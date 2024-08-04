ЦСКА разнес «Оренбург» – 5:1! Дивеев сделал дубль, у Облякова 1+1

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Оренбург онлайны Футбол

ЦСКА победил «Оренбург» (5:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Тамерлан Мусаев открыл счет на 24-й минуте. Игорь Дивеев на 30-й увеличил преимущество армейцев. Дмитрий Рыбчинский через минуту отыграл один мяч. Иван Обляков на 39-й забил третий мяч армейцев. Дивеев на 59-й стал автором дубля. Хелвен отличился на 71-й с передачи Облякова. 

ЦСКА – Оренбург 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
4 августа, 15:30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Мусаев, 2:0 – 30 Дивеев, 2:1 – 31 Рыбчинский, 3:1 – 39 Обляков, 4:1 – 59 Дивеев, 5:1 – 71 Хелвен.
ЦСКААкинфеев, Мойзес (Лукин, 79), Виллиан, Дивеев, Круговой (Гайич, 79), Хелвен, Обляков (Глебов, 87), Здьелар, Файзуллаев (Койта, 67), Мусаев, Жемалетдинов (Бистрович, 67).
ОренбургСысуев, Сидоров, Прохин, Перес, Малых, Горбани, Михайлов (Башич, 66), Рыбчинский (Оганесян, 66), Флорентин, Марин (Барановский, 66), Мансилья (Сахархизан, 67).
Предупреждения:
Сидоров (25), Мойзес (26), Башич (89), Койта (90+1).

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Статистика Мир РПЛ

103 комментария
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Круговой топ трансфер 💪
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Наглядная разница между Заболотным и Мусаевым. Можно "бороться, приносить много пользы" и делать скидки назад, а можно просто забивать.
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Да блин... Думаешь Оренбург не так прост... Не берешь игроков ЦСКА в фентези на этот матч, а тут такое выдают... Не, предугадать сложно наш чемпионат.
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Ответ Ник Прост
Пока Койта - единственное разочарование у армейцев...
койта пока еще не сыгрался с партнерами.с играми будет прибавлять
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Ответ CaSpeR-13
заболотный лучший бомбардир прошлого сезона так то
С игры* Но вообще да, не понимаю, за что на Зе так ополчились. Уж кто-кто, а он точно не был худшим в команде в прошлом сезоне. Сделал все что мог для команды, за что ему почет и уважение.
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Ответ seversever
Как же надоела эта схема с 5 защитниками и нулевым креативом в атаке. Одного Файзулаева для креатива будет мало, а играть ему с примитивными Мусаевым и Жемалетдиновым.
Опять этот Федотов не дает красиво играть Глебову, Кисляку и Рядно!

Хотя подождите ))
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Ответ Dimych888
Круговой топ трансфер 💪
На лавке Зенита плохих не держат :-)
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Жемалетдинов совсем серенький
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Ответ инок
Мусаева с голевым почином!
С почином? Он ещё в прошлом сезоне забивал, да и в прошлом туре тоже забил
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По ощущениям какая-то будничная победа армейцев, без напряга и особых усилий. Оренбург проиграл абсолютно заслуженно.
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Ответ artistry
Акинфеев в ситуации с голом немного глубоко в ворота встал если бы выдвинулся дальше ворот то бы взял мяч. А голкипер у Оренбурга в принципе неверно играет отбивает перед собой , уже давно аксиома вратари должны в сторону на 90 градусов отбивать.
Ты в какой лиге играешь вратарём, специалист диванный?
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Иванов, как, простите, беременная, сам не знает, что и как, когда и почему, свистит, когда в легкие воздух поступает...
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Зделар снова в старте, Аббос после Олимпиады ворвался сразу в основу, Мухин в заявке.

Интересный матч будет )
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Интересно сколько поставил Генич на гол Койта, так персонально за него переживал
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Ответ Predator87
койта пока еще не сыгрался с партнерами.с играми будет прибавлять
Тут у меня скорее претензии к его технической и функциональной подготовке, как-то с мячом не очень, бежит еле-еле, ноги "тяжелые"...Буду рад ошибиться...
+5
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+4
Ответ Bodhi
Наглядная разница между Заболотным и Мусаевым. Можно "бороться, приносить много пользы" и делать скидки назад, а можно просто забивать.
заболотный лучший бомбардир прошлого сезона так то
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А ведь Оренбург игровая команда. Армейцы-молодцы!
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Бодренько и со вкусом.
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Ответ seversever
Как же надоела эта схема с 5 защитниками и нулевым креативом в атаке. Одного Файзулаева для креатива будет мало, а играть ему с примитивными Мусаевым и Жемалетдиновым.
Кто тебе сказал, что Жемалетдинов примитивный?
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Игра весёлая, для этого существует футбол, но скажите этим коментаторам меньше болтать, ну пусть послушают как коментировали, Маслаченко, Перетурин и тд, пусть они представят, что это радио.
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Ответ Dimych888
Круговой топ трансфер 💪
Забирайте Моста, мб заиграет
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ЦСКА с победой! На одном дыхании обыграли Оренбург, тем самым подтвердили статус одной из сильнейших команд РПЛ. Молодцы ребята!
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ЦСКА с разгромной победой! Разгромив Оренбург и одержав сверхуверенную победу армейцы остаются на 3-ем месте до следующего тура. Они молодцы!
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Посмотрел забитые в первом тайме голы. У Оренбурга что вратарь, что защита - тихая тоска и светлая грусть. Вратарь отбивает даже не сильные удары прямо перед собой. Защита даже не пытается подчищать.
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По счету разнесли, а вот по игре вопросиков много!!! Особенно в защите! С победой!!
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Ответ Diyas
ушёл Чалов, и ЦСКА стал играть результативнее, Федя последние сезоны был якорем в атаке
На всех ветках это пишешь. Пооригинальнее что- нибудь уже придумай
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ЦСКА с победой!
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Ответ Красная стрела
Глушенков мета конечно. Я жалею, что из-за принципа его не взял. Взял Кассьеру. Тоже даёт рез, но не так всё ж.
Глуш в этом туре мне принес 42 очка
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Ответ Артём Амирджанян
У меня капитан Глушенков, из Спартака решил попробовать Барко
Глушенков мета конечно. Я жалею, что из-за принципа его не взял. Взял Кассьеру. Тоже даёт рез, но не так всё ж.
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Круг и Тамик в полном порядке! 🔥
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