«Хоть они и русские, мы верим в здравый смысл». Президент «Фламенго» о переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо

Президент «Фламенго» рассказал о сложностях ведения переговоров с «Зенитом».

«Мы не скрываем, что давно поддерживаем контакт с Клаудиньо, он для нас своего рода объект вожделения. Он там кумир, несколько лет назад его признали лучшим игроком России.

Выступление на международных соревнованиях – это тоже желание игрока. Там он не может участвовать в европейских соревнованиях. Мы также используем это потенциальное желание, чтобы он вернулся, всегда поддерживая с ним связь», – сказал Родольфо Ландим.

По словам Ландима, все необходимые этапы для заключения соглашения между «Фламенго» и Клаудиньо были пройдены. Проблема в « », который, по словам президента, изменил свое мнение после того, как бразильский клуб достиг первоначально запрошенных сумм.

«Конечно, мы снова пытались поговорить с ним через его агента. Мы достигли соглашения с игроком, но любая трансферная сделка – это обсуждение, включающее три стороны.

Я бы сказал, что между «Фламенго» и Клаудиньо проблем не было бы. Проблема в клубе, который не хочет с ним расставаться. Клуб стал выдвигать требования. Мы достигли уровня требований, а они повысили их. Очевидно, что они не хотят продавать игрока.

Я предполагаю, что игрок несчастлив. Вы начинаете устанавливать правила: «Ты уйдешь, если будет справедливая цена», человек достигает справедливой цены, и ему говорят, что цена больше не справедливая.

Представляю, как игрок не рад этому. Как поведет себя клуб, учитывая позицию игрока... Трансферное окно закрывается только 2 сентября.

В конечном итоге, мы верим в здравый смысл, хоть они и русские», – сказал президент « » для Charla Podcast.

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