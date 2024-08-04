«Шанхай» впервые проиграл при Слуцком. Прервана 24-матчевая серия без поражений

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Бэйцзин Гоань Шанхай Порт Футбол

«Шанхай» впервые проиграл при Леониде Слуцком.

«Шанхай Шеньхуа» сегодня уступил «Бэйцзин Гоань» (1:2) в 21-м туре чемпионата Китая. Решающий гол пропустили на восьмой добавленной минуте.


Беспроигрышная серия «Шанхая» Слуцкого составляла 24 матча (19 побед и 5 ничьих). Общий счет был 53:8.

В таблице чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» занимает 2-е место, набрав 55 очков в 22 матчах. Лидирует «Шанхай Порт», набравший 60 баллов.

Следующие два матча «Шанхая» Слуцкого смотрите на Спортсе: 10 и 17 августа. 17-го команда российского тренера встретится с «Шанхай Портом» в дерби.

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51 комментарий
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В Леверкузене выдохнули
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У Мостового сегодня праздник
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Мостовой: "Ну чё ? Я ж говорил, не тренер он"
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Ответ Log in
Их рекорд не перебили
но Слуцкий тоже не проиграл ни одного матча в чемпионате Германии, насколько я помню
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Ответ PIT-BUL
Комментарий скрыт
Действительно, интересно почему???
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Ушла эпоха. Срочно нужна статья "Каким был мир при предыдущем поражении Шанхай Шеньхуа"
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Ответ Aleksey Yashin
У Мостового сегодня праздник
Его все равно туда не позовут
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Тебя радует это поражение?)
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Кароч, самый крутой футб.город Китая - это Шанхай:
115 очков на двоих и российский супер тренер. Решающий шанхайский баттл - 17го августа.
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Стоило только дзюбе сказать про сильного тренера. Он же говорил и про тренеришек Эмери и Манчини)
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Во втором голе защита Шанхая сыграла так, как будто игру сдавала.
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Сколько тупых недоброжелателей у Слуцкого. Он вам что на ногу в трамвае наступил? В конце концов ему плевать на мнение хейтеров. Человек занимается любимой работой и делает ее хорошо!
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Когда на спортс выходит большая статья про какой-то клуб - этот клуб проигрывает. Традиция.
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Проиграл впервые за 25 матчей и опустился на предпоследнее место в таблице...
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Мостового не слышно что-то. Неужели один гуляет на Никольской?
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Мостовой: Ну давай Леня, давай чекань, не можешь? Ну и какой ты тренер тогда.
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Как бы кто не относился к Слуцкому, он продвигает отечественную тренерскую школу и российский футбол на аудиторию 1,5 млрд. Пожелаем удачи Лене.
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Очень жаль, что очковый отрыв от лидера увеличивается. Важно, чтобы после осечки команда Слуцкого продолжила победное шествие.
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Ответ Log in
В Леверкузене выдохнули
Где-то в Таджикистане даже не моргнули
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Ответ Фан Рубина
Проиграл - и фиг с ним. Смешно, что про похождения медиа-бегемотика, который давно кончился как тренер, продолжают писать.
Мостовой перлогинься
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Дзюбу надо на усиление
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Ответ quasififa
Как бы кто не относился к Слуцкому, он продвигает отечественную тренерскую школу и российский футбол на аудиторию 1,5 млрд. Пожелаем удачи Лене.
Ага, туда из этой школы выдвигаются Мусаев и Мостовой, желательно без возврата
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Ответ Северный болельщик
Где-то в Таджикистане даже не моргнули
Если бы у них было что-то общее с соревнованиями
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Ответ PIT-BUL
Комментарий скрыт
Их рекорд не перебили
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Не быть Леониду мандарином.
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Ответ Groznyi2024
Меня смешит то, как из-за никакого китайского чемпионата возносят тренерский гений Лёни-труса, который он показал везде, где мог.
Леня трус выигрывал чемпионат России и выходил в 1/4 ЛЧ. Что еще нужно тебе, чтобы доказать его профпригодность?
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Комментарий удален пользователем
Слуцкому пора возвращаться в ЛДПР
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Нихао себе
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