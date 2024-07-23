«Один туалет на две спальни. В моем-то пенсионерском возрасте». Ефимова пожаловалась на условия проживания на финале Кубка России
Ефимова пожаловалась на условия проживания на финале Кубка России по плаванию.
Турнир пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова выступает за команду Москвы.
«Как Москва нас хорошо заселила. Сейчас хотя бы кровати раздвинули.
Ну и туалет один на две спальни. Спасибо! В моем-то пенсионерском возрасте», – сказала Ефимова.
Пловец Андрей Жилкин тоже пожаловался на размещение.
«Когда команда живет в гостинице возле аэропорта на Кубке России. Это не все прелести гостиницы... Побольше будет в видео про соревнования», – написал Жилкин.
Считай, олимпийские стандарты!)
обычные условия для обычных соревнований
шахматист ходит е2-е4, а пенсионер е2-е2
Скромно так
Система коридорная
На 38 комнаток
Всего одна уборная
Там на зуб зуб не попадал
Не грела телогреечка
Там я доподлинно узнал
Почëм она, копеечка".
Действительно неудобно.