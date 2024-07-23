Овечкин о США и России: «Там люди живут по правилам. Я кайфую в РФ, здесь другой мир. Там мне тоже хорошо, но до сих пор иногда не понимаю шутки»
Александр Овечкин высказался о разнице между США и Россией.
– Получилось ли у тебя преодолеть пропасть в менталитете между русскими и американцами?
– Нет, менталитет совсем другой, совсем другие правила.
Возьмем вождение автомобиля. Есть три линии, если они знают, что по левой линии поворот налево, то они все встанут в две линии, а та будет стоять пустая, хотя там можно проехать. Представляешь, что у нас было бы, что устроили бы?
Там люди живут по правилам. Им сказали идти прямо, они и пойдут прямо.
Когда я приезжаю сюда, здесь совсем другой мир. Я здесь кайфую, моя жена тоже кайфует. Но там мне тоже хорошо, там у меня очень много друзей.
– Тебе в общении с американцами комфортно?
– Да.
– Через сколько тебе стало нормально с ними в общении?
– Когда я только преодолел языковой барьер, было тяжеловато общаться. Я не понимал шуток, чего они от меня хотят. Со временем я подучил язык, и стало получше.
– Тебе удается переключаться? Быть русским и понимать шутки здесь и американцем там?
– У них определенное чувство юмора, я до сих пор иногда не понимаю шутки. Приходится переспрашивать, что здесь такого смешного. Когда они объясняют, до меня доходит, и я посмеюсь, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
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Правила для плебеев.
опубликовавшего видео о пытках чела из ОВД-инфо признали иноагентом
что скажешь?)
А про линии на дороге - полон интернет видео, когда "шальные и без царя в голове" на дороге творят и даже "скорую" не пропустят
Там-то, где "по правилам" несколько сот штрафов за нарушение ПДД не будут "просто числиться" за кем-то, чтобы потом их погасить "все ок"
Законы не должны стремиться регулировать все сферы жизни. Чем больше законов, тем меньше они соблюдаются.