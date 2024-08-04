Илья Авербух: «Мы выиграли командный турнир Олимпиады-2022 и точка. Валиева сдавала допинг-тест на Олимпиаде, и не было вопросов»

Илья Авербух считает россиян победителями командного турнира Олимпиады.

Российские фигуристы сохранили бронзу командника Пекина-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.

Первое место после аннулирования результата Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы перешло команде США, второе – Японии.

Апелляцию России на лишение первого места также отклонили.

«Мое мнение, что мы выиграли и точка! Камила сдавала тест на Олимпиаде, и не было вопросов. Значит, все спортсмены в момент старта были абсолютно вне зоны допинга!

Ситуация с Валиевой в этом случае не должна влиять на команду, исключительно ее личный кейс. Так что наши – олимпийские чемпионы!» – сказал серебряный призер Игр-2002, хореограф и продюсер.

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?