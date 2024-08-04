Бельгийская триатлонистка госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене. Сборная отказалась от участия в эстафете

Теги происшествия Олимпиада-2024 река Сена Триатлон

Бельгийская триатлонистка заразилась кишечной палочкой после заплыва в Сене.

Как сообщает L’Equipe, спортсменка Клэр Мишель была госпитализирована после соревнований на Олимпиаде-2024 в Париже.

31 июля Мишель проплыла первый этап триатлона в реке Сене, купание в которой было запрещено перед началом Игр из-за высокой концентрации бактерий.

Спортсменка находится в больнице уже четыре дня.

Также сообщается, что сборная Бельгии решила отказаться от участия в смешанной эстафете, которая пройдет 5 августа.

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154 комментария
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А французы умнички. Очистили Сену в кратчайшие сроки, еще и заставили спортсменов в ней плыть. Просто (как любят на спортсе и лично ЮРА) ВАУ. Какой уровень Франции
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Сена сационный заплыв прямо в инфекционку.
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скажут, что это снова Россия виновата и шпионы
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обосраться какая новость)
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Ожидание: эстафетная палочка
Реальность: кишечная палочка
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Ответ Фут.Боль
Сена сационный заплыв прямо в инфекционку.
униКальная олимпиада
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Попила говна. Здоровья, чё.
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позор организаторам и лично галльскому петуху 🐓 микрону
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Вот представьте вы триатлонист, готовились 4 года к олимпиаде. И тут вас заставляют плыть в дерьме....
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Сейчас напишут, что и эта новость придумана лично Путиным, и всё на Олимпиаде хорошо - все здоровы, в больницах пусто, в Сене чисто))
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По идее организаторов можно на огромные суммы засудить
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+30
хотел позлорадствовать но и без меня справитесь. просто пожелаю здоровья девушке. да тем кто все же занырнет туда еще раз.
+30
-2
+28
Во Франции больше нет рек, в чём проблема найти чистую? Рейн же должен быть недалеко, пусть по нему и плывут куда-нибудь
+29
-3
+26
Понеслось оно по трубам
+27
-2
+25
Ответ Kelevra1989
Во Франции больше нет рек, в чём проблема найти чистую? Рейн же должен быть недалеко, пусть по нему и плывут куда-нибудь
а кому тогда осваивать 1.5 миллиарда евро на очистку Сены? Пушкину?
+26
-3
+23
Ответ Donbass guy
Комментарий удален пользователем
Сенна погиб 30 лет назад, он ни при чём точно
+26
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+22
Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий скрыт
А ты знаешь,где бы не подхватила,это исторический подлив организаторов.
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0
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в аквалангах можно попробовать плыть.
+23
-2
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Это палочка свободы, равенства и братства.
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Ответ Экономический рычаг
Ожидание: эстафетная палочка Реальность: кишечная палочка
Триатлон превратился в квадритлон:
Заплыв>велогонка>забег>понос.
+19
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+18
Ну вот и обосратушки :)
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+18
Если бы триатлонистов пускали в Сену ещё и тренироваться, госпитализированных было бы больше.
+15
-1
+14
Опять кремлёвская пропаганда, мы-то все точно знаем, что с питанием, проживанием и состоянием воды в реке всё хорошо. А ещё мир в восторге от церемонии открытия...
+14
-2
+12
Ответ Франк Небо
Сейчас напишут, что и эта новость придумана лично Путиным, и всё на Олимпиаде хорошо - все здоровы, в больницах пусто, в Сене чисто))
не, это лично путин распорядился засрать кристально чистую воду сены
+13
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Ответ jss
а кому тогда осваивать 1.5 миллиарда евро на очистку Сены? Пушкину?
Чистая река и без Олимпиады парижанам пригодится
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Фекальная олимпиада
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Не смешно уже даже...
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Эта олимпиада прям бьет все рекорды по трешу🤦🏻‍♀️
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Ответ Александр Саввин
не, это лично путин распорядился засрать кристально чистую воду сены
Коварство Темнейшего не знает границ.
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Ответ Carasa
униКальная олимпиада
УниФекальная ))
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-1
+9
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