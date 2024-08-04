Бельгийская триатлонистка госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене. Сборная отказалась от участия в эстафете

Бельгийская триатлонистка заразилась кишечной палочкой после заплыва в Сене.

Как сообщает L’Equipe, спортсменка Клэр Мишель была госпитализирована после соревнований на Олимпиаде-2024 в Париже.

31 июля Мишель проплыла первый этап триатлона в реке Сене, купание в которой было запрещено перед началом Игр из-за высокой концентрации бактерий.

Спортсменка находится в больнице уже четыре дня.

Также сообщается, что сборная Бельгии решила отказаться от участия в смешанной эстафете, которая пройдет 5 августа.

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