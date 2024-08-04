Илья Авербух: «Мы выиграли командный турнир Олимпиады-2022 и точка. Валиева сдавала допинг-тест на Олимпиаде, и не было вопросов»
Илья Авербух считает россиян победителями командного турнира Олимпиады.
Российские фигуристы сохранили бронзу командника Пекина-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.
Первое место после аннулирования результата Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы перешло команде США, второе – Японии.
Апелляцию России на лишение первого места также отклонили.
«Мое мнение, что мы выиграли и точка! Камила сдавала тест на Олимпиаде, и не было вопросов. Значит, все спортсмены в момент старта были абсолютно вне зоны допинга!
Ситуация с Валиевой в этом случае не должна влиять на команду, исключительно ее личный кейс. Так что наши – олимпийские чемпионы!» – сказал серебряный призер Игр-2002, хореограф и продюсер.
России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?
П.С. А вообще тут для Авербуха надо санитаров вызывать.
Конечная цель Авербуха - получение бюджетных грантов на свои ледовые шоу. На этом точка😂
- Да. Но то ж вчера, а сегодня-то нет, и арестовывать нас сегодня не за что...
Спасибо Федре за такую подставу.
Ну о том, как он не разбирается в правилах, все и так знали. Над ним можно только поржать. И точка!))))
В тюрьму садят не только за сегодняшние преступления.
А что тогда так мечтаете вернуться? Взносы платите, стонете в комментариях, что вас не зовут на мировые турниры? (И что-то до Валиевой эти правила вам в ФК не мешали...)
Но, конечно, кругом враги, а наша Федерация святая.
Не фанатка Байлз, но она принимает свои препараты, гордо потрясая бумажкой с ТИ.
Кто мешает нашим сделать так же?