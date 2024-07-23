Овечкин о США и России: «Там люди живут по правилам. Я кайфую в РФ, здесь другой мир. Там мне тоже хорошо, но до сих пор иногда не понимаю шутки»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ ахахаха Хоккей

Александр Овечкин высказался о разнице между США и Россией.

– Получилось ли у тебя преодолеть пропасть в менталитете между русскими и американцами?

– Нет, менталитет совсем другой, совсем другие правила.

Возьмем вождение автомобиля. Есть три линии, если они знают, что по левой линии поворот налево, то они все встанут в две линии, а та будет стоять пустая, хотя там можно проехать. Представляешь, что у нас было бы, что устроили бы?

Там люди живут по правилам. Им сказали идти прямо, они и пойдут прямо.

Когда я приезжаю сюда, здесь совсем другой мир. Я здесь кайфую, моя жена тоже кайфует. Но там мне тоже хорошо, там у меня очень много друзей.

– Тебе в общении с американцами комфортно?

– Да.

– Через сколько тебе стало нормально с ними в общении?

– Когда я только преодолел языковой барьер, было тяжеловато общаться. Я не понимал шуток, чего они от меня хотят. Со временем я подучил язык, и стало получше.

– Тебе удается переключаться? Быть русским и понимать шутки здесь и американцем там?

– У них определенное чувство юмора, я до сих пор иногда не понимаю шутки. Приходится переспрашивать, что здесь такого смешного. Когда они объясняют, до меня доходит, и я посмеюсь, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о покушении на Трампа: «Тупость. Не понимаю, как можно убить человека. У меня все друзья – республиканцы, ни одного демократа не знаю»

Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой»

Овечкин о том, что хоккеисты считают футболистов пусси-боями: «Не нравится, что они падают и корчатся, но у каждого своя роль в футболе. У Месси, Роналду, Златана – разные стили»

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26 комментариев
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А что плохого жить по правилам и законам?
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Действительно там все живут по правилам, а у на по понятиям.
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Ужас какой и обочечников нет наверное. дикие люди.
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Ответ Анюточка Колыханова
А что плохого жить по правилам и законам?
Их надо соблюдать 😏
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И так Русь великую нахваливает и эдак, но живет гражданин США за океаном уже почти 20 лет и его все устраивает
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Ответ Анюточка Колыханова
А что плохого жить по правилам и законам?
Не весело русской душе, видимо
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неадекватное какое-то интервью. может сложиться обманчивое впечатление что там тоже обычные нормальные люди, живут своей жизнью, а не упыри и вурдалаки.
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Неужели это плохо - жить по правилам и законам? Видимо, их нарушать куда приятнее
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Сорвал покрова ....
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Гораздо веселее жить по понятиям и по беспределу.
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ОВЕЧКИН: Американцы соблюдают ПДД. Ну ТУПЫЫЫЫЫЕЕЕ
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А тут ты в элите, на которую правила не распространяются.
Правила для плебеев.
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Ответ Анюточка Колыханова
А что плохого жить по правилам и законам?
Ну это другой мир.
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Ответ Slavnov
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мент, задушивший его, получил 18 лет

опубликовавшего видео о пытках чела из ОВД-инфо признали иноагентом

что скажешь?)
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Зарабатывать бабки, иметь недвижимость, гражданство - это они предпочитают "там, где по правилам, и договориться нельзя - звезда ты или нет", а вот тусануть и кайфовать - здесь

А про линии на дороге - полон интернет видео, когда "шальные и без царя в голове" на дороге творят и даже "скорую" не пропустят

Там-то, где "по правилам" несколько сот штрафов за нарушение ПДД не будут "просто числиться" за кем-то, чтобы потом их погасить "все ок"
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Юморок у амеров мусорный в почёте. Поэтому Алекс и догонял сперва. Хотя, Голливуд снимает вполне себе годные комедии, надо отдать им должное)
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Абсолютизация правил - такое же зло, как и их полное отсутствие. Истина посередине.

Законы не должны стремиться регулировать все сферы жизни. Чем больше законов, тем меньше они соблюдаются.
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ничего, скоро Овечкин завершит карьеру, побьет рекорд Гретцки, приедет в Россию, станет депутатом, и мы все начнем жить по правилам)))
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почему по правилам когда там страна свободных? Гуф другое говорил
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