Валерий Карпин: «Деньги не бывают лишними. Что значит обеспечил себя? Сейчас все хорошо, а завтра наступит условный кризис. Миллиарда у меня нет. За ценами внимательно не слежу»

Валерий Карпин: деньги никогда не бывают лишними, миллиарда у меня нет.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к деньгам.

– В одном из интервью вы сказали: большинство людей выбирают деньги, и я такой же. Вы себя уже обеспечили?

– Деньги никогда не бывают лишними. Что значит обеспечил? Сейчас все хорошо, а завтра наступит условный кризис.

– Наверняка у вас есть активы, которые дают какую-то надежность.

– Именно что какую-то. Что значит обеспечить? Миллиарда у меня нет.

– Вы несколько лет назад говорили, что у вас нет 10 миллионов евро. Теперь есть?

– И теперь нет.

– Есть ли то, о чем вы мечтаете, но пока потянуть не можете?

– Такого нет. Самолет – не хочу, особняк – не хочу.

– А что хотите?

– Чтобы родные и семья были здоровы. И жили спокойно.

– Ваша цитата: «Я в магазине не был не знаю сколько лет. Продукты, вещи – все доставка, жена заказывает». Вы правда не знакомы с ценами на продукты или лукавите?

– Недавно вот зашел в продуктовый, потому что дети захотели мороженого. Но такого, чтобы я внимательно следил за ценами, нет. Намного чаще пользуюсь доставками, чем хожу в магазин.

– Когда в последний раз спускались в метро?

– Не так давно – наверное, недели три назад. Были пробки, я опаздывал на встречу, доехал на метро.

– Как вы сейчас смотрите на деньги?

– Это способ обеспечить комфортную жизнь.

– Трофеи вас не особо манят, к деньгам вы относитесь спокойно. Вы в футболе, потому что любите этот вид спорта?

– Я в футболе, потому что люблю футбол, который еще и приносит деньги. Если бы не платили, это было бы хобби. Но я бы им занимался.

– Ваше отношение к деньгам с годами изменилось?

– Мне кажется, нет. Глупых покупок никогда не совершал. Единственное, лет в 30 купил себе спортивный «Ягуар», хотя клуб выдавал машину. Можно было не покупать. Покатался один-два года и продал.

– Это единственная покупка, о которой вы жалеете?

– Бывает, что купишь какую-то вещь, а потом думаешь: зачем она мне? Но называть это сожалением, наверное, перебор, – сказал Карпин.