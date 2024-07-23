«Хоть они и русские, мы верим в здравый смысл». Президент «Фламенго» о переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

Президент «Фламенго» рассказал о сложностях ведения переговоров с «Зенитом».

«Мы не скрываем, что давно поддерживаем контакт с Клаудиньо, он для нас своего рода объект вожделения. Он там кумир, несколько лет назад его признали лучшим игроком России.

Выступление на международных соревнованиях – это тоже желание игрока. Там он не может участвовать в европейских соревнованиях. Мы также используем это потенциальное желание, чтобы он вернулся, всегда поддерживая с ним связь», – сказал Родольфо Ландим.

По словам Ландима, все необходимые этапы для заключения соглашения между «Фламенго» и Клаудиньо были пройдены. Проблема в «Зените», который, по словам президента, изменил свое мнение после того, как бразильский клуб достиг первоначально запрошенных сумм.

«Конечно, мы снова пытались поговорить с ним через его агента. Мы достигли соглашения с игроком, но любая трансферная сделка – это обсуждение, включающее три стороны.

Я бы сказал, что между «Фламенго» и Клаудиньо проблем не было бы. Проблема в клубе, который не хочет с ним расставаться. Клуб стал выдвигать требования. Мы достигли уровня требований, а они повысили их. Очевидно, что они не хотят продавать игрока.

Я предполагаю, что игрок несчастлив. Вы начинаете устанавливать правила: «Ты уйдешь, если будет справедливая цена», человек достигает справедливой цены, и ему говорят, что цена больше не справедливая.

Представляю, как игрок не рад этому. Как поведет себя клуб, учитывая позицию игрока... Трансферное окно закрывается только 2 сентября.

В конечном итоге, мы верим в здравый смысл, хоть они и русские», – сказал президент «Фламенго» для Charla Podcast.

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154 комментария
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После этих слов,я бы им и Дзюбу бы не продал,пусть курят бамбук!
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Здравый смысл - заплатить 18 миллионов, которые у вас просят за Клаудиньо, и забрать игрока, а не клянчить дробление 12-15 миллионов на 146 лет. Да и когда ты в эфире программы говоришь, что представитель Зенита на переговорах, которые ты ведёшь 2 года по сути - это бывший президент и премьер-министр России, то здравый смысл отсутствует у тебя.
+189
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+178
"Там он не может участвовать в европейских соревнованиях"

А то перейдя в бразильский клуб он сможет участвовать в европейских соревнованиях XD XD
+121
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+110
Ответ Пацанчик реальный
После этих слов,я бы им и Дзюбу бы не продал,пусть курят бамбук!
Но Соболева можно и продать)
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+85
Надеюсь здравый смысле укажет Зениту на выход из переговоров или продажу за цену выше рынка.
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Здравый смысл не подсказал бразильцу не оскорблять русских когда ведешь переговоры с русскими.
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Идти на подобные уступки ради Клаудиньо - это создать прецедент. Потом вообще ни одного игрока не продать будет по рыночной цене. Все будут ссылаться на семейные обстоятельства, усталость от РПЛ или желание поиграть "на родине".

Как раз для таких случаев и есть контракт, чтобы у футболистка каждый новый сезон не возникали хотелки.
Может быть Зенит вообще не продаст этого футболиста в принципе, а даст ему отработать контракт полностью. Отработал - свободен.
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+47
Это зря он по национальности прошелся.
+37
0
+37
Чем то мне этот президент напоминает пользователей спортса. Когда очень хочется, а все аргументы разбиты в пух и прах, тоже начинаются воззвания к "здравому смыслу".
Хотя как раз таки здравый смысл подсказывает не продавать игрока дешевле, чем он стоит прямо сейчас.
+40
-11
+29
Ответ Контрольный выстрел
Одно дело русские, другое дело Зенит ...
Иронично, что этот комментарий написан человеком, у которого на аватарке беспалый еврей
+30
-7
+23
даже если речь идёт о русских
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В России ещё евреи живут.
+23
-5
+18
Ответ Франк Небо
"Там он не может участвовать в европейских соревнованиях" А то перейдя в бразильский клуб он сможет участвовать в европейских соревнованиях XD XD
международные и европейские это разные вещи. в тексте написано международные
+21
-5
+16
Ответ Злодей Спб
Идти на подобные уступки ради Клаудиньо - это создать прецедент. Потом вообще ни одного игрока не продать будет по рыночной цене. Все будут ссылаться на семейные обстоятельства, усталость от РПЛ или желание поиграть "на родине". Как раз для таких случаев и есть контракт, чтобы у футболистка каждый новый сезон не возникали хотелки. Может быть Зенит вообще не продаст этого футболиста в принципе, а даст ему отработать контракт полностью. Отработал - свободен.
На самом деле, прецедент уже создали кони, отпустив Марио под честное слово.
+17
-2
+15
Ответ Пацанчик реальный
После этих слов,я бы им и Дзюбу бы не продал,пусть курят бамбук!
Так Дзюба реально хороший игрок
+23
-8
+15
Дебилы,Клаудиньо скорее на скамейке посидит теперь ,чем Зенит его Вам продаст.Миллер такого не прощает
+23
-9
+14
Мы русские, с нами здравый смысл💪🏼
+14
-2
+12
Да кто он такой, чтобы такими словами бросаться? Человек, не отличающий Медведева от медведя? Если мы русские, то должны отдавать все за копейки? Посмотри на себя в зеркало и будь здоров!
+15
-3
+12
"Даже если речь идет о русских"? Это чувак из бандитской страны говорит, где в фавелы боится заходить полиция и людей регулярно похищают с целью выкупа?
+12
-3
+9
Какие вы переговорщики было ясно после слов, что А.И. Медведев 5 лет был президентом России. Торговаться надо уметь и уважительно относиться к партнёрам по переговорам.
+9
0
+9
это как мамки на авито, мол, отдайте айфон за 50 рублей многодетной семье, а когда отказываешь, осыпают проклятиями
+8
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Этих надо посылать куда подальше
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Фатальная ошибка (с)
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Голос со стороны фавел. До уровня России вам еще 30 лет развиваться.
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Расист?
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Он и у вас не сможет участвовать в европейских соревнованиях!)
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Хоть они и русские
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Вижу в этой формулировке оскорбление по национальному признаку? 🔍👁️
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Когда сам того не желая, показал свой уровень культуры.
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Хотят купить, как они выражаются икону, а денег нет? Неужели думают что Зенит будет согласовывать условия себе в убыток?!
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Зенит доплатите за Клаудиньо, ну вы чего! 🙃И бесплатный чартер организуйте)
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Ответ schwein
На самом деле, прецедент уже создали кони, отпустив Марио под честное слово.
Ну это проблема ЦСКА. Для каждого клуба агентская история индивидуально выстраивается.

Тут же как работает.

Купил Зенит футболиста значительно выше рынка - потом НА ВСЕХ последующих будут X2 заряжать. Особенно если дефицит по позиции игровой есть.

Продал (под давлением) Зенит футболиста ниже рынка - потом НИ ЗА ОДНОГО нормальной цены будет не получить.

Уж лучше свободным агентом уйдёт (в 30 лет). Зато всем будет понятно, что с нынешним Зенитом не надо играть в агентские игры и пытаться продавить по цене.

А по поводу "хочет-не хочет" - объяснить, что до окончания контракта будет три года в Зените-2 сидеть, без премок.
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