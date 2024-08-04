Джокович с пятой попытки выиграл Олимпиаду
Вторая ракетка мира Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в финале Олимпиады – 7:6(3), 7:6(2).
Джокович – первый представитель Сербии, выигравший олимпийское золото. Он сыграл на пяти Олимпиадах и в 2008-м в Пекине взял бронзу в одиночке.
У Джоковича 99 титулов, из них 40 – «Мастерсов» (рекорд) и 7 итоговых турниров ATP (рекорд). Больше турниров выиграли только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).
Только пять теннисистов выигрывали все «Шлемы» и Олимпиаду. Кроме Джоковича, это:
Какой был крутой матч, и как же красиво Новак победил!
Карлито еще зарулит олимпиаду, какие его годы! :)
В-величайший в истории.
Что делает величайший, он выбивает Надаля, а в финале закрывает его киборга-протеже...
Джокович— это народный человек и чемпион! Лучший из лучших в этом спортивном мире!
Спасибо Легенда, спасибо за эту честь!
Некоторые спортсмены пять подряд Олимпиад выигрывают, а не с пятого раза
Как же ты заслужил этот золотой дождь и щелчок по носу!
теперь можно и на покой
Легендище..
после провала 16
потом осечка в 21 и уже никто не верил,но он это сделал