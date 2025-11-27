  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Валерий Карпин: «Деньги не бывают лишними. Что значит обеспечил себя? Сейчас все хорошо, а завтра наступит условный кризис. Миллиарда у меня нет. За ценами внимательно не слежу»
30

Валерий Карпин: «Деньги не бывают лишними. Что значит обеспечил себя? Сейчас все хорошо, а завтра наступит условный кризис. Миллиарда у меня нет. За ценами внимательно не слежу»

Валерий Карпин: деньги никогда не бывают лишними, миллиарда у меня нет.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к деньгам. 

– В одном из интервью вы сказали: большинство людей выбирают деньги, и я такой же. Вы себя уже обеспечили?

– Деньги никогда не бывают лишними. Что значит обеспечил? Сейчас все хорошо, а завтра наступит условный кризис.

– Наверняка у вас есть активы, которые дают какую-то надежность.

– Именно что какую-то. Что значит обеспечить? Миллиарда у меня нет.

– Вы несколько лет назад говорили, что у вас нет 10 миллионов евро. Теперь есть?

– И теперь нет.

– Есть ли то, о чем вы мечтаете, но пока потянуть не можете?

– Такого нет. Самолет – не хочу, особняк – не хочу.

– А что хотите?

– Чтобы родные и семья были здоровы. И жили спокойно.

– Ваша цитата: «Я в магазине не был не знаю сколько лет. Продукты, вещи – все доставка, жена заказывает». Вы правда не знакомы с ценами на продукты или лукавите?

– Недавно вот зашел в продуктовый, потому что дети захотели мороженого. Но такого, чтобы я внимательно следил за ценами, нет. Намного чаще пользуюсь доставками, чем хожу в магазин.

– Когда в последний раз спускались в метро?

– Не так давно – наверное, недели три назад. Были пробки, я опаздывал на встречу, доехал на метро.

– Как вы сейчас смотрите на деньги?

– Это способ обеспечить комфортную жизнь.

– Трофеи вас не особо манят, к деньгам вы относитесь спокойно. Вы в футболе, потому что любите этот вид спорта?

– Я в футболе, потому что люблю футбол, который еще и приносит деньги. Если бы не платили, это было бы хобби. Но я бы им занимался.

– Ваше отношение к деньгам с годами изменилось?

– Мне кажется, нет. Глупых покупок никогда не совершал. Единственное, лет в 30 купил себе спортивный «Ягуар», хотя клуб выдавал машину. Можно было не покупать. Покатался один-два года и продал.

– Это единственная покупка, о которой вы жалеете?

– Бывает, что купишь какую-то вещь, а потом думаешь: зачем она мне? Но называть это сожалением, наверное, перебор, – сказал Карпин. 

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13754 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
сегодня, 10:03
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
11 минут назадФото
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»
15 минут назад
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
28 минут назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
37 минут назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
34 секунды назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Ташуев о «Спартаке»: «Были нестабильны при Станковиче, Романов не решил проблему. Он запутался – игра на контратаках не для них, но против «Балтики» вышли без наконечника»
1 минуту назад
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
25 минут назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
37 минут назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
41 минуту назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
42 минуты назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
57 минут назад
Ямаль стал игроком матча «Барселона» – «Алавес» по Индексу ГОЛа – 9.4. У Ольмо с дублем тоже 9.4, у Рафиньи и Левандовского – по 7.5, у Берналя – 5.8
59 минут назад
Франсеск Фабрегас: «Я не помню трофеев, которые взял как игрок. Помню, что футболисты помогали друг другу и совершенствовались»
сегодня, 09:47