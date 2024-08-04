Ноа Лайлс – 13-й спринтер в истории, выбежавший из 9,8 секунды на стометровке
Ноа Лайлс – 13-й спринтер в истории, выбежавший из 9,8 секунды на стометровке.
Американец Ноа Лайлс стал 13-м спринтером в истории, выбежавшим из 9,8 секунды на стометровке.
Сегодня Лайлс выиграл золото на Олимпиаде в Париже, установив личный рекорд (9,79).
Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит Усэйну Болту (9,58). Кроме него, никто не выбегал из 9,6.
С одной стороны, я понимаю, что как раз для спринткров будет максимальный ущерб здоровью. Страшно представить, что они в себя там будут вкачивать.
Но именно узнать +- реальный предел человеческих возможностей в беге сейчас - тоже хочется. Интересно, ввбегут ли люди из 9:45 с допингом?
Usain BOLT - 12
Asafa POWELL - 8
Justin GATLIN - 7
Tyson GAY - 7
Yohan BLAKE - 4
Fred KERLEY - 3
Но красавчик, поздравляю с победой.