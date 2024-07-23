«Один туалет на две спальни. В моем-то пенсионерском возрасте». Ефимова пожаловалась на условия проживания на финале Кубка России

Теги плавание сборная России сборная России жен Юлия Ефимова Кубок России соцсети Андрей Жилкин Водные виды

Ефимова пожаловалась на условия проживания на финале Кубка России по плаванию.

Турнир пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова выступает за команду Москвы.

«Как Москва нас хорошо заселила. Сейчас хотя бы кровати раздвинули.

Ну и туалет один на две спальни. Спасибо! В моем-то пенсионерском возрасте», – сказала Ефимова.

Пловец Андрей Жилкин тоже пожаловался на размещение.

«Когда команда живет в гостинице возле аэропорта на Кубке России. Это не все прелести гостиницы... Побольше будет в видео про соревнования», – написал Жилкин.

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85 комментариев
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На олимпиаде так то 1в1. Общий санузел на 2 комнаты.
Считай, олимпийские стандарты!)
+77
-13
+64
Ответ KozlikX
Тут скорее дело не в колличестве туалетов, а в том , что кто-то его очень часто занимает
А ещё в количестве букв «л» в слове количество
+55
-7
+48
Ну если это юмор, то так себе, слабовато. Но если она серьёзно возмущена, что у неё отдельного туалета нет, то да, пора на пенсию...
+55
-21
+34
Ответ Kyle Cumiskey
А ещё в количестве букв «л» в слове количество
Так просто длинна слова такая
+28
-2
+26
У меня в двушке тоже один туалет на две комнаты, соболезную невыносимым условиям.
+36
-10
+26
Тут скорее дело не в колличестве туалетов, а в том , что кто-то его очень часто занимает
+24
-9
+15
Ответ внучок Бэйхайма
Комментарий скрыт
Река называется Сена
+15
-3
+12
Видимо должно быть два туалета на одну спальню.
+16
-5
+11
чет люди немного впоймали богатсво головного мозга
обычные условия для обычных соревнований
+13
-4
+9
Ответ Даниил Александров
На олимпиаде так то 1в1. Общий санузел на 2 комнаты. Считай, олимпийские стандарты!)
Олимпийский антураж
+11
-2
+9
Ответ Петрович
Ну если это юмор, то так себе, слабовато. Но если она серьёзно возмущена, что у неё отдельного туалета нет, то да, пора на пенсию...
Человек хочет жить как человек! Ужасно!
+17
-8
+9
Ну платите и отдельно живите со своим санузлом) Проблемы-то у вас...
+13
-4
+9
не пойму, у нее один туалет, две спальни, и она недовольна?
+14
-5
+9
Чем отличается шахматист от пенсионера?
шахматист ходит е2-е4, а пенсионер е2-е2
+11
-3
+8
"Все жили вровень,
Скромно так
Система коридорная
На 38 комнаток
Всего одна уборная
Там на зуб зуб не попадал
Не грела телогреечка
Там я доподлинно узнал
Почëм она, копеечка".
+10
-2
+8
Ответ Alar
У меня в двушке тоже один туалет на две комнаты, соболезную невыносимым условиям.
У меня в трешке один сортир... слава Богу дети уже в своих квартирах живут. А вот кошка приспособилась. У неё сортир еще и в коридоре
+10
-3
+7
Судя по комментариям, среднему человеку по-прежнему не нравится когда кто-то поднял голову из навоза. Стабильность, чо
+17
-10
+7
А как кровати? Секс или антисекс?
+9
-3
+6
Ответ Даниил Александров
На олимпиаде так то 1в1. Общий санузел на 2 комнаты. Считай, олимпийские стандарты!)
Так если я правильно понял про раздвинутые кровати, то в одной спальне живет два человека, а туалет аж на четверых.
Действительно неудобно.
+7
-1
+6
Норма для сборов когда один туалет (туалетное помещение) и душ на этаж.
+4
0
+4
Ответ AntonIQ
Так просто длинна слова такая
😂😂🤦‍♂️
+4
0
+4
На финале Кубка нужно результаты высокие показывать, а не в туалет ходить!
+7
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+4
Ответ rzqhbbqd4c
Человек хочет жить как человек! Ужасно!
Человек хочет жить как человек....но за чужой счет.
+6
-2
+4
Да, пора бы уже привыкнуть. Да фоне изоляции, все эти многоразовые кубки и чемпионаты страны, так приелись организаторам, что они особо незаморачиваются. Минимальные условия и радуйтесь.
+6
-3
+3
Жалоба Ефимовой скорее от того, к каким условиям она привыкла, катаясь по миру, где сама себе отели бронирует, но это уже сугубо её трудности и проблемы. Если замучил цистит, то можно к урологу обратиться, коль часто бегаешь, под такие запросы федерация подстраиваться не обязана. При наличии каких-либо особенностей организма снимай себе там, где будет комфортно, хоть квартиру посуточно. Колесников же по делу высказал недовольство размещением в гостинице, которая рядом с аэропортом, потому что это спорт высоких достижений, люди приехали на главный старт сезона, как заявляют во всех СМИ, а также федерация, так может им поспать нужно, а не слушать взлёты и посадки воздушного транспорта? Циничные ответы Сальникова и Коротышкина на этот счёт просто омерзительны. То ли чиновничье кресло так на мозги и совесть влияют, то ли они всегда были 💩.
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Ответ Qqqubik
Судя по комментариям, среднему человеку по-прежнему не нравится когда кто-то поднял голову из навоза. Стабильность, чо
Вы не путайте "желание жить как человек" и что она приехала не в отель и не в дом свой, а на спортивное мероприятие, в течение которого не предполагается "уровня 4-5 звезд" и нахождения в комнате долгое. На сборах и в универе в тех же США, Европе это нормально - что один туалет на 3-4 человека и люди живут по 2-3. Олимпиада вон - что в париже, что в Токио - кровати картонные, кондеров нет и прочее - то же самое, а то и хуже. В конце концов, туалет на четверых - это не как тут биатлонистки показывали базу - вот там было капец.
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Ответ Qqqubik
Судя по комментариям, среднему человеку по-прежнему не нравится когда кто-то поднял голову из навоза. Стабильность, чо
Весь банкет на этих никому не нужных соревнованиях за мой и твой счёт. Ефимова мне квартиру не оплачивает, а я и ты оплачиваем проживание ефимовой и она ещё не довольна
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Ответ внучок Бэйхайма
Комментарий скрыт
Отличный сортирный юмор
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Ответ Class_1992
Человек хочет жить как человек....но за чужой счет.
Вв а командировках за свои живете?
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Ответ Angelgirl
Огромное количество людей у нас, на улицу в туалет зимой бегают! И их устраивает! А Юлия видимо где-то к другому привыкла!
можно статистику про "огромное количество" пожалуйста?
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