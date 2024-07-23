Загитова показала свой диплом: «Большое спасибо друзьям за то, что всегда были рядом и давали списывать. Шучу!»
Алина Загитова показала свой диплом и пошутила о «списывании».
В июне олимпийская чемпионка по фигурному катанию на отлично защитила диплом в РАНХиГС. Она обучалась по программе «Продюсирование и культурная политика».
«Я – дипломированный специалист 🎓
Эти 4 года пролетели незаметно, но у меня осталось очень много приятных воспоминаний об университете!
Хочу сказать большое спасибо преподавателям, которые помогали мне развиваться в сфере продюсирования, а также друзьям за то, что всегда были рядом и давали списывать (шучу!) 🥰
Вперед, к новым свершениям! 🤞🏻» – написала Загитова в своем телеграм-канале.
И этим все сказано))🤦🏻♀️
- потому что ему стыдно
Ах платно - все равно не те!
Сдает экзамены - не верим!
Пишет диплом - все равно не верим!
Похвасталась пятёркой - ей диплом красный за просто так дадут!
Выдали диплом - мы же говорили ..!
Не красный - все равно мы говорили!
...
Продолжение следует...