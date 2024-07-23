НОК Палестины призвал отстранить Израиль от Олимпиады, направив письмо Баху и Инфантино
Олимпийский комитет Палестины призвал отстранить Израиль от Игр-2024 в Париже.
Как сообщает L’Équipe со ссылкой на AFP, соответствующее письмо 22 июля было направлено в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и президента ФИФА Джанни Инфантино.
НОК Палестины обвиняет Израиль в бомбардировках сектора Газа и нарушении олимпийского перемирия.
Ранее стало известно, что ФИФА отложила вопрос об отстранении Израиля от футбольных турниров.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Сборную Израиля представят 88 спортсменов.
Независимость Государства Палестина по состоянию на конец июня 2024 года признали 147 из 193 государств — членов ООН
Фарисеи , что с них взять ?