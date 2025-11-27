«Ливерпуль» проиграл 3 матча подряд с разницей в 3+ гола впервые с 1953 года

«Ливерпуль» впервые за 72 года разгромно проиграл 3 раза подряд.

«Ливерпуль» потерпел три разгромных поражения подряд впервые за 72 года.

В среду команда Арне Слота уступила ПСВ со счетом 1:4 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. До этого она проиграла «Манчестер Сити» (0:3) и «Ноттингем Форест» (0:3) в АПЛ .

«Ливерпуль» проиграл 9 из 12 последних матчей – впервые с 1954 года

«Ливерпуль» пропустил 3+ гола в 3 матчах подряд впервые с 1992 года