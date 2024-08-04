Ноа Лайлс – 13-й спринтер в истории, выбежавший из 9,8 секунды на стометровке.

Американец Ноа Лайлс стал 13-м спринтером в истории, выбежавшим из 9,8 секунды на стометровке.

Сегодня Лайлс выиграл золото на Олимпиаде в Париже, установив личный рекорд (9,79).

Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит Усэйну Болту (9,58). Кроме него, никто не выбегал из 9,6.