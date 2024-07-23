Загитова показала свой диплом: «Большое спасибо друзьям за то, что всегда были рядом и давали списывать. Шучу!»

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова показала свой диплом и пошутила о «списывании».

В июне олимпийская чемпионка по фигурному катанию на отлично защитила диплом в РАНХиГС. Она обучалась по программе «Продюсирование и культурная политика».

«Я – дипломированный специалист 🎓

Эти 4 года пролетели незаметно, но у меня осталось очень много приятных воспоминаний об университете!

Хочу сказать большое спасибо преподавателям, которые помогали мне развиваться в сфере продюсирования, а также друзьям за то, что всегда были рядом и давали списывать (шучу!) 🥰

Вперед, к новым свершениям! 🤞🏻» – написала Загитова в своем телеграм-канале.

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62 комментария
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Шучу... Мне так всё проставили😄
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А этот "специалист" хоть 1 пару высидел?
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«4 года пролетели незаметно»

И этим все сказано))🤦🏻‍♀️
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Спасибо, что хотя бы не красный
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А язык обязательно показывать? Дичь какая-то.
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Зачем вываливать язык, фотографируясь в академической шапочке и мантии? Может, стоило сделать лицо, более обремененное интеллектом?
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Ответ Франк Небо
А за эту шутку будут проверки? Или только за шутку про денежки в сторону Зенита проверять надо?))
И без проверок понятно, кого выпускает РАНХиГС, Загитова - сплошная антиреклама.
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Ответ Болельщик Биатлона
Спасибо, что хотя бы не красный
- а почему он красный?
- потому что ему стыдно
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В каждой шутке есть доля правды.
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Ответ Болельщик Биатлона
Спасибо, что хотя бы не красный
Постеснялись видимо
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Внезапно синий.
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кто то может подумать, что шутка в том, что она списывала, но на самом деле шутка начинается сразу со второго абзаца
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А эти друзья Алину хотя бы видели на парах , или только на вручение дипломов познакомились?
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Ну диплом не красный, мне кажется это вполне обьективная оценка ))
+6
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Ответ Адепт Суперлиги
А этот "специалист" хоть 1 пару высидел?
Уверен, Алина отмечена почти на всех парах, это безызбежно)
+5
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+4
Хочу сказать большое спасибо преподавателям, которые помогали мне развиваться в сфере продюсирования, а также друзьям за то, что всегда были рядом и давали списывать (шучу - друзей так и не появилось, потому что я сама не появлялась на парах!) 🥰
+9
-5
+4
Ответ reus
Алине затащили диплом.Личное дело каждого конечно, но почему не в спортивной сфере, если конечно в данной специальности и направлении нет смежных и междисциплинарных областей с индустрией спорта.. Всё их в "шоубизнес" тянет
Алина училась в двух вузах. Второй спортивный. А претензии только к ней. Этот же вуз закончили бойкова и Козловский.
+10
-7
+3
Я - дипломированный специалист (шучу).
+5
-2
+3
Ответ Aleksey Yashin
Ну хоть написано грамотно. Сразу видно, дипломированный специалист писал!
так не сама и писала
+4
-1
+3
А за эту шутку будут проверки? Или только за шутку про денежки в сторону Зенита проверять надо?))
+10
-7
+3
Алина - умница! Тот случай, когда образование не для галочки - сразу в поле - продюсировать собственное шоу!
+12
-10
+2
Это была не шутка, Алина! Мы уже поняли.
+4
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Поступила - плохо, баллы не те!
Ах платно - все равно не те!
Сдает экзамены - не верим!
Пишет диплом - все равно не верим!
Похвасталась пятёркой - ей диплом красный за просто так дадут!
Выдали диплом - мы же говорили ..!
Не красный - все равно мы говорили!
...
Продолжение следует...
+7
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+2
Ответ nezhelatin
хочется развидеть эту новость
можно не открывать новость, увидев в ленте. насильно же никто не заставляет вас читать
+2
0
+2
списывать можно, когда посещаешь. А когда успевала Алина ходить в вуз, никому неизвестно 😀
+8
-6
+2
Молодец! Получила хорошую специальность и уже продюсирует авторское ледовое шоу. Удачи и большого успеха Алине во всех делах и новых проектах!!!
+5
-3
+2
Ответ B.l.a.z.e
«4 года пролетели незаметно» И этим все сказано))🤦🏻‍♀️
Ну вообще она права) я в этом году выпустился с факультета психологии и социологии управления АФ РАНХиГС и для меня тоже 4 года очень быстро пролетели) даже грустно, что завершил обучение
+3
-1
+2
Ответ Westmoreland
А эти друзья Алину хотя бы видели на парах , или только на вручение дипломов познакомились?
Думаю, охрана не пустила знакомиться)))
+3
-2
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Ответ Ghegosh
Зачем вываливать язык, фотографируясь в академической шапочке и мантии? Может, стоило сделать лицо, более обремененное интеллектом?
Алина знает, кто из кожи вон лезет))))
+3
-2
+1
Ответ nezhelatin
хочется развидеть эту новость
А ты не заходи, футболер.
+4
-3
+1
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