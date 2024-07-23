«Один туалет на две спальни. В моем-то пенсионерском возрасте». Ефимова пожаловалась на условия проживания на финале Кубка России

Ефимова пожаловалась на условия проживания на финале Кубка России по плаванию.

Турнир пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Шестикратная чемпионка мира выступает за команду Москвы.

«Как Москва нас хорошо заселила. Сейчас хотя бы кровати раздвинули.

Ну и туалет один на две спальни. Спасибо! В моем-то пенсионерском возрасте», – сказала Ефимова.

Пловец Андрей Жилкин тоже пожаловался на размещение.

«Когда команда живет в гостинице возле аэропорта на Кубке России. Это не все прелести гостиницы... Побольше будет в видео про соревнования», – написал Жилкин.