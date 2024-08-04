США проиграли мужскую комбинированную эстафету 4x100 м впервые за время участия в Олимпиадах. Они побеждали 16 раз подряд

Сборная Китая по плаванию прервала рекордную серию США на Олимпийских играх.

Сегодня китайские пловцы выиграли мужскую комбинированную эстафету 4x100 м, американцы заняли второе место.

Это первое поражение США в данной дисциплине за все время участия в Олимпиадах. Они побеждали 16 раз подряд, начиная с Игр-1960 в Токио, когда этот вид включили в программу.

Исключением стали лишь Игры-1980 в Москве, когда золото взяла Австралия, однако сборная США не участвовала в тех соревнованиях.