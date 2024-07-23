НОК Палестины призвал отстранить Израиль от Олимпиады, направив письмо Баху и Инфантино

Олимпийский комитет Палестины призвал отстранить Израиль от Игр-2024 в Париже.

Как сообщает L’Équipe со ссылкой на AFP, соответствующее письмо 22 июля было направлено в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и президента ФИФА Джанни Инфантино.

НОК Палестины обвиняет Израиль в бомбардировках сектора Газа и нарушении олимпийского перемирия.

Ранее стало известно, что ФИФА отложила вопрос об отстранении Израиля от футбольных турниров.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Сборную Израиля представят 88 спортсменов.