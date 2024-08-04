Джокович с пятой попытки выиграл Олимпиаду

Теги Новак Джокович ATP Олимпиада-2024 Олимпийский теннисный турнир Карлос Алькарас Теннис

Вторая ракетка мира Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в финале Олимпиады – 7:6(3), 7:6(2).

Джокович – первый представитель Сербии, выигравший олимпийское золото. Он сыграл на пяти Олимпиадах и в 2008-м в Пекине взял бронзу в одиночке.

У Джоковича 99 титулов, из них 40 – «Мастерсов» (рекорд) и 7 итоговых турниров ATP (рекорд). Больше турниров выиграли только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).

Только пять теннисистов выигрывали все «Шлемы» и Олимпиаду. Кроме Джоковича, это:

133 комментария
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Этот день будет вписан золотыми буквами не только как итог феноменальной карьеры Джоковича, но и во всю историю тенниса. И мы были его свидетелями!
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Хейтеры Новака можете удалять аккаунты 😎, серб прошел эту игру🎉🥳, величайший
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Как его трясет! Рад за мужика!
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когда я увидел, как дрожит палец у Джоковича после выигрыша, когда он стоял на оленях на корте, к горлу подкатил ком. То что он сделал в этом тай-брейке просто феноменально
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Ответ Potapson
Этот день будет вписан золотыми буквами не только как итог феноменальной карьеры Джоковича, но и во всю историю тенниса. И мы были его свидетелями!
Да, и матч шикарный получился. Карася тоже стоит поблагодарить за такую шикарную игру
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Легенда. Величайший. Он выиграл теннис.
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Величайший теннисист и возможно величавший спортсмен в истории. Это был эпичный матч. Почти 3 часа экстраординарного тенниса. Ай да Новак!!! Всех поздравляю
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Легендарно! Великий на подиуме, прошедший Олимпиаду с травмой, но дотерпевший и победивший. При этом в финале обыгравший восходящую звезду еще и на его любимом грунте. Как же это красиво - Голливуд отдыхает.
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Красивая история получилось у Джоковича с покорением Олимпиады.
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кто бы сказал что он завоюет свое олимпийское золото в 37 лет. и на грунте
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Он ехал в Париж за золотом! :)
Какой был крутой матч, и как же красиво Новак победил!
Карлито еще зарулит олимпиаду, какие его годы! :)
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Ну все, Джок прошёл теннис )
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Теннис как игра пройдена. И Новак первый, кто это сделал в реальной жизни
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Новак как и Месси, к концу карьеры закрыли все вопросы. Браво!
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Мы, кстати, видели, что простое сильное желание способно переломить самую непробиваемую мощь. Удивительно и невероятно красиво
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Разброс между медалями 16 лет. Только вдумайтесь: 16 (!) лет. За это время кто-то рождается и оканчивает школу. Все закончилось как должно было. Лучший и величайший, теперь официально
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Джокович, получается, прошел игру под названием теннис?
В-величайший в истории.
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Рада за Сербов. Великий сын прекрасной страны.
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Выгрыз, заслужил, заработал да как угодно! Новаче, плачу вместе с тобой! Император!!!
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Олимпиада на грунте, на кортах Ролан Гаррос, дом и величайший корт Рафаэля Надаля и самый сложный и неудачный корт в карьере Джоковича
Что делает величайший, он выбивает Надаля, а в финале закрывает его киборга-протеже...
Джокович— это народный человек и чемпион! Лучший из лучших в этом спортивном мире!
Спасибо Легенда, спасибо за эту честь!
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Есть все же высшая справедливость. Новаку виват! Лучший!
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Ответ Кузя Гитарист
Лучший спортсмен в истории . Без вариантов !
Я рад за Джока, но вы чуть полегче с такими заявлениями.
Некоторые спортсмены пять подряд Олимпиад выигрывают, а не с пятого раза
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официально, Стасян Сойлесов идёт на … вместе со своей Ниной Стоянович
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Джокович не вторая ракетка мира. Джокович величайшая ракетка всех времен и народов.
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За такие истории и люблю олимпиады. Не болельщик Джоковича, но даже я прослезилась. Это было красиво. В 37 лет все-таки выиграть эту долгожданную золотую медаль для себя, и для Сербии. Красавец.
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Господи, спасибо, я это видел! Джока, с победой! Ура!!! Всех поздравляю! Сегодня напьюсь от радости!🤣
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И выиграл он там, где и собрал карьерный шлем. Выдал все, самый лучший матч в году и тогда, когда это было нужно. Вопрос о величайшем закрыт. Нет того турнира, который Новаку бы не покорился
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«Я дам им то, что они хотят — золото». Алькарас ярко обратился к испанским болельщикам

Как же ты заслужил этот золотой дождь и щелчок по носу!
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Сербский теннисный "киборг, помноженный на..вечность"..Но творческий и уже легендарный)
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ну все,миссия выполнена.
теперь можно и на покой
Легендище..
после провала 16
потом осечка в 21 и уже никто не верил,но он это сделал
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