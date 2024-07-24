«Спартак» отстранил Соболева, Марио уходит из «Зенита», с Хабиба взыщут 79 млн рублей, чемпионат Франции на Okko, МОК исключил возглавляемую Кремлевым федерацию бокса и другие новости

1. Соболева отстранили от тренировок со «Спартаком». Пишут, что Александр извинился перед Станковичем за игру с «Оренбургом» и сказал, что мысли заняты «Зенитом». Тренер «Спартака» в ответ предложил форварду тренироваться индивидуально. Тем временем «Зенит» продолжает работу над трансфером Соболева, но пока не договорился с москвичами о сумме. Александр Медведев, как обычно, все опровергает.

2. Марио Фернандес уйдет из «Зенита». Тренерский штаб не устраивает физическое состояние защитника, стороны не договорились по финансам. Марио предлагали снизить зарплату с 2 млн евро до 1,3-1,5 млн, но он отказался. Медведев сообщил, что двери «Зенита» всегда открыты для Фернандеса.

3. Okko будет показывать Лигу 1 и Лигу 2 в России до конца сезона-2026/27.

4. Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания 79,4 млн рублей налоговой задолженности с Хабиба Нурмагомедова.

5. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» разгромило сербский «Партизан» (6:2), «Фенербахче» Жозе Моуринью благодаря хет-трику Эдина Джеко победил «Лугано» (4:3).

Перед матчем киевляне отказались от рукопожатий и других мероприятий. Причина – поездка сербов на Братский кубок в Москву. Перед игрой футболисты вместо рукопожатий подставили игрокам «Партизана» кулаки, но пожали руки судьям.

6. Дмитрий Свищев освобожден от должности председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

7. МОК исключил Международную федерацию бокса, которую возглавляет Умар Кремлев.

8. Трансферные новости. «Спартак» отдал Тавареша ЛАСК в аренду на один сезон. Клаудиньо просит «Зенит» отпустить его во «Фламенго», он договорился с бразильским клубом. Петербуржцы не ответили на предложение по бразильцу – 18 млн евро в рассрочку. Чалов попросил у ПАОК время обдумать переход из ЦСКА. «Интер» не хочет платить «Зениту» 20 млн евро за Ренана. «ПСЖ» интересуется Нико Уильямсом. «Реал» не планирует никого покупать, возможен лишь бесплатный трансфер защитника.

9. НОК Палестины призвал отстранить Израиль от Олимпиады, направив письмо Баху и Инфантино.

10. «Реал» первым среди футбольных клубов заработал 1 млрд евро операционных доходов за год. Чистая прибыль в сезоне-2023/24 – 15,6 млн.

11. «Трактор» готов повторить предложение СКА по Кузнецову. «Ак Барс» вышел из борьбы.

12. У знаменосца Кипра на Играх-2024 Елены Куличенко нашли аккаунт в OnlyFans. Она утверждает, что это искусственный интеллект.

13. Месси – лучший футболист XXI века по версии ESPN. Роналду – 2-й, Анри, Зидан и Модрич – в топ-5, Мбаппе – 6-й, Иньеста – 7-й, Роналдиньо – 10-й, Рамос – 14-й, Неймар – 20-й.

Также ESPN представил топ-10 лучших бойцов ММА в XXI веке: Джонс − первый, Хабиб − пятый, Конора нет в десятке.

14. Экс-руководитель «Феррари» Бинотто возглавит проект «Ауди» в «Ф-1», Зайдль покинул команду.

15. Ямайская метательница молота Клунис пропустит Олимпиаду-2024. Федерация не заявила ее на Игры из-за проблем с интернетом по причине урагана, квоту отдадут украинке.

16. Ефимова и Жилкин пожаловались на условия проживания на финале Кубка России по плаванию. Юлия переехала в другой отель: «Решила, что уже не в том возрасте, чтобы так жить».

17. Сафонову разбили бровь на тренировке «ПСЖ». Об этом рассказала его девушка: «Жив, здоров, прекрасно себя чувствует».

Цитаты дня.

«Хоть они и русские, мы верим в здравый смысл». Президент «Фламенго» о переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо

Овечкин о США и России: «Там люди живут по правилам. Я кайфую в РФ, здесь другой мир. Там мне тоже хорошо, но до сих пор иногда не понимаю шутки»

Директор «Оренбурга»: «Женатые игроки – более профессиональные и заряженные. Надо Томпсона и Флорика в ЗАГС сводить»

Загитова показала свой диплом: «Большое спасибо друзьям за то, что всегда были рядом и давали списывать. Шучу!»

Карлос Сайнс: «Я не хуже Хэмилтона. Я лучший вариант для любой команды «Формулы-1»

Рапино о месячных: «Это часть процесса, который дает каждому жизнь. Удивительно, что мы так стигматизируем их. Тысячелетия сексизма могут быть причиной»

Министр спорта Франции о самочувствии после купания в Сене: «Замечательно. Никаких побочных эффектов, никаких последствий»

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