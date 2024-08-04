Джокович с пятой попытки выиграл Олимпиаду

Вторая ракетка мира обыграл в финале – 7:6(3), 7:6(2).

Джокович – первый представитель Сербии, выигравший олимпийское золото. Он сыграл на пяти Олимпиадах и в 2008-м в Пекине взял бронзу в одиночке.

У Джоковича 99 титулов, из них 40 – «Мастерсов» (рекорд) и 7 итоговых турниров (рекорд). Больше турниров выиграли только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).

Только пять теннисистов выигрывали все «Шлемы» и Олимпиаду. Кроме Джоковича, это: