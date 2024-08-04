ЦСКА разнес «Оренбург» – 5:1! Дивеев сделал дубль, у Облякова 1+1

ЦСКА победил «Оренбург» (5:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Тамерлан Мусаев открыл счет на 24-й минуте. Игорь Дивеев на 30-й увеличил преимущество армейцев. Дмитрий Рыбчинский через минуту отыграл один мяч. Иван Обляков на 39-й забил третий мяч армейцев. Дивеев на 59-й стал автором дубля. Хелвен отличился на 71-й с передачи Облякова.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ