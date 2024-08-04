Ноа Лайлс – 13-й спринтер в истории, выбежавший из 9,8 секунды на стометровке

Теги Бег сборная США Олимпиада-2024 Ноа Лайлс Легкая атлетика

Ноа Лайлс – 13-й спринтер в истории, выбежавший из 9,8 секунды на стометровке.

Американец Ноа Лайлс стал 13-м спринтером в истории, выбежавшим из 9,8 секунды на стометровке.

Сегодня Лайлс выиграл золото на Олимпиаде в Париже, установив личный рекорд (9,79).

Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит Усэйну Болту (9,58). Кроме него, никто не выбегал из 9,6.

21 комментарий
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Ответ Yury Sin
"Кроме него, никто не выбегал из 9,6." А из 9.7 разве кто-то выбегал?
Тайсон Гэй 9,69
+14
-1
+13
Скучно без Болта, Блэйка, Пауэлла, Гэтлина, Гея.. Не те эмоции.. Не фактурные нынче хлопцы..
+17
-5
+12
Ответ Yury Sin
"Кроме него, никто не выбегал из 9,6." А из 9.7 разве кто-то выбегал?
Тайсон Гэй и Йохан Блейк за 9,69 бежали.
+13
-1
+12
Ответ Вальдано
Скучно без Болта, Блэйка, Пауэлла, Гэтлина, Гея.. Не те эмоции.. Не фактурные нынче хлопцы..
Зато очень конкурентные забеги. Раньше таких быстрых полуфиналов не было, сейчас люди из 10 бегут и не проходят в финал. И сам финал эмоциональный, драматичный) 9.82 4 место. Во времена вышеупомянутых великих спринтеров такого не было по моему )
+10
-1
+9
Болт с другой планеты конечно
+8
-1
+7
Хочу увидеть как люди будут бежать на олимпиаде без допинг контроля от Питера Тиля.

С одной стороны, я понимаю, что как раз для спринткров будет максимальный ущерб здоровью. Страшно представить, что они в себя там будут вкачивать.

Но именно узнать +- реальный предел человеческих возможностей в беге сейчас - тоже хочется. Интересно, ввбегут ли люди из 9:45 с допингом?
+6
-2
+4
А всего выбегали из 9.8 52 раза, из них:
Usain BOLT - 12
Asafa POWELL - 8
Justin GATLIN - 7
Tyson GAY - 7
Yohan BLAKE - 4
Fred KERLEY - 3
+4
0
+4
Фиг с ним с рекордами .Какой антураж был в представлении с тем же Болтом.Умел он завести стадион до пары минут до финиша)
+3
0
+3
Ответ Yury Sin
"Кроме него, никто не выбегал из 9,6." А из 9.7 разве кто-то выбегал?
Гей и Блейк бегали за 9.69, но для конкуренции с Болтом и этого не хватило.
+2
-1
+1
Ответ Lospinmaps
Фиг с ним с рекордами .Какой антураж был в представлении с тем же Болтом.Умел он завести стадион до пары минут до финиша)
Просто пытался подражать кумиру своей юности Бернарду Уильямсу, который намного лучше заводил трибуны
+1
0
+1
Ответ Forza
Хочу увидеть как люди будут бежать на олимпиаде без допинг контроля от Питера Тиля. С одной стороны, я понимаю, что как раз для спринткров будет максимальный ущерб здоровью. Страшно представить, что они в себя там будут вкачивать. Но именно узнать +- реальный предел человеческих возможностей в беге сейчас - тоже хочется. Интересно, ввбегут ли люди из 9:45 с допингом?
Так а тут они на творожке бегут?😄 это проф спорт
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Ответ Кирилл Конопельченко
Обещал мировой рекорд конечно) Но красавчик, поздравляю с победой.
Не обещал
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Ответ Ноа Кенга
Просто пытался подражать кумиру своей юности Бернарду Уильямсу, который намного лучше заводил трибуны
Бернарда надо гуглить ,в Болта знают все
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Ответ Ноа Кенга
Я не мог оторваться тогда. Кому это было нафиг не нужно? Это была главная интрига в мировом спорте в 1991 году
Ну я имею в виду широкие народные массы) ты выйди на улицу в 91ом и спроси 100 мужиков кто такой Майк Пауэлл тебе никто бы не ответил. Не было такой информационной раскрутки. Другое время было.
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Ответ Николай Ульянов
Я видел в прямом эфире великую битву Льюиса и Пауэлла в Токио в 91ом и тогда это было на фик не нужно)) в прямом смысле этого слова. Удивительно как меняется время.
Я не мог оторваться тогда. Кому это было нафиг не нужно? Это была главная интрига в мировом спорте в 1991 году
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Ответ Вальдано
Скучно без Болта, Блэйка, Пауэлла, Гэтлина, Гея.. Не те эмоции.. Не фактурные нынче хлопцы..
Дело не в габаритах, а в КПД мускулатуры.
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Ответ Вальдано
Скучно без Болта, Блэйка, Пауэлла, Гэтлина, Гея.. Не те эмоции.. Не фактурные нынче хлопцы..
Я видел в прямом эфире великую битву Льюиса и Пауэлла в Токио в 91ом и тогда это было на фик не нужно)) в прямом смысле этого слова. Удивительно как меняется время.
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Ответ Paikese Poole
Гей и Блейк бегали за 9.69, но для конкуренции с Болтом и этого не хватило.
Болт быстрее 9.69 бежал два раза 9.58 и 9.63.
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Болт на этой дорожке за 9,5 пробежал бы.
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Обещал мировой рекорд конечно)
Но красавчик, поздравляю с победой.
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