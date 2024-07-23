НОК Палестины призвал отстранить Израиль от Олимпиады, направив письмо Баху и Инфантино

Теги ФИФА сборная Израиля по футболу МОК Томас Бах Джанни Инфантино Олимпийский футбольный турнир Политика НОК Израиля олимпийская сборная Израиля НОК Палестины Борьба

Олимпийский комитет Палестины призвал отстранить Израиль от Игр-2024 в Париже.

Как сообщает L’Équipe со ссылкой на AFP, соответствующее письмо 22 июля было направлено в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и президента ФИФА Джанни Инфантино.

НОК Палестины обвиняет Израиль в бомбардировках сектора Газа и нарушении олимпийского перемирия.

Ранее стало известно, что ФИФА отложила вопрос об отстранении Израиля от футбольных турниров.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Сборную Израиля представят 88 спортсменов.

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скорее отстранят Палестину.
+63
-5
+58
Отстранят после ОИ. На 1,5 года, как раз к зимним ОИ истечет срок))
+30
-3
+27
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Комментарий скрыт
по каким критериям Палестина несуществующая?
+29
-8
+21
А кто то хоть раз видел осуждение террористов от НОК Палестины? Или осуждение использования этими террористами мирных жителей в виде Живого Щита? Не видели? Хм...
+45
-28
+17
Ответ Alex Nobilius
А кто то хоть раз видел осуждение террористов от НОК Палестины? Или осуждение использования этими террористами мирных жителей в виде Живого Щита? Не видели? Хм...
Никто из любителей велосипедов не осуждал события 8 октября. Помню празднования сотен тысяч людей в Газе по этому событию. Зато когда полетела ответка, сразу началось "А нас за шо?!"
+35
-18
+17
Да Евреи демократично бомбят. Так что нормально всё
+21
-11
+10
я бы посоветовал МОК тоже отложить вопрос об отстранении до конца олимпиады...а там, глядишь, к следующим играм сдохнет или ишак или падишах
+10
-1
+9
Ответ Сергей Фетисов
Не кто не отстранит Израиль.Так всё повязано.Европа и США не допустят.
Две ошибки в одном слове - и этот Шариков рассуждает о геополитике.
+10
-4
+6
Ответ bomzerub
У Палестины есть НОК? С чего бы это? Разве это государство?
Представь себе.

Независимость Государства Палестина по состоянию на конец июня 2024 года признали 147 из 193 государств — членов ООН
+6
-1
+5
Граждане государства, которое само страдало от терроризма в 90-ых, поддерживают террористов на БВ
+4
-1
+3
Не кто не отстранит Израиль.Так всё повязано.Европа и США не допустят.
+12
-10
+2
Ну для начала нужно отстранить Палестину за октябрьское нападение.
+3
-1
+2
Ответ aka888
Почему в прошедшем времени?
Потому что уже не страдаем.
+1
0
+1
Ответ Vesperat
Да, палестинцы по доброму расстреливают мирняк, все нормально.
Тебя сколько раз расстреляли или предложили другой вариант (как в анекдоте)?
+3
-2
+1
Ответ Alex Nobilius
А кто то хоть раз видел осуждение террористов от НОК Палестины? Или осуждение использования этими террористами мирных жителей в виде Живого Щита? Не видели? Хм...
Может НОК Израиля осудил ковровые бомбардировки жилых кварталов или блокаду гуманитарной помощи? Не было такого? Хм...
+9
-8
+1
Бахнутому и Инфантильному по барабану
+3
-2
+1
Мало того, что перспективы изначально никакой у этой петиции, да ещё указав адресат в лице такого великого мирового "решалы", поехавшего на деньгах, как Инфантино, эти наивные палестинские парни на что надеются - заведомо в топку ))
+2
-1
+1
заказным хоть отправили?
+4
-3
+1
Ответ Лемур
МК ИГИЛ это сильно. Я даже кажется видел их танцы(или это спортивные состязания), когда они прыгают и вних из ружей стреляют художественно ))
ОЙ! Там слово вниз, а не вниХ.
0
0
0
Как может быть НОК страны, которой нет и которой никогда официально не было начиная с до нашей эры??? :))))
0
0
0
Ответ alexei_toporov
Может НОК Израиля осудил ковровые бомбардировки жилых кварталов или блокаду гуманитарной помощи? Не было такого? Хм...
Так они молчали и когда Берлин с Дрезденом бомбили !
Фарисеи , что с них взять ?
0
0
0
Инфантильному писать бесполезно
0
0
0
Ответ AprasidzE
Паразиты питающиеся от ООН, Запада и самого Израиля. Самостоятельно способны только рыть тоннели.
половина государств третьего мира такие
+3
-3
0
Ответ Nick2012
половина государств третьего мира такие
Похищают мирных граждан соседнего государства, а после ответки вопят о геноциде?
+4
-4
0
Ответ AprasidzE
Паразиты питающиеся от ООН, Запада и самого Израиля. Самостоятельно способны только рыть тоннели.
Посмотри размеры финансовой помощи США Израилю
0
0
0
Ответ Nick2012
по каким критериям Палестина несуществующая?
По всем.
0
0
0
Надо отстранять руководство МОК.
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий