ЦСКА разнес «Оренбург» – 5:1! Дивеев сделал дубль, у Облякова 1+1
ЦСКА победил «Оренбург» (5:1) в 3-м туре Мир РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Тамерлан Мусаев открыл счет на 24-й минуте. Игорь Дивеев на 30-й увеличил преимущество армейцев. Дмитрий Рыбчинский через минуту отыграл один мяч. Иван Обляков на 39-й забил третий мяч армейцев. Дивеев на 59-й стал автором дубля. Хелвен отличился на 71-й с передачи Облякова.
- Дата проведения
- 4 августа, 15:30, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 23 Мусаев, 2:0 – 30 Дивеев, 2:1 – 31 Рыбчинский, 3:1 – 39 Обляков, 4:1 – 59 Дивеев, 5:1 – 71 Хелвен.
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ЦСКА –
Акинфеев, Мойзес (Лукин, 79), Виллиан, Дивеев, Круговой (Гайич, 79), Хелвен, Обляков (Глебов, 87), Здьелар, Файзуллаев (Койта, 67), Мусаев, Жемалетдинов (Бистрович, 67).
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Оренбург –
Сысуев, Сидоров, Прохин, Перес, Малых, Горбани, Михайлов (Башич, 66), Рыбчинский (Оганесян, 66), Флорентин, Марин (Барановский, 66), Мансилья (Сахархизан, 67).
Хотя подождите ))
Интересный матч будет )