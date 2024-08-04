«Шанхай» впервые проиграл при Слуцком. Прервана 24-матчевая серия без поражений
«Шанхай» впервые проиграл при Леониде Слуцком.
«Шанхай Шеньхуа» сегодня уступил «Бэйцзин Гоань» (1:2) в 21-м туре чемпионата Китая. Решающий гол пропустили на восьмой добавленной минуте.
Беспроигрышная серия «Шанхая» Слуцкого составляла 24 матча (19 побед и 5 ничьих). Общий счет был 53:8.
В таблице чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» занимает 2-е место, набрав 55 очков в 22 матчах. Лидирует «Шанхай Порт», набравший 60 баллов.
Следующие два матча «Шанхая» Слуцкого смотрите на Спортсе: 10 и 17 августа. 17-го команда российского тренера встретится с «Шанхай Портом» в дерби.
115 очков на двоих и российский супер тренер. Решающий шанхайский баттл - 17го августа.