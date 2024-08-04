Илья Авербух: «Мы выиграли командный турнир Олимпиады-2022 и точка. Валиева сдавала допинг-тест на Олимпиаде, и не было вопросов»

Теги Илья Авербух допинг Олимпиада-2022 командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Илья Авербух считает россиян победителями командного турнира Олимпиады.

Российские фигуристы сохранили бронзу командника Пекина-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.

Первое место после аннулирования результата Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы перешло команде США, второе – Японии.

Апелляцию России на лишение первого места также отклонили. 

«Мое мнение, что мы выиграли и точка! Камила сдавала тест на Олимпиаде, и не было вопросов. Значит, все спортсмены в момент старта были абсолютно вне зоны допинга!

Ситуация с Валиевой в этом случае не должна влиять на команду, исключительно ее личный кейс. Так что наши – олимпийские чемпионы!» – сказал серебряный призер Игр-2002, хореограф и продюсер.

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?

88 комментариев
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Нужно всех этих считателей Валиеву ОЧ, поместить в одну палату, пусть там и считают...
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Олимпийские чемпионы на территории квартиры Авербуха и точка!))
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Я выиграл все заплывы на Олимпиаде, только что. Не верите?! Ну и идите...к черту! А я шестикратный олимпийский чемпион.
П.С. А вообще тут для Авербуха надо санитаров вызывать.
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Авербух делает вид, что не знаком с антидопинговым кодексом, который предусматривает ответственность спортсмена за любые положительные пробы, сданные как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды.
Конечная цель Авербуха - получение бюджетных грантов на свои ледовые шоу. На этом точка😂
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- Вы вчера банк ограбили.
- Да. Но то ж вчера, а сегодня-то нет, и арестовывать нас сегодня не за что...
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Ответ Lapo Elkann
Комментарий удален модератором
Адекватность не зависит от географии, так же как и глупости, которые вы здесь транслируете.
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Валиевой не должно было быть на Олимпиаде. И точка.

Спасибо Федре за такую подставу.
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Так ее результат и исключили из протокола. Остальная команда набрала баллов на третье место. Так вроде получилось.
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Ответ Vera25
На афишах Авера так точно, он скорее лопнет, чем это звание им оттуда уберет))
но денег предложит за выступления как бронзовым
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Ответ SvK7
Олимпийские чемпионы на территории квартиры Авербуха и точка!))
На афишах Авера так точно, он скорее лопнет, чем это звание им оттуда уберет))
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Я представляю, чтобы словили американца на допинге за пару месяцев до олимпиады, но его бы выставили в команду. Что бы тогда писали эти авербухи и тарасовы?
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Ситуация с Валиевой в этом случае не должна влиять на команду, исключительно ее личный кейс. --- Ха-ха-ха! Она же вне команды выступала, только за себя! Или за Татарию?
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Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
....и тебя вылечат.
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Клоун.
Ну о том, как он не разбирается в правилах, все и так знали. Над ним можно только поржать. И точка!))))
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А вообще сколько можно уже 🙈 Официально мы бронзовые призёры, может пора закрыть эту тему? От переливания из пустого в порожнее что изменится?
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Ути какой грозный,особенно с его голоском звучит внушающе,ахах
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Ответ Бу!
а что вы иронизируете? Он прав. Наши заработали там золото по мнению судей и получили бронзу только из-за того, что аннулирован результат одной спортсменки, которая в двух программах заняла два первых места, а на момент участия в ОИ сдала чистый тест. Наше золото там абсолютно честное.
Вы в спорте новичок? Допинг учитывается не только во время соревнований. Это известный факт. Подготовка к соревнованиям намного труднее, чем пятиминутное выступление на самом турнире. Поэтому принимают допинг обычно не на соревнованиях, а до них.
В тюрьму садят не только за сегодняшние преступления.
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Да блин, ну сколько можно, почему бомонд включает дурачков. Понятно же, почему случилось так, как случилось
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Как может бывший спортсмен так рассуждать, ограниченный человек.
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Ответ АннаФ
Комментарий скрыт
Кондратюк был сильнее Чена в вашем телевизоре, да?))) Хороший, скрепный телевизор)))
А что тогда так мечтаете вернуться? Взносы платите, стонете в комментариях, что вас не зовут на мировые турниры? (И что-то до Валиевой эти правила вам в ФК не мешали...)
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Надо переименовать Илью Авербуха в "Мы выиграли и точка". Да, нескладно, но привыкнем, как с Макдональдсом.
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Авербух и точка . Мнение Ильи Изясла́вича , предпринимателя продюсера собственного ледового шоу - очень важно для нас
+7
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Я теперь знаю, как нам сэкономить на подготовке спортсменов. Вообще их не готовить, на ОИ не посылать, а чемпионов назначать через Авербуха. Например, сегодня 200 м в легкой атлетике выигрывает условная Анастасия Иванова из Москвы. И точка. Решение срочно высылается телаграммой в МОК, а оттуда нам присылают золотую медаль. И молимся, чтобы в других странах до такого не додумались ))))
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Ответ Lapo Elkann
Не факт.
Факт. Писали, что вопросы есть только по Камилиной пробе.

Но, конечно, кругом враги, а наша Федерация святая.
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Он не в курсе, как работает антидопинговая система?
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Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
В смысле, несправедливо наказанная?? У человека была положительная проба? Была. Она, тренеры, дедушка, Федра это отрицали? Нет. Только бездоказательную чушь про тортики несли.

Не фанатка Байлз, но она принимает свои препараты, гордо потрясая бумажкой с ТИ.

Кто мешает нашим сделать так же?
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Ответ Vera25
Кондратюк был сильнее Чена в вашем телевизоре, да?))) Хороший, скрепный телевизор))) А что тогда так мечтаете вернуться? Взносы платите, стонете в комментариях, что вас не зовут на мировые турниры? (И что-то до Валиевой эти правила вам в ФК не мешали...)
Чена - нет, Чжоу - да.
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Авербуху срочно нужно к доктору....
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Ответ Lerochka
А вообще сколько можно уже 🙈 Официально мы бронзовые призёры, может пора закрыть эту тему? От переливания из пустого в порожнее что изменится?
Гранты на свои шоу молчанием не получить...
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Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
Уверена. У остальных результаты были известны.
+4
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