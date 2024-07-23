«Хоть они и русские, мы верим в здравый смысл». Президент «Фламенго» о переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо
Президент «Фламенго» рассказал о сложностях ведения переговоров с «Зенитом».
«Мы не скрываем, что давно поддерживаем контакт с Клаудиньо, он для нас своего рода объект вожделения. Он там кумир, несколько лет назад его признали лучшим игроком России.
Выступление на международных соревнованиях – это тоже желание игрока. Там он не может участвовать в европейских соревнованиях. Мы также используем это потенциальное желание, чтобы он вернулся, всегда поддерживая с ним связь», – сказал Родольфо Ландим.
По словам Ландима, все необходимые этапы для заключения соглашения между «Фламенго» и Клаудиньо были пройдены. Проблема в «Зените», который, по словам президента, изменил свое мнение после того, как бразильский клуб достиг первоначально запрошенных сумм.
«Конечно, мы снова пытались поговорить с ним через его агента. Мы достигли соглашения с игроком, но любая трансферная сделка – это обсуждение, включающее три стороны.
Я бы сказал, что между «Фламенго» и Клаудиньо проблем не было бы. Проблема в клубе, который не хочет с ним расставаться. Клуб стал выдвигать требования. Мы достигли уровня требований, а они повысили их. Очевидно, что они не хотят продавать игрока.
Я предполагаю, что игрок несчастлив. Вы начинаете устанавливать правила: «Ты уйдешь, если будет справедливая цена», человек достигает справедливой цены, и ему говорят, что цена больше не справедливая.
Представляю, как игрок не рад этому. Как поведет себя клуб, учитывая позицию игрока... Трансферное окно закрывается только 2 сентября.
В конечном итоге, мы верим в здравый смысл, хоть они и русские», – сказал президент «Фламенго» для Charla Podcast.
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А то перейдя в бразильский клуб он сможет участвовать в европейских соревнованиях XD XD
Как раз для таких случаев и есть контракт, чтобы у футболистка каждый новый сезон не возникали хотелки.
Может быть Зенит вообще не продаст этого футболиста в принципе, а даст ему отработать контракт полностью. Отработал - свободен.
Хотя как раз таки здравый смысл подсказывает не продавать игрока дешевле, чем он стоит прямо сейчас.
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В России ещё евреи живут.
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Вижу в этой формулировке оскорбление по национальному признаку? 🔍👁️
Тут же как работает.
Купил Зенит футболиста значительно выше рынка - потом НА ВСЕХ последующих будут X2 заряжать. Особенно если дефицит по позиции игровой есть.
Продал (под давлением) Зенит футболиста ниже рынка - потом НИ ЗА ОДНОГО нормальной цены будет не получить.
Уж лучше свободным агентом уйдёт (в 30 лет). Зато всем будет понятно, что с нынешним Зенитом не надо играть в агентские игры и пытаться продавить по цене.
А по поводу "хочет-не хочет" - объяснить, что до окончания контракта будет три года в Зените-2 сидеть, без премок.