде сборной США вручат золото.
Кто может отыграть почти секунду у американца и Манаду на сотке? Хотя он их "сьел" даже на первых пятидесяти метрах.
А серебряным медалистами не унывать! Юристы еще поборются за золото для своих спортсменов!